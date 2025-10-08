Tarot Horoscope, 9 October 2025 : आज का टैरो राशिफल : मेष के लिए विदेश यात्रा, कन्या के लिए विवाह योग, सिंह को मिल सकता है भाग्य का साथ

Today Tarot Horoscope, 9 October 2025 : 9 अक्टूबर 2025 का टैरो कार्ड राशिफल बता रहा है कि यह दिन कई राशियों के लिए नई शुरुआत, आर्थिक मजबूती और भाग्य के साथ लाने वाला है, जबकि कुछ को सावधानी और संयम बरतने की सलाह दी गई है। मेष के लिए विदेश यात्रा और कन्या के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। सिंह राशि वालों को भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा जिससे उनके व्यापार और कार्यक्षेत्र में लाभ होगा। वृषभ और कुंभ के लिए आज शुभ समाचार और अटका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं। धनु और मकर के जातक अपनी सक्रियता और स्पष्ट इरादों से रुके हुए कार्यों में प्रगति लाएंगे। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार टैरो कार्ड संकेत दे रहे हैं कि यह दिन समझदारी, संयम और सक्रियता से काम लेने पर जीवन के विभिन्न पहलुओं, चाहे वह करियर हो, प्रेम हो या धन, में सकारात्मक परिणाम देगा। (Aaj Ka Rashifal)