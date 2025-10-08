Tarot Horoscope, 9 October 2025 : आज का टैरो राशिफल : मेष के लिए विदेश यात्रा, कन्या के लिए विवाह योग, सिंह को मिल सकता है भाग्य का साथ

Tarot Horoscope for 9 October 2025 by Tarot Reader Nitika Sharma : (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Today Tarot Horoscope, 9 October 2025 : 9 अक्टूबर 2025 का टैरो कार्ड राशिफल बता रहा है कि यह दिन कई राशियों के लिए नई शुरुआत, आर्थिक मजबूती और भाग्य के साथ लाने वाला है, जबकि कुछ को सावधानी और संयम बरतने की सलाह दी गई है। मेष के लिए विदेश यात्रा और कन्या के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। सिंह राशि वालों को भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा जिससे उनके व्यापार और कार्यक्षेत्र में लाभ होगा। वृषभ और कुंभ के लिए आज शुभ समाचार और अटका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं। धनु और मकर के जातक अपनी सक्रियता और स्पष्ट इरादों से रुके हुए कार्यों में प्रगति लाएंगे। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार टैरो कार्ड संकेत दे रहे हैं कि यह दिन समझदारी, संयम और सक्रियता से काम लेने पर जीवन के विभिन्न पहलुओं, चाहे वह करियर हो, प्रेम हो या धन, में सकारात्मक परिणाम देगा। (Aaj Ka Rashifal)
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के फिलहाल, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। साथ ही आपको इस दौरान जीवनसाथी का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। साथ ही आपकी पढ़ाई लिखाई में रुचि रहने वाली है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए फिलहाल, समय उत्तम रहने वाला है। आज माता पिता को अपनी संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आज किसी के साथ भी वाद विवाद में न उलझें आपका मानसिक कष्ट बढ़ सकता है।
मिथुन राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आप फिलहाल, कुछ नया शुरू करने की योजना बना सकते हैं। इसलिए आपको सलाह है कि कामकाज में जल्दबाजी न करें। सभी पक्षों का सही से मूल्यांकन करने के बाद ही कोई निर्णय करे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। आपको सलाह है कि सहनशक्ति से काम लें और कार्यक्षेत्र में दूसरों के सामने अपने आप को असहज महसूस न होने दें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को आज भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा। साथ ही आपके व्यापार और कार्यक्षेत्र में दिन लाभप्रद रहने वाला है। साथ ही आज आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाएंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के अविवाहितों के लिए आज का समय काफी अनुकूल रहने वाला है। विवाह के योग भी बन रहे हैं। आप अपनों से भेंट होने की संभावना है। पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों के लिए दिन काफी अच्छा रहने वाला है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों को फिलहाल, व्यर्थ की भागदौड़ से बचने की जरूरत है। आपको सलाह है कि फिलहाल, अपना मानसिक संतुलन बनाकर रखें। आपकी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले आज काफी ज्यादा मजबूत होगी। आपको सलाह है कि फिलहाल,दिखावे से दूर रहें वरना आप अपना काफी कुछ बर्बाद कर सकते हैं।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज वृश्चिक राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही आपके रुके हुए सभी काम पूरे होंगे। सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है। आज वाहन का प्रयोग भी संभलकर करें। वाहन ध्यान से चलाएं आपको चोट लगने की संभावना है।
धनु राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज आपको कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपके रुके हुए कार्यों में भी प्रगति होगी। साथ ही आपकी सक्रियता काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोग आज काफी ज्यादा आक्रामक रहने वाले हैं। आज आपके इरादे बहुत ज्यादा स्पष्ट रहने वाले हैं। जिसकी वजह से आप कार्यस्थल और घर पर सभी काम सही तरीके से कर पाएंगे।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशिवालों की आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आपको मनोबल भी आज पहले से ज्यादा मजबूत होगा। आपका धन यदि कहीं अटका हुआ है तो वह आपको वापस मिल सकता है। समाज में सम्मान मिलेगा। व्यापार में नई योजनाओं के शुभारंभ की संभावना है।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशि के लोगों को आज कार्यस्थल पर काफी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं इस समय पराक्रम से बिगड़े कार्य भी सफलतापूर्वक पूरे हो सकेंगे। किसी बात को लेकर परिवार में मतभेद भी उभर सकता है।
