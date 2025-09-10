किसान बोले: 20 कट्टा डीएपी चाहिए तो 20 दिन ही आना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में मिलता है एक कट्टा



कृषि उपज मंडी परिसर में स्थित जिला विपणन संघ के गोदाम पर खाद वितरण के लिए काउंटर बना है। उक्त काउंटर पर सुबह पांच बजे से ही महिला व पुरुष किसान इसलिए लाइन में लग जाते हैं कि पहले नंबर आ जाए लेकिन जब काउंटर पहुंचते हैं तो एक कट्टा डीएपी और दो यूरिया के कट्टे ही मिलते हैं, जिससे किसान काफी नाराज है। वहीं कई बार लाइन में पीछे लगे किसान काउंटर तक पहुंचते हैं, तब तक काउंटर बंद हो जाता है, उनको फिर से दूसरे दिन लाइन में लगना पड़ता है। इन दिनों किसान सरसों की बोनी के लिए डीएपी व यूरिया लेने आ रहा है। एक बार किसान लाइन में लग जाता है तो उसको पूरा दिन खराब होता फिर भी पर्याप्त खाद नहीं मिलता। दो दिन से पड़ रही तेज धूप के चलते किसान लाइन में अपने जूता चप्पल छोडकऱ स्वयं छाया में बैठ जाते हैं और जब उनका नंबर आता है तब लाइन में पहुंच जाते हैं।