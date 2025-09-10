किसान बोले: 20 कट्टा डीएपी चाहिए तो 20 दिन ही आना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में मिलता है एक कट्टा

मुरैना. कृषि मंत्री व प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि यूरिया व डीएपी खाद की कोई कमी नहीं हैं लेकिन किसान फिर भी परेशान हो रहा है। किसानों का कहना हैं कि अगर उनको 20 कट्टे डीएपी की आवश्यकता है तो 20 दिन ही वितरण केन्द्र जाना पड़ेगा क्योंकि एक दिन में एक ही कट्टा दिया जा रहा है।
कृषि उपज मंडी परिसर में स्थित जिला विपणन संघ के गोदाम पर खाद वितरण के लिए काउंटर बना है। उक्त काउंटर पर सुबह पांच बजे से ही महिला व पुरुष किसान इसलिए लाइन में लग जाते हैं कि पहले नंबर आ जाए लेकिन जब काउंटर पहुंचते हैं तो एक कट्टा डीएपी और दो यूरिया के कट्टे ही मिलते हैं, जिससे किसान काफी नाराज है। वहीं कई बार लाइन में पीछे लगे किसान काउंटर तक पहुंचते हैं, तब तक काउंटर बंद हो जाता है, उनको फिर से दूसरे दिन लाइन में लगना पड़ता है। इन दिनों किसान सरसों की बोनी के लिए डीएपी व यूरिया लेने आ रहा है। एक बार किसान लाइन में लग जाता है तो उसको पूरा दिन खराब होता फिर भी पर्याप्त खाद नहीं मिलता। दो दिन से पड़ रही तेज धूप के चलते किसान लाइन में अपने जूता चप्पल छोडकऱ स्वयं छाया में बैठ जाते हैं और जब उनका नंबर आता है तब लाइन में पहुंच जाते हैं।
पोरसा में खाद की कालाबाजारी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सोमवार को प्रशासन की टीम सक्रिय हुई। तहसीलदार नवीन भारद्वाज एवं कृषि एसएडीओ मेऱ सिंह जम्होंरिया ने संयुक्त रूप से गोदामों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान करीब 3 दुकानों का खाद स्टॉक चेक किया गया। जिनमें फर्म सिंघल ट्रेडिंग कंपनी, रामअवतार मुरारीलाल अटेर रोड पोरसा, घनश्याम ट्रेडर्स शामिल हैं। अधिकारियों ने मशीन और उपलब्ध स्टॉक का मिलान किया गया है एवं सभी फर्मों को निर्देशित किया है कि निर्धारित रेट पर उर्वरक विक्रय करें एवं भाव सूची और फर्म का बोर्ड दुकान के बाहर लगाकर रखें। संयुक्त कार्रवाई में हल्का पटवारी सांतेश तोमर, शैलेन्द्र तोमर कृषि विस्तार अधिकारी जय हिंद सिंह भी शामिल रहे।