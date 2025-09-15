Breaking News in Hindi Today: पीएम मोदी आज बिहार दौरे पर जाएंगे

8. 32 AM: अमरीका में टेक्सास के डलास में भारतीय मूल के ना​गरिक चंद्र नागमल्लैया की उनके परिजनों के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट किया कि इस तरह की घटना हमारे देश में कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। पूर्व राष्ट्रपति बाइडन के कार्यकाल में आरोपी को छोड़ दिया गया जबकि आरोपी को कई अन्य जघन्य अपराधों में लिप्तता पर गिरफ्तार किया गया था। निश्चिंत रहें, मेरे शासन में इन अवैध अप्रवासी अपराधियों के प्रति नरमी बरतने का समय अब ​​खत्म हो गया है। होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम, अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी, बॉर्डर ज़ार टॉम होमन और मेरे प्रशासन के कई अन्य लोग, अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाने में अविश्वसनीय काम कर रहे हैं।