Breaking News in Hindi Today: पीएम मोदी आज बिहार दौरे पर जाएंगे

9.00 AM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार के पूर्णिया का दौरा करेंगे। पीएम मोदी बिहार में 36,000 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य बिहार के पूर्णिया जिले में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पार्टी के शीर्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे।
8.43AM: लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली से पंजाब के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। पंजाब में बीते दिनों आई भयावह बाढ़ से भारी जनधन हानि हुए और करीब 45 से अधिक लोगों की मौत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते सप्ताह पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर प्रभावित लोगों और राहत और बचाव कार्यों में जुटे लोगों से संवाद किया था। केंद्र सरकार ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए आर्थिक सहायता पैकेज भी दिया है।
8.48 AM: मुंबई के वडाला में तकनीकी खराबी के चलते सोमवार सुबह एक मोनोरेल रुकने से हड़कंप मच गया। MMRDA के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया, "वडाला में मोनोरेल में तकनीकी खराबी के कारण रुक गई। मोनोरेल में सवार 17 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। यात्रियों को सुबह 7:45 बजे सुरक्षित निकाल लिया गया। सहायक संभागीय अग्निशमन अधिकारी वी.एन. सांघले ने बताया, "मोनोरेल में लगभग सुबह 7 बजे तकनीकी खराबी आई थी। सभी 17 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मोनोरेल को कपलिंग करके वडाला स्टेशन पहुंचाया गया है।
9.44 AM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए कोलकाता स्थित पूर्वी कमान मुख्यालय पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में आयोजित इस वर्ष का सम्मेलन सुधारों, परिवर्तन और परिचालन तैयारियों पर केंद्रित होगा। इसका विषय है 'सुधारों का वर्ष- भविष्य के लिए परिवर्तन'। यह सम्मेलन सशस्त्र बलों का सर्वोच्च विचार-मंथन मंच है, जो देश के शीर्ष नागरिक और सैन्य नेतृत्व को वैचारिक और रणनीतिक स्तरों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक साथ लाता है।
8. 32 AM: अमरीका में टेक्सास के डलास में भारतीय मूल के नागरिक चंद्र नागमल्लैया की उनके परिजनों के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट किया कि इस तरह की घटना हमारे देश में कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। पूर्व राष्ट्रपति बाइडन के कार्यकाल में आरोपी को छोड़ दिया गया जबकि आरोपी को कई अन्य जघन्य अपराधों में लिप्तता पर गिरफ्तार किया गया था। निश्चिंत रहें, मेरे शासन में इन अवैध अप्रवासी अपराधियों के प्रति नरमी बरतने का समय अब खत्म हो गया है। होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम, अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी, बॉर्डर ज़ार टॉम होमन और मेरे प्रशासन के कई अन्य लोग, अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाने में अविश्वसनीय काम कर रहे हैं।
8.56 AM: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बडगाम रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए संयुक्त पार्सल उत्पाद-रैपिड कार्गो सेवा (जेपीपी-आरसीएस) पार्सल ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूं, एक पार्सल ट्रेन शुरू हो गई है। अब लगभग 23-24 टन सेब और अन्य जल्दी खराब होने वाले सामान दिल्ली पहुँचाए जा सकेंगे, जो एक बड़ा योगदान होगा। मैं भारतीय रेलवे को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इससे जम्मू-कश्मीर बेहतर तरीके से जुड़ेगा और सामान कम लागत पर अन्य स्थानों तक पहुँच सकेगा। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
No shake hands India vs Pakistan: भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट की एकतरफा जीत दर्ज की है। लेकिन, इस जीत से ज्यादा चर्चा भारतीय टीम के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने को लेकर है, जिसकी शिकायत मैच रेफरी से की गई है। अब सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया को सजा मिलेगी?
9.57 AM: उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। स्थानीय लोग अपने पशुओं और सामान के साथ सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। वहीं प्रशासन भी हालात को लेकर अब अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन ने बचाव और राहत दलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से जनहानि की सूचना नहीं है।