Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अप्रैल में आतंकियों ने पहलगाम को ही क्यों चुना? बड़ी जानकारी आई सामने

Pahalgam Attack: अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई। बताया जाता है कि आतंकियों ने पहले पर्यटकों से नाम और धर्म पूछा इसके बाद उन पर गोली चलाई। 

भारत

Ashib Khan

Aug 28, 2025

NIA ने बताया आतंकियों ने बैसरन घाटी को हमले के लिए क्यों चुना (Photo-IANS)

Pahalgam Attack: जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में अप्रैल में हुए आतंकी हमले को लेकर एनआईए ने गुरुवार को बड़ा दावा किया है। NIA ने कहा कि आतंकियों ने बैसरन को इसलिए चुना क्योंकि वहां पर्यटकों की भारी भीड़ होती है, यह इलाका अपेक्षाकृत अलग-थलग है और सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया समय भी कम है। NIA ने कहा कि 22 अप्रैल को हुए उस क्रूर आतंकी हमले में तीन आतंकवादी सीधे तौर पर शामिल थे जिसमें 26 लोग निर्ममतापूर्वक मारे गए थे।"

‘बैसरन को आतंकियों ने क्यों चुना’

NIA प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवादियों ने बैसरन को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वहाँ पर्यटकों की संख्या ज़्यादा थी, यह अपेक्षाकृत अलग-थलग था और यह भी ध्यान में रखा कि प्रतिक्रिया में समय लगेगा। 

ये भी पढ़ें

भारत में हर व्यक्ति को तीन बच्चे पैदा करना चाहिए, मोहन भागवत का बड़ा बयान
राष्ट्रीय
image

पर्यटकों को बनाया निशाना

बता दें कि अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई। बताया जाता है कि आतंकियों ने पहले पर्यटकों से नाम और धर्म पूछा इसके बाद उन पर गोली चलाई। 

NIA ने दो लोगों को किया था गिरफ्तार

वहीं एनआईए ने जून में तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें पिछले महीने के अंत में सशस्त्र बलों ने मार गिराया था। दरअसल, गिरफ्तार किए गए लोगों ने तीनों हमलावरों की पहचान प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में बताई। 

आतंकवादियों की मदद करते थे व्यक्ति

एनआईए अधिकारियों ने बताया कि दोनों व्यक्ति आतंकवादियों को भोजन, आश्रय और रसद सहायता प्रदान करते थे। उन्होंने खुलासा किया कि श्रीनगर के बाहरी इलाके में 28 जुलाई को 'ऑपरेशन महादेव' नामक मुठभेड़ में मारे गए लश्कर के तीन आतंकवादी हमले के बाद से दाचीगाम-हरवान वन क्षेत्र में छिपे हुए थे।

ऑपरेशन सिंदूर कर भारत ने लिया बदला

बता दें कि पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इस अभियान में लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालयों और प्रशिक्षण केंद्रों सहित नौ ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकियों को मारा गया। 

ये भी पढ़ें

NARI-2025 Report: दिल्ली-कोलकाता-जयपुर नहीं…ये शहर है महिलाओं के लिए सुरक्षित, रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले नतीजे
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Operation Sindoor

Published on:

28 Aug 2025 08:12 pm

Hindi News / National News / अप्रैल में आतंकियों ने पहलगाम को ही क्यों चुना? बड़ी जानकारी आई सामने

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.