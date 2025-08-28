अप्रैल में आतंकियों ने पहलगाम को ही क्यों चुना? बड़ी जानकारी आई सामने

Pahalgam Attack: जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में अप्रैल में हुए आतंकी हमले को लेकर एनआईए ने गुरुवार को बड़ा दावा किया है। NIA ने कहा कि आतंकियों ने बैसरन को इसलिए चुना क्योंकि वहां पर्यटकों की भारी भीड़ होती है, यह इलाका अपेक्षाकृत अलग-थलग है और सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया समय भी कम है। NIA ने कहा कि 22 अप्रैल को हुए उस क्रूर आतंकी हमले में तीन आतंकवादी सीधे तौर पर शामिल थे जिसमें 26 लोग निर्ममतापूर्वक मारे गए थे।"