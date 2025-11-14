महिला-युवा बने नया MY फॉर्मूला, बिहार ने उड़ा दी जंगलराज की धज्जियां: NDA की प्रचंड जीत पर बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री ने विपक्ष के पुराने ‘मुस्लिम-यादव’ (MY) फॉर्मूले पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, 'कुछ दलों ने तुष्टिकरण की राजनीति के लिए MY बनाया था। लेकिन आज बिहार ने एक नया सकारात्मक MY दिया है—M मतलब महिला, Y मतलब युवा।' उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा युवा आबादी है—हर जाति, हर धर्म के युवा। उनकी आकांक्षाओं ने जंगलराज और सांप्रदायिक MY को ध्वस्त कर दिया। महिलाओं ने शराबबंदी और सुरक्षा को सराहा, युवाओं ने रोजगार और विकास को चुना।