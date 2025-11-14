Patrika LogoSwitch to English

महिला-युवा बने नया MY फॉर्मूला, बिहार ने उड़ा दी जंगलराज की धज्जियां: NDA की प्रचंड जीत पर बोले PM मोदी

Bihar Election Result 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में मिले प्रचंड जनादेश के अवसर पर नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 14, 2025

Bihar Elections Celebration of NDA’s win at BJP HQ in New Delhi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

Bihar Election Result 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत को न केवल राजनीतिक विजय बताया, बल्कि लोकतंत्र और विकास की जीत करार दिया। भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने छठी मैया के जयकारों के बीच कहा, 'बिहार की जनता ने गर्दा उड़ा दिया! फिर एक बार एनडीए सरकार!'

2010 के बाद सबसे बड़ा जनादेश

पीएम मोदी ने बताया कि 2010 के बाद बिहार ने एनडीए को सबसे मजबूत और सबसे बड़ा जनादेश दिया है। उन्होंने कहा, 'मैं एनडीए के सभी घटक दलों-जदयू, हम, वीआईपी और चिराग पासवान की पार्टी-की ओर से बिहार की महान जनता को कोटि-कोटि नमन करता हूँ।'

पुराना MY टूटा, नया MY बना: महिला और युवा

प्रधानमंत्री ने विपक्ष के पुराने ‘मुस्लिम-यादव’ (MY) फॉर्मूले पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, 'कुछ दलों ने तुष्टिकरण की राजनीति के लिए MY बनाया था। लेकिन आज बिहार ने एक नया सकारात्मक MY दिया है—M मतलब महिला, Y मतलब युवा।' उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा युवा आबादी है—हर जाति, हर धर्म के युवा। उनकी आकांक्षाओं ने जंगलराज और सांप्रदायिक MY को ध्वस्त कर दिया। महिलाओं ने शराबबंदी और सुरक्षा को सराहा, युवाओं ने रोजगार और विकास को चुना।

मतदाता सूची शुद्धिकरण की ऐतिहासिक जीत

पीएम मोदी ने मतदाता सूची शुद्धिकरण को बिहार चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। बिहार का युवा मतदाता अब फर्जी वोटरों को बर्दाश्त नहीं करता। उसने शुद्धिकरण को जबरदस्त समर्थन दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि अब पोलिंग बूथ पर सक्रिय रहें और पूरे देश में मतदाता सूची का 100% शुद्धिकरण सुनिश्चित करें। यह सिर्फ एनडीए की नहीं, लोकतंत्र की जीत है।

नक्सल क्षेत्रों में भी शाम तक चला मतदान

प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि कभी माओवाद-प्रभावित इलाकों में दोपहर 3 बजे तक मतदान बंद हो जाता था। इस बार उन इलाकों में भी लोग शाम तक वोट डालते रहे। बिहार ने दिखा दिया—लोकतंत्र की जननी यही धरती है। आज इसी धरती ने लोकतंत्र पर हमला करने वालों को धूल चटा दी।

जंगलराज और कट्टा सरकार को बिहार ने नकारा

पीएम मोदी ने कहा, "जब मैं जंगलराज और कट्टा सरकार की बात करता था, तो राजद चुप रहती थी, लेकिन कांग्रेस बेचैन हो जाती थी। आज फिर कहता हूँ-कट्टा सरकार बिहार में कभी नहीं लौटेगी।" उन्होंने जोर देकर कहा, "झूठ हारता है, जनविश्वास जीतता है। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया-जमानत पर चलने वालों का जनता साथ नहीं देगी।"

विकसित बिहार का संकल्प

अंत में पीएम ने कहा, 'बिहार ने विकसित और समृद्ध बिहार के लिए वोट दिया है। हम जनता-जनार्दन के सेवक हैं। जनता का दिल चुराकर हमने रख लिया है, अब उसे खुश रखना हमारा धर्म है।' पीएम के 20 मिनट के संबोधन के दौरान कार्यकर्ता 'मोदी-मोदी', 'नीतीश कुमार जिंदाबाद', और 'जय बिहार' के नारे लगाते रहे।

Bihar news

Published on:

14 Nov 2025 10:20 pm

Hindi News / National News / महिला-युवा बने नया MY फॉर्मूला, बिहार ने उड़ा दी जंगलराज की धज्जियां: NDA की प्रचंड जीत पर बोले PM मोदी

