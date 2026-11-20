Name : अभय प्रताप सिंह यादव जिलाध्यक्ष भाजपा,टीकमगढ़ जन्मतिथि- 31-07-1976 पिता का नाम--अखंड प्रताप सिंह यादव शिक्षा-एमबीए,एलएलएम,पीएचडी विधि पता-युवा सदन,मिश्रा पेट्रोल पंप के पास,झांसी रोड़ टीकमगढ़। पत्नी-पुष्पा यादव शिक्षा-बीई इलेक्ट्रिकल सब डिवीजनल इंजीनियर बीएसएनएल भोपाल। पुत्र/पुत्रियां-2 पुत्र।1.आर्यन-कक्षा सातवीं2.अभिज्ञान-कक्षा पाचवीं अभिरूचि--लेखन,जनसेवा करना। कैरियर-1990-आरएसएस स्वंयसेवक। प्रथम वर्ष शिक्षित।1998-भाजपा कार्यकत्र्ता2004-2006--जिला कार्यसमिति सदस्य भाजपा2007-2010--जिला मंत्री भाजपा।201-2012-जिला महामंत्री भाजपा।2012 से अब तक--जिलाध्यक्ष भाजपा।-प्रदेश महामंत्री युवा यादव महासभा।