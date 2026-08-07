एपल की यह स्मार्टवॉच है जिसको कई वेरियंट्स में लाया गया है। इसका लेटेस्ट वर्जन एपल वॉच सीरीज 3 है जो watchOS4 पर काम करता है। यह ड्यूल कोर प्रॉसेसर से लैस है तथा 70 फीसदी बेहतर परफॉर्मेंस वाला है। इसमें सिम लगती है तथा इंटरनेट भी यूज किया जा सकता है। इसमें कॉल कॉल रिसीव और SMS करने की भी सुविधा है। इसमें W2 चिप लगाई गई है जो वाई-फाई एक्सपीरियंस को बढ़ाने वाली है। इस एपल वॉच की बैटरी लाइफ 18 घंटे तक की है तथा इसमें GPS भी मौजूद है। यह यूजर की रेस्टिंग और हार्ट रेट भी कैलकुलेट कर बताएगी। एपल वॉच के इस लेटेस्ट वर्जन को दो वेरियंट्स सेल्युलर तथा नॉन सेल्युलर में लाया गया है।

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