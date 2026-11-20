कानपुर. शहर से 40 किमी की दूरी पर स्थित घाटमपुर के पास जहांगीराबाद में सैकड़ों साल पुराना ऐतिहासिक पवनसुत हनुमान मंदिर है। दिवाली पर्व पर जो भी भक्त यहां आकर नौ दीप जलाता है, बजरंगबली उसकी मन्नत पूरी करते हैं। मंदिर के पुजारी राजन महाराज बताते हैं कि सैकड़ों साल पहले दिवाली पर्व के दिन भगवान बजरंगबली की मूर्ति खुदाई के दौरान जमीन से निकली थी। गांववालों ने विधि-विधान से पूजा अर्चना के बाद मूर्ति को मंदिर पर स्थापित कर दिया था। तब से इस मंदिर पर दीपावली बहूत धूमधाम के साथ मनाई जाती है। भक्त पवनसुत के दर पर आकर दीप जलाते हैं। इनकी कृपा से वो संतान सुख के साथ नौकरी और तरक्की पाते हैं।

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