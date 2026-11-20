विवरण : सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की स्कूल परिसर में हुई हत्या को लेकर रेयान इंटरनेशनल स्कूल इन दिनों खबरों में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने भी छात्र की हुई हत्या को लेकर स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि इस हत्या की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि गत आठ सितंबर को गुरुग्राम के सोहना रोड स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा दो का छात्र प्रद्युम्न ठाकुर अपने स्कूल के बाथरूम में मृत पाया गया था। उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी।

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