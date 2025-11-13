Delhi Blast: ‘यह तो आतंकी हमला है’, दिल्ली विस्फोट पर अमेरिका का आया बयान, कहा- भारत को अब…

दिल्ली विस्फोट पर अमेरिका का आया बयान। (फोटो- IANS)
दिल्ली में सोमवार को लाल किले के पास हुए विस्फोट पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस विस्फोट को आतंकवादी हमला बताया है। साथ ही उन्होंने जांच में भारत के प्रोफेशनल रवैये की सराहना भी की है।
रुबियो ने कहा- भारतीयों की सराहना की जानी चाहिए। वे इस जांच को बहुत ही सोच-समझकर, सावधानी से और पेशेवर तरीके से कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से यह एक आतंकवादी हमला था। यह अत्यधिक विस्फोटक पदार्थों से भरी एक कार थी, जिसमें विस्फोट हुआ और कई लोग मारे गए।
उन्होंने आगे कहा कि मामले की जांच तेजी से चल रही है, मुझे लगता है कि जब उन्हें (भारत) किसी प्रकार के सबूत मिलेंगे, तो वे उन्हें दुनिया के सामने पेश करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने विस्फोट के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की।
रुबियो ने कहा कि अमेरिका ने मदद करने का ऑफर दिया है, लेकिन भारत जांच को संभालने में बहुत सक्षम है और उसे मदद की जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा- हमें भारत की क्षमता का एहसास है और आज हमने इस बारे में थोड़ी बात की। हम यह देखने के लिए इंतजार करेंगे कि जांच क्या उजागर करती है।
विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश मंत्री रुबियो ने कनाडा के नियाग्रा में जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर मुलाकात की। अपनी चर्चा के दौरान, रुबियो ने हाल ही में दिल्ली में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बैठक में वैश्विक घटनाक्रमों के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा हुई।
बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद, प्रारंभिक जांच में सफेदपोश आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ाव का पता चला है।
जांच एजेंसियों को इस आतंकी घटना के तार पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद (एजीएच) से जुड़े होने का पता चला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार शाम विस्फोट में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया।
मंत्रिमंडल ने निर्देश दिया कि इस आतंकवादी घटना की जांच अत्यंत तत्परता और पेशेवर तरीके से की जाए ताकि अपराधियों और उनके सहयोगियों को न्याय के कटघरे में लाया जा सके। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी दिल्ली विस्फोट मामले की जांच कर रही है।
