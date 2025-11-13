Delhi Blast: ‘यह तो आतंकी हमला है’, दिल्ली विस्फोट पर अमेरिका का आया बयान, कहा- भारत को अब…

विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश मंत्री रुबियो ने कनाडा के नियाग्रा में जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर मुलाकात की। अपनी चर्चा के दौरान, रुबियो ने हाल ही में दिल्ली में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बैठक में वैश्विक घटनाक्रमों के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा हुई।