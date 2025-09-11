Nepal PM: नेपाल में सुशीला कार्की नहीं एम घीसिंग बन सकते हैं अंतरिम पीएम, Gen-Z ने नाम किया आगे

Nepal Gen Z Protest: नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर ट्विस्ट सामने आया है। अंतरिम पीएम के नाम पर सुशीला कार्की के कयासों के बीच एक और नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि अब बिजली बोर्ड के पूर्व सीईओ कुलमन घीसिंग का नाम सबसे आगे चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें चुन लिया है और देशभक्त और सबका चहेता भी बताया है।