रोहिंग्या, बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय पहचान पत्र देने वाले गिरोह का खुलासा, औरैया से एक गिरफ्तार

यूपी एटीएस को रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के एक सदस्य को यूपी एटीएस ने औरैया से गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक आठ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। औरैया पुलिस ने आरोपी के घर से फर्जी दस्तावेज बनाने वाले मशीनों को बरामद किया है। फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में जमकर वसूली होती थी।
उत्तर प्रदेश के औरैया में यूपी एटीएस ने फफूंद थाना क्षेत्र के जुआं गांव निवासी गौरव कुमार गौतम को गिरफ्तार किया है। जो रोहिंग्या बांग्लादेश से आने वाले नागरिकों को भारतीय पहचान पत्र उपलब्ध कराता था। घर से ही गौरव कुमार काम करता था। औरैया पुलिस ने गौरव के घर की तलाशी ली तो फर्जी दस्तावेज बनाने में लगने वाले मशीनों दस्तावेजों की बरामद की हुई जिसमें फिंगरप्रिंट मोर आदि शामिल है लेकिन पुलिस को लैपटॉप बरामद नहीं हुआ है जिसकी तलाश में पुलिस लगी है।
गौरव कुमार श्री राम कुमार भारतीय ज्ञान देवी डिग्री कॉलेज में बीएससी का छात्र है। जिसके पिता मदनलाल कड़ी मेहनत करके गुजर बसर कर रहे थे। उनके पास दो भैंस और तीन बकरियां हैं। घर में गौरव कुमार की मां और बहन भी है। गांव वालों का मानना है। गांव वालों का मानना है कि गौरव पढ़ने लिखने में ठीक था और उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन गिरफ्तारी के बाद चर्चाओं का दौर जारी है।