रोहिंग्या, बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय पहचान पत्र देने वाले गिरोह का खुलासा, औरैया से एक गिरफ्तार

गौरव कुमार श्री राम कुमार भारतीय ज्ञान देवी डिग्री कॉलेज में बीएससी का छात्र है। जिसके पिता मदनलाल कड़ी मेहनत करके गुजर बसर कर रहे थे। उनके पास दो भैंस और तीन बकरियां हैं। घर में गौरव कुमार की मां और बहन भी है। गांव वालों का मानना है। गांव वालों का मानना है कि गौरव पढ़ने लिखने में ठीक था और उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन गिरफ्तारी के बाद चर्चाओं का दौर जारी है। ‌