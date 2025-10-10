Patrika LogoSwitch to English

बेतुल

कोल्ड्रिफ कफ सिरप: दो और बच्चों की हालत नाजुक, एक वेंटिलेटर पर, दूसरी का दिन में तीन बार हो रहा चेकअप

coldrif cough syrup: बैतूल जिले में कोल्ड्रिफ पीने से दो बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि दो की हालत गंभीर है। एक नागपुर एम्स में वेंटिलेटर पर और दूसरा भोपाल में भर्ती है।

2 min read

बेतुल

image

Akash Dewani

Oct 10, 2025

coldrif cough syrup death betul children critical mp news

coldrif cough syrup death betul children critical (फोटो- सोशल मीडिया)

MP News: कोल्ड्रिफ (coldrif cough syrup) पीने के बाद आमला ब्लॉक के ग्राम कलमेश्वरा के कबीर यादव और जामुन बिछवा के गर्मित धुर्वे की मौत हो चुकी है। ग्राम टीकाबरी के हर्ष यदुवंशी की हालत गंभीर है। नागपुर एम्स में उसे वेंटीलेटर पर रखा गया है। भोपाल एम्स में भर्ती किंजल यादव की विशेषज्ञ डाक्टरों द्वारा दिन में तीन बार जांच की जा रही है। सीएमएचओ डॉ. मनोज हुरमाड़े ने बताया कि नागपुर एम्स अस्पताल में भर्ती टीकाबरी निवासी हर्ष यदुवंशी की हालत गंभीर है। उसे वेंटीलेटर पर रखा गया है।

जिला अस्पताल के डॉ. अमन गुप्ता और मुलताई एसडीएम की ड्यूटी नागपुर अस्पताल में लगाई है। दोनों अधिकारी हर्ष के परिवार की पूरी मदद कर रहे हैं। डॉक्टरों से इलाज की अपडेट दे रहे हैं। बच्चे की रिपोर्ट जिला प्रशासन को दी जा रही हैं। डॉ. हुरमाड़े ने बताया ग्राम जमदेही कला निवासी किंजल यादव को गांधी मेडिकल हमीदिया अस्पताल भोपाल में भर्ती किया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों ‌द्वारा तीन बार उसकी जांच की जा रही है। किंजल की स्थिति ठीक है। वहीं हर्ष के दादा ने बताया कि वह अभी बेहोशी की हालत में ही है। उसकी स्थिति ठीक नहीं है। (MP News)

बोरदेही के मृत बच्चे के परिजनों की नहीं ली सुध

एक तरफ स्वास्थ्य विभाग पूरे जिले में पिछले एक माह में जिले से बाहर इलाज कराने वालों बच्चों की जांच कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर बोरदेही निवासी मोहित धुर्वे के डेढ़ माह के बेटे भानू की मौत भी परासिया में डॉक्टर से इलाज कराने के दौरान हुई थी। इसकी जानकारी नहीं ली जा रही है। सोमवार को सीएमएचओ और टीम जांच के लिए जामुन बिछवा निखिलेश धुर्वे के घर पहुंची थी।

वही आकर मोहित धुर्वे ने बताया था कि उसके भी डेढ़ माह के बेटे भानू की मौत परासिया में इलाज के दौरान 30 सितंबर को हुई थी। मृतक के पिता के बताने के बाद भी अभी तक भानू के संबंध में कुछ जानकारी नहीं ली गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसमें गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। सीएमएचओ डॉ मनोज हुरमाड़े ने बताया कि वह बाद में आया नहीं है। इस वजह से जानकारी सामने नहीं आ सकी है। उसे इलाज के कागज लेकर आने के लिए कहा था। (MP News)

Published on:

10 Oct 2025 04:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / कोल्ड्रिफ कफ सिरप: दो और बच्चों की हालत नाजुक, एक वेंटिलेटर पर, दूसरी का दिन में तीन बार हो रहा चेकअप

