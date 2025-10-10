कोल्ड्रिफ कफ सिरप: दो और बच्चों की हालत नाजुक, एक वेंटिलेटर पर, दूसरी का दिन में तीन बार हो रहा चेकअप

जिला अस्पताल के डॉ. अमन गुप्ता और मुलताई एसडीएम की ड्यूटी नागपुर अस्पताल में लगाई है। दोनों अधिकारी हर्ष के परिवार की पूरी मदद कर रहे हैं। डॉक्टरों से इलाज की अपडेट दे रहे हैं। बच्चे की रिपोर्ट जिला प्रशासन को दी जा रही हैं। डॉ. हुरमाड़े ने बताया ग्राम जमदेही कला निवासी किंजल यादव को गांधी मेडिकल हमीदिया अस्पताल भोपाल में भर्ती किया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों ‌द्वारा तीन बार उसकी जांच की जा रही है। किंजल की स्थिति ठीक है। वहीं हर्ष के दादा ने बताया कि वह अभी बेहोशी की हालत में ही है। उसकी स्थिति ठीक नहीं है। (MP News)