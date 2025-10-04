Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘मौत की कफ सिरप’ Coldrif कंपनी की सभी दवाएं एमपी में बैन, 9 बच्चों की मौत पर बड़ा एक्शन

Coldrif Syrup Company Ban : छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ सिरप पीने के बाद एक-एक करके हुई 9 बच्चों की मौत के मामले में सीएम मोहन ने बड़ा एक्शन लिया है। 'मौत की कफ सिरप' बेचने वाली कंपनी की सभी दवाएं एमपी में बैन कर दी गई हैं।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Oct 04, 2025

Coldrif Syrup Company Ban

Coldrif कंपनी की सभी दवाएं एमपी में बैन (Photo Source- Patrika)

Coldrif Syrup Company Ban : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 'मौत की कफ सिरप' के नाम से मशहबर हुई खांसी की दवा पीकर हुई 9 बच्चों की मौतों ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। इस हृदयविदारक घटना के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसपर कड़ा एक्शन लिया है। अब से मध्य प्रदेश में इस सिरप की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी है। यही नहीं, सीएम मोहन ने भी कहा कि, कफड्रिल सिरप बनाने वाली कंपनी की अन्य सभी दवाओं के साथ साथ उत्पादन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने सिरप की फैक्ट्री स्थित कांचीपुरम (तमिलनाडु) में जांच के लिए तमिलनाडु सरकार से संपर्क किया था। आज सुबह प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश सरकार की ओर से सख्त फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, बच्चों की ऐसी दुखद मौत बेहद पीड़ादायक है। हम किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोषियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।' स्थानीय स्तर पर पहले से ही कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अब राज्य स्तर पर एक विशेष जांच टीम गठित की गई है। ये टीम घटना की गहन पड़ताल करेगी और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

सख्त उपायों पर विचार कर रही सरकार

कंपनी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर भी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि, सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। इस घटना ने दवा उद्योग की गुणवत्ता नियंत्रण पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि, प्रदेश सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त उपायों पर विचार कर रही है।

ये भी पढ़ें

मोहन भागवत का एमपी दौरा, एक साथ 2 शहर नो-फ्लाइंग जोन घोषित, सुरक्षा में तैनात रहेंगे 500 पुलिस जवान
सतना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2025 01:43 pm

Published on:

04 Oct 2025 01:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘मौत की कफ सिरप’ Coldrif कंपनी की सभी दवाएं एमपी में बैन, 9 बच्चों की मौत पर बड़ा एक्शन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

20 नए कॉलेजों को मिली मान्यता, नवंबर तक चलेगी काउंसलिंग

pharmacy colleges
भोपाल

एमपी से गुम होने वाली नाबालिग लड़कियों को लेकर PHQ का चौंकाने वाला खुलासा

MP News PHQ Shocking Reveal in report of minor girls missing case
भोपाल

सीएम मोहन यादव का असम दौरा, गुवाहाटी में करेंगे रोड शो

CM Mohan Yadav
भोपाल

बच्चों में बढ़ रहा कैंसर, डॉक्टर्स हैरान जिनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं उन्हें क्यों हो रही ये बीमारी

Cancer Among Children
भोपाल

एमपी में नहीं लगेगा स्मार्ट मीटर, इतने साल तक की लगी रोक

Smart Meters
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.