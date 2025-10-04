‘मौत की कफ सिरप’ Coldrif कंपनी की सभी दवाएं एमपी में बैन, 9 बच्चों की मौत पर बड़ा एक्शन

घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने सिरप की फैक्ट्री स्थित कांचीपुरम (तमिलनाडु) में जांच के लिए तमिलनाडु सरकार से संपर्क किया था। आज सुबह प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश सरकार की ओर से सख्त फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, बच्चों की ऐसी दुखद मौत बेहद पीड़ादायक है। हम किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोषियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।' स्थानीय स्तर पर पहले से ही कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अब राज्य स्तर पर एक विशेष जांच टीम गठित की गई है। ये टीम घटना की गहन पड़ताल करेगी और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।