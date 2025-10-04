‘मौत की कफ सिरप’ Coldrif कंपनी की सभी दवाएं एमपी में बैन, 9 बच्चों की मौत पर बड़ा एक्शन

Coldrif कंपनी की सभी दवाएं एमपी में बैन (Photo Source- Patrika)
Coldrif Syrup Company Ban : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 'मौत की कफ सिरप' के नाम से मशहबर हुई खांसी की दवा पीकर हुई 9 बच्चों की मौतों ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। इस हृदयविदारक घटना के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसपर कड़ा एक्शन लिया है। अब से मध्य प्रदेश में इस सिरप की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी है। यही नहीं, सीएम मोहन ने भी कहा कि, कफड्रिल सिरप बनाने वाली कंपनी की अन्य सभी दवाओं के साथ साथ उत्पादन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने सिरप की फैक्ट्री स्थित कांचीपुरम (तमिलनाडु) में जांच के लिए तमिलनाडु सरकार से संपर्क किया था। आज सुबह प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश सरकार की ओर से सख्त फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, बच्चों की ऐसी दुखद मौत बेहद पीड़ादायक है। हम किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोषियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।' स्थानीय स्तर पर पहले से ही कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अब राज्य स्तर पर एक विशेष जांच टीम गठित की गई है। ये टीम घटना की गहन पड़ताल करेगी और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
कंपनी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर भी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि, सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। इस घटना ने दवा उद्योग की गुणवत्ता नियंत्रण पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि, प्रदेश सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त उपायों पर विचार कर रही है।
