बड़ी खबर: कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन को लेकर एमपी पहुंची SIT, थोड़ी देर में कोर्ट में करेगी पेश

जानकारी के मुताबिक पुलिस आज शुक्रवार को ही एमपी के छिंदवाड़ा के परासिया कोर्ट में पेश कर सकती है। यहां से फिर पुलिस उसे रिमांड पर लेने की अनुमति लेगी और उससे पूछताछ करेगी। चूंकि कंपनी और आरोपी दूसरे राज्य के हैं और आरोपी को दूसरे राज्य से ही पकड़ा गया है इसलिए एमपी पुलिस को उसकी ट्रांजिट रिमांड यहां लेकर पहुंची है। बता दें कि मासूमों की लगातार मौत के बाद छिंदवाड़ा के परासिया में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। इसीलिए मामला यहीं से चलेगा।