छिंदवाड़ा

बड़ी खबर: कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन को लेकर एमपी पहुंची SIT, थोड़ी देर में कोर्ट में करेगी पेश

Cough Syrup case big update:

less than 1 minute read

छिंदवाड़ा

image

Sanjana Kumar

Oct 10, 2025

Cough Syrup Death Case Big Breaking

Cough Syrup Death Case Big Breaking: एमपी पुलिस की हिरासत में कोल्ड्रिफ कंपनी का मालिक रंगनाथन।

cough syrup case big Update: एमपी में जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन को एमपी पुलिस SIT टीम छिंदवाड़ा पहुंच गई है। जानकारी मिल रही है कि SIT उसे थोड़ी देर में परासिया कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले सकती है। बता दें कि रंगनाथन को एमपी पुलिस पिछले कई दिनों से तलाश रही थी। तमिलनाडु और चेन्नई में छापामारी कर रही थी। आखिरकार गुरुवार को SIT ने उसे तमिलनाडु से गिरफ्तार किया। उसे ट्रांजिट रिमांड पर एमपी लाया गया है।

थोड़ी देर में कोर्ट में पेश कर सकती है SIT

जानकारी के मुताबिक पुलिस आज शुक्रवार को ही एमपी के छिंदवाड़ा के परासिया कोर्ट में पेश कर सकती है। यहां से फिर पुलिस उसे रिमांड पर लेने की अनुमति लेगी और उससे पूछताछ करेगी। चूंकि कंपनी और आरोपी दूसरे राज्य के हैं और आरोपी को दूसरे राज्य से ही पकड़ा गया है इसलिए एमपी पुलिस को उसकी ट्रांजिट रिमांड यहां लेकर पहुंची है। बता दें कि मासूमों की लगातार मौत के बाद छिंदवाड़ा के परासिया में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। इसीलिए मामला यहीं से चलेगा।

बता दें कि एमपी में जहरीला कफ सिरप कोल्ड्रिफ (Coldrif) पीने से किडनी फेल होने के कारण अब तक 21 मासूमों की मौत हो चुकी है। परिवार गमजदा हैं। अब आरोपी से पूछताछ की जाएगी कि आखिर उसने क्या सोचकर कफ सिरप में अवैध और प्रतिबंधित केमिकल डायएथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया? वहीं कई पहलुओं पर उससे पूछताछ की जाएगी।

136 दिन बाद पारा 20 डिग्री लुढ़का, मानसून की विदाई से पहले ठंड की दस्तक, इस बार रिकॉर्ड तोड़ेगी सर्दी
भोपाल
MP Weather update
#CoughSyrupCaseमें अब तक
Cough Syrup Death Case Big Breaking

बड़ी खबर: कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन को लेकर एमपी पहुंची SIT, थोड़ी देर में कोर्ट में करेगी पेश

cough syrup deaths child chhindwara toxic combination mp news

जानलेवा कफ सिरप जैसे 5 और संदिग्ध सिरप मिले, दुकानदारों में मचा हड़कंप

Cough Syrup Case CM Mohan Yadav inquired about children admitted in Nagpur

Cough Syrup मामले में सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, अफसरों-डॉक्टरों को दिए निर्देश

Cough Syrup Case

विदेश भागने की फिराक में था श्रीसन फार्मा कंपनी का मालिक, छिंदवाड़ा एसपी का बड़ा बयान

Cough Syrup Case

‘जहरीली कफ सिरप’ से हुई 21 मौतों पर WHO अलर्ट, पूछा- क्या दूसरे देशों को भी की है सप्लाई?

Cough Syrup Case

एमपी में जहरीले कफ सिरप से एक और बच्चे की मौत, भाजपा ने कर दिया बड़ा दावा

Cough Syrup Case

4 साल तक के बच्चे को न पिलाएं कफ सिरप, सिर्फ मान लें डॉक्टर्स की ये सलाह

Cough syrup case

141 कोल्ड्रिफ गायब, नहीं मिल रहा शीशियों का रिकॉर्ड, स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी टेंशन

Cough Syrup Case Shocking Update

बड़ा खुलासा: Coldrif पर 2 साल पहले ही लग चुकी थी रोक, WHO ने भी मांगा स्पष्टीकरण

Cough Syrup Death Case Big Breaking

कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से गिरफ्तार, ‘कोल्ड्रिफ’ केस में सबसे बड़ी कार्रवाई

Cough Syrup मामले में सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, अफसरों-डॉक्टरों को दिए निर्देश

Cough Syrup Case CM Mohan Yadav inquired about children admitted in Nagpur
छिंदवाड़ा

विदेश भागने की फिराक में था श्रीसन फार्मा कंपनी का मालिक, छिंदवाड़ा एसपी का बड़ा बयान

Cough Syrup Case
छिंदवाड़ा

हिजाब विवाद के बीच एमपी पहुंची दीपिका पादुकोण, हनुमान जी के किए दर्शन, लिया आशीर्वाद

Hijab Add Controversy deepika padukone in MP
छिंदवाड़ा

एमपी में जहरीले कफ सिरप से एक और बच्चे की मौत, भाजपा ने कर दिया बड़ा दावा

Cough Syrup Case
छिंदवाड़ा

141 कोल्ड्रिफ गायब, नहीं मिल रहा शीशियों का रिकॉर्ड, स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी टेंशन

Cough syrup case
छिंदवाड़ा
