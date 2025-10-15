Cough Syrup Case पर बड़ा अपडेट, श्रीसन फार्मा की महिला केमिस्ट गिरफ्तार, SIT ने की पूछताछ

Cough Syrup Case: मध्य प्रदेश में 22 बच्चों की जान लेने वाले कोल्ड्रिफ कफ सिरप कंपनी के मालिक रंगनाथन की कंपनी श्रीसन फार्मा प्रा.लि. पर ताला लग चुका है, कंपनी का लाइसेंस रद्द हो चुका है। रंगनाथन को ट्रांजिट रिमांड पर एमपी लेकर आई एसआईटी टीम पिछले दो दिन से तमिलनाडु में है। अब बड़ी खबर आ रही है कि एमपी पुलिस SIT ने श्रीसन फार्मा प्रा. लि. में कार्यरत महिला केमिस्ट को गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी उससे सख्ती से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अब तक पांच लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।