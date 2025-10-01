Patrika LogoSwitch to English

छिंदवाड़ा

एमपी के इस जिले में ‘रहस्यमयी बीमारी’ का कहर, अचानक होती है किडनी फेल, अब तक 6 बच्चों की मौत

Mysterious Illness : छिंदवाड़ा जिले में एक अजीब तरह की 'रहस्यमयी बीमारी' तेजी से पांव पसार रही है। किडनी फेल होने से एक और बच्ची की जान चली गई है। जबकि, अबतक इस अजीब बीमारी से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है।

less than 1 minute read

छिंदवाड़ा

image

Faiz Mubarak

Oct 01, 2025

Mysterious Illness

'रहस्यमयी बीमारी' का कहर (Photo Source- Patrika)

Mysterious Illness : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में इस समय एक रहस्यमयी बीमारी तेजी से पांव पसार रही है। इस बीमारी का कारण समझ में ना आने के कारण जिला प्रशासन द्वारा दिल्ली से भी टीम बुलाई गई है। लेकिन अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इस बीमारी का मासूम बच्चे शिकार हो रहे हैं। अभी तक इस बीमारी से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है और सभी बच्चों में एक जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।

बच्चों में पहले हल्का बुखार आता है और बाद में उनकी यूरिन पास होना बंद हो जाती है और बच्चों की किडनी फेल हो जाती है। जिसके कारण बच्चों की मौतें हो रही हैं। अभी तक प्रशासन की तमाम कोशिशें के बावजूद भी इस बीमारी से संबंधित कोई भी कारण समझ में नहीं आ रहा है और यह बीमारी समझ में ना आने के कारण जिला प्रशासन ने दिल्ली से मेडिकल टीम को आमंत्रित किया है, जो अभी सैंपल लेकर जा चुकी है। लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है।

कफ सिपर बैन

इस बीच कलेक्टर ने संभावनाओं के तौर पर दो कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि प्रारंभिक तौर पर छिंदवाड़ा की मेडिकल टीम ने एक संभावना जाहिर की थी कि शायद हो सकता है यह कफ सायरप इस बीमारी का कारण हो सकते हैं है। जानकारी के अनुसार इस बीमारी के डर से अब बच्चों के माता-पिता हल्का सा बुखार आने पर भी सीधे बच्चों को नागपुर लेकर जा रहे हैं। जिसके कारण नागपुर में बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा के बच्चे एडमिट है।

Published on:

01 Oct 2025 04:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / एमपी के इस जिले में ‘रहस्यमयी बीमारी’ का कहर, अचानक होती है किडनी फेल, अब तक 6 बच्चों की मौत

