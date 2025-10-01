एमपी के इस जिले में ‘रहस्यमयी बीमारी’ का कहर, अचानक होती है किडनी फेल, अब तक 6 बच्चों की मौत

बच्चों में पहले हल्का बुखार आता है और बाद में उनकी यूरिन पास होना बंद हो जाती है और बच्चों की किडनी फेल हो जाती है। जिसके कारण बच्चों की मौतें हो रही हैं। अभी तक प्रशासन की तमाम कोशिशें के बावजूद भी इस बीमारी से संबंधित कोई भी कारण समझ में नहीं आ रहा है और यह बीमारी समझ में ना आने के कारण जिला प्रशासन ने दिल्ली से मेडिकल टीम को आमंत्रित किया है, जो अभी सैंपल लेकर जा चुकी है। लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है।