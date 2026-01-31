31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राज्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

उत्तर प्रदेश

छत्तीसगढ़

दिल्ली

महाराष्ट्र

बिहार

हरियाणा

जम्मू और कश्मीर

पश्चिम बंगाल

झारखंड

पंजाब

उत्तराखंड

हिमाचल प्रदेश

गुजरात

तमिलनाडु

कर्नाटक

केरल

आंध्र प्रदेश

इटावा

शादी की पहली रात पति ने की ऐसी मांग, पत्नी की जिंदगी हो गई तबाह, पुरी रात रोती रही महिला

इटावा

इटावा दहेज केस में चौंकाने वाले खुलासे

मोबाइल पर इस फाइल को खोला, बैंक खाते से निकल गए 4 लाख 90 हजार रुपए, साइबर पोर्टल पर शिकायत

इटावा

एक फाइल खोलते ही बैंक अकाउंट खाली, फोटो सोर्स- पत्रिका

इटावा

बाल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा को दिखाया ठेंगा: दो बाल अपचारी 35 फीट ऊंची छत से छलांग लगाकर फरार

इटावा

राजकीय विशेष गृह किशोर से भागे दो बाल अपचारी, फोटो सोर्स- पत्रिका

इटावा

शिवपाल सिंह यादव ने कहा- संतों के नहाने की व्यवस्था नहीं, हो रहा अपमान, जनता सिखाएगी सबक

इटावा

पत्रकारों से बातचीत करते हैं शिवपाल सिंह यादव फोटो सोर्स- पत्रिका

इटावा

Latest Hindi News

Border 2: चायवाला सनी देओल का जबरा फैन, हजारों रुपए खर्च कर दूसरो को दिखाता है फिल्म

खरगोन

खरगोन

संघ प्रचारक ने ज्ञान केंद्र के लिए संघ को समर्पित किया करोड़ों का पैतृक मकान, सोसायटी करेगी संचालन

समाचार

समाचार

शादी से इनकार पर इंजीनियर ने युवती के फोटो मॉर्फ कर बनाए न्यूड, परिजन-रिश्तेदारों को पोस्ट से भेजे

समाचार

समाचार

CG Accident: कांकेर में तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी ठोकर, पिता-पुत्र की मौके पर मौत

कांकेर

कांकेर

‘मंदिर भी बनेंगे, विकास भी होगा’, कांग्रेस पर गरजे CM मोहन यादव

रीवा

रीवा

Top Stories

1

मौसम आज रात से बिगड़ेगा : कल से तीन दिन झमाझम बारिश-बर्फबारी और अंधड़ की चेतावनी

2

रूसी लड़कियों से संबंध बनाने पर बिल गेट्स को हुआ यौन रोग, एपस्टीन फाइल्स ने किया खुलासा

3

बांग्लादेश के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्डकप के लिए भारत आने पर जताई चिंता, इनकी कहानी अलग

4

1 फरवरी से बदल रहे हैं ये जरूरी नियम, आम आदमी की बढ़ेगी टेंशन

5

‘अल फैजान मैदान में उतर चुका है, सुधर जाओ वर्ना….’ दुबई से आतंकी कनेक्शन?

More in Trending News

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special

पीएम मोदी और शरद पवार से लेकर अखिलेश यादव तक, जानिए इन 7 दिग्गज नेताओं को कौनसी मूवी है पसंद?

Favorite- Movies of Indian Politicians
Patrika Special News

Menstrual Hygiene : सुप्रीम कोर्ट ने की भावुक अपील, सरकारों को दिए निर्देश, धन्यवाद देकर महिलाओं ने कहा- दो दिन की मिले छुट्टी

Menstrual hygiene Supreme Court order
Patrika Special News

Dietary Shift: भारत में 77% पुरुष हुए मांसाहारी, उधर यूरोप में बढ़ा शाकाहार का जादू

Dietary Shift
Patrika Special News

Mojtaba khamenei : ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के बेटे का बढ़ रहा प्रॉपर्टी का साम्राज्य, भारत में अमीर बनाम गरीब के मामले में क्या है हाल?

Mojtaba Khamenei property empire and global wealth inequality
Patrika Special News

कोई हारा कैंसर से जंग, तो किसी की 3 दिन सड़ती रही लाश, बॉलीवुड के इन 5 खलनायकों का हुआ था दुखद अंत

Bollywood Villains Tragic Death
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.