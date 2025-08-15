Aaj Ka Kumbh Rashifal, 15 August 2025 : चंद्रमा का मेष में गोचर कुंभ के लिए लाएगा शुभ समाचार, आज ही शुरू करें नया कारोबार

Today Aquarius Horoscope, 15 August 2025 : मेष राशि में चंद्रमा कुंभ राशि वालों के जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आशावादी और आशावान बनाएगा। आप सकारात्मक मनोदशा में रहेंगे जिससे आपको उन मुद्दों पर स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिलेगी जो पहले आपको उलझन में डालते रहे हैं। इस गोचर के परिणामस्वरूप आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। कुंभ राशि वालों आपकी नई ऊर्जा आपको अपने अंतिम लक्ष्यों की ओर काम शुरू करने में मदद करेगी। इन अनुकूल घटनाओं का लाभ उठाएं। आपको भाग्य के लिए अपने भाग्यशाली रंग नारंगी में कुछ भी पहनने की सलाह देते हैं। आपका भाग्यशाली समय शाम 5:15 से 7:15 के बीच बताया गया है।
अगर आप कुछ समय से नए व्यावसायिक रास्ते तलाशने की सोच रहे हैं तो आज वह दिन है जब आप इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आप किसी ऐसे विकल्प को चुन सकते हैं जिससे आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कंपनियों के साथ व्यापार करने का मौका मिले जो आगे चलकर बहुत लाभदायक साबित होगा। आज आपके लिए उपलब्ध बेहतरीन प्रॉपर्टी निवेश सौदों पर नज़र बनाए रखें।
ऑफिस में चल रही परेशानियों की वजह से आप शायद थोड़ा निराश हो गए होंगे। पर अब वक्त आ गया है कि आप इन सब बातों को पीछे छोड़ें और नए सिरे से अपनी रणनीति तैयार करें। अभी तक आपने जिस तरह से सब्र से काम लिया है, उसे बनाए रखें। आपके बड़े लक्ष्य दूर की कौड़ी हैं और ये छोटी-मोटी दिक्कतें आपको उन्हें हासिल करने से रोक नहीं पाएंगी।
आज अगर आप अपने माता-पिता को किसी संभावित जीवनसाथी के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप उन्हें अपनी बात मनवाने में कुछ हद तक कामयाब हो जाएं। आपको उन पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, वरना वे इस रिश्ते के खिफाल हो सकते हैं। हालांकि अगर आप विनम्र और ईमानदार हैं तो आज वे शादी के लिए राजी हो सकते हैं।
अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो अब आपको एक नई एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए और खाने-पीने की आदतों में भी बदलाव लाना होगा। ये समझना जरूरी है कि सही तरीका अपनाकर आप इस समस्या को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि यह आपकी सेहत को हमेशा के लिए सुधार देगा। अगर आप आज से ही इस पर काम शुरू कर दें तो आपके लिए इस रूटीन को बनाए रखना बहुत आसान हो जाएगा।