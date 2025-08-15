Patrika LogoSwitch to English

राशिफल

Aaj Ka Kumbh Rashifal, 15 August 2025 : चंद्रमा का मेष में गोचर कुंभ के लिए लाएगा शुभ समाचार, आज ही शुरू करें नया कारोबार

Today Aquarius Horoscope 15 August 2025 : मेष में चंद्रमा से कुंभ राशि वालों को आज ऊर्जा, स्पष्टता और नए अवसर मिलेंगे। शाम 5:15 से 7:15 का समय शुभ, नारंगी रंग भाग्यशाली। व्यापार व प्रॉपर्टी निवेश के लिए अनुकूल दिन।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 15, 2025

Aaj Ka Kumbh Rashifal 15 August 2025
Aaj Ka Kumbh Rashifal 15 August 2025

Today Aquarius Horoscope, 15 August 2025 : मेष राशि में चंद्रमा कुंभ राशि वालों के जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आशावादी और आशावान बनाएगा। आप सकारात्मक मनोदशा में रहेंगे जिससे आपको उन मुद्दों पर स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिलेगी जो पहले आपको उलझन में डालते रहे हैं। इस गोचर के परिणामस्वरूप आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। कुंभ राशि वालों आपकी नई ऊर्जा आपको अपने अंतिम लक्ष्यों की ओर काम शुरू करने में मदद करेगी। इन अनुकूल घटनाओं का लाभ उठाएं। आपको भाग्य के लिए अपने भाग्यशाली रंग नारंगी में कुछ भी पहनने की सलाह देते हैं। आपका भाग्यशाली समय शाम 5:15 से 7:15 के बीच बताया गया है।

आज का आर्थिक कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal​ Financial)

अगर आप कुछ समय से नए व्यावसायिक रास्ते तलाशने की सोच रहे हैं तो आज वह दिन है जब आप इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आप किसी ऐसे विकल्प को चुन सकते हैं जिससे आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कंपनियों के साथ व्यापार करने का मौका मिले जो आगे चलकर बहुत लाभदायक साबित होगा। आज आपके लिए उपलब्ध बेहतरीन प्रॉपर्टी निवेश सौदों पर नज़र बनाए रखें।

ये भी पढ़ें

Tarot Rashifal 15 August 2025 : आज खुलेंगे इन 6 राशियों के भाग्य, मिलेगा धन और सम्मान, आज का टैरो राशिफल
राशिफल
Tarot Rashifal 15 August 2025

आज का करियर कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal Career )

ऑफिस में चल रही परेशानियों की वजह से आप शायद थोड़ा निराश हो गए होंगे। पर अब वक्त आ गया है कि आप इन सब बातों को पीछे छोड़ें और नए सिरे से अपनी रणनीति तैयार करें। अभी तक आपने जिस तरह से सब्र से काम लिया है, उसे बनाए रखें। आपके बड़े लक्ष्य दूर की कौड़ी हैं और ये छोटी-मोटी दिक्कतें आपको उन्हें हासिल करने से रोक नहीं पाएंगी।

आज का लव कुंभ राशिफल (Aaj ka Kumbh Rashifal Love)

आज अगर आप अपने माता-पिता को किसी संभावित जीवनसाथी के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप उन्हें अपनी बात मनवाने में कुछ हद तक कामयाब हो जाएं। आपको उन पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, वरना वे इस रिश्ते के खिफाल हो सकते हैं। हालांकि अगर आप विनम्र और ईमानदार हैं तो आज वे शादी के लिए राजी हो सकते हैं।

आज का स्वास्थ्य कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal Health)

अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो अब आपको एक नई एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए और खाने-पीने की आदतों में भी बदलाव लाना होगा। ये समझना जरूरी है कि सही तरीका अपनाकर आप इस समस्या को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि यह आपकी सेहत को हमेशा के लिए सुधार देगा। अगर आप आज से ही इस पर काम शुरू कर दें तो आपके लिए इस रूटीन को बनाए रखना बहुत आसान हो जाएगा।

ये भी पढ़ें

Krishna Janmashtami 2025 : मथुरा-वृंदावन में कब मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी? जानें ठाकुर जी की आरती का सही समय
धर्म और अध्यात्म
Janmashtami 2025: रोहिणी नक्षत्र के साथ खास बनेगा इस बार का जन्मोत्सव, दही हांडी की तैयारी शुरू...(photo-patrika)

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

Updated on:

14 Aug 2025 05:17 pm

Published on:

15 Aug 2025 04:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Kumbh Rashifal, 15 August 2025 : चंद्रमा का मेष में गोचर कुंभ के लिए लाएगा शुभ समाचार, आज ही शुरू करें नया कारोबार

