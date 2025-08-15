Aaj Ka Kumbh Rashifal, 15 August 2025 : चंद्रमा का मेष में गोचर कुंभ के लिए लाएगा शुभ समाचार, आज ही शुरू करें नया कारोबार

Today Aquarius Horoscope, 15 August 2025 : मेष राशि में चंद्रमा कुंभ राशि वालों के जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आशावादी और आशावान बनाएगा। आप सकारात्मक मनोदशा में रहेंगे जिससे आपको उन मुद्दों पर स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिलेगी जो पहले आपको उलझन में डालते रहे हैं। इस गोचर के परिणामस्वरूप आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। कुंभ राशि वालों आपकी नई ऊर्जा आपको अपने अंतिम लक्ष्यों की ओर काम शुरू करने में मदद करेगी। इन अनुकूल घटनाओं का लाभ उठाएं। आपको भाग्य के लिए अपने भाग्यशाली रंग नारंगी में कुछ भी पहनने की सलाह देते हैं। आपका भाग्यशाली समय शाम 5:15 से 7:15 के बीच बताया गया है।