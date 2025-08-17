Aaj Ka Kumbh Rashifal, 17 August 2025 : आज नीला रंग और दोपहर का समय लाएगा कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य

Today Aquarius Horoscope, 17 August 2025 : कुंभ राशि वाले आज अपने निर्णय बहुत सोच-समझकर लें। बिना सोचे-समझे लिए गए निर्णय भविष्य में पछतावे का कारण बन सकते हैं। वृषभ राशि में चंद्रमा आपको आगाह कर रहा है कि गलतियों से बचने के लिए जल्दबाजी का रास्ता न चुनें। याद रखें कि दिल से और नेक इरादों से लिए गए फैसले अंत में संतुष्टि प्रदान करते हैं। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। आज नीला रंग आपके लिए भाग्य लेकर आएगा। दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक का समय भाग्यशाली साबित होगा।