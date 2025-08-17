Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Kumbh Rashifal, 17 August 2025 : आज नीला रंग और दोपहर का समय लाएगा कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य

Kumbh Rashifal, 17 August 2025 : आज कुंभ राशि के जातकों को सोच-समझकर निर्णय लेने की सलाह दी जाती है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले पछतावे का कारण बन सकते हैं। व्यापार से संबंधित यात्रा का अवसर मिल सकता है। आपके लिए नीला रंग और दोपहर 3 से शाम 6 बजे का समय भाग्यशाली रहेगा।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 17, 2025

Aaj Ka Kumbh Rashifal 17 August 2025
Aaj Ka Kumbh Rashifal 17 August 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Today Aquarius Horoscope, 17 August 2025 : कुंभ राशि वाले आज अपने निर्णय बहुत सोच-समझकर लें। बिना सोचे-समझे लिए गए निर्णय भविष्य में पछतावे का कारण बन सकते हैं। वृषभ राशि में चंद्रमा आपको आगाह कर रहा है कि गलतियों से बचने के लिए जल्दबाजी का रास्ता न चुनें। याद रखें कि दिल से और नेक इरादों से लिए गए फैसले अंत में संतुष्टि प्रदान करते हैं। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। आज नीला रंग आपके लिए भाग्य लेकर आएगा। दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक का समय भाग्यशाली साबित होगा।

आज का आर्थिक कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal​ Financial)

अगर आप बिजनेस करते हैं तो आज आपको यात्रा का मौका मिल सकता है। आपको इस बहुमूल्य अवसर का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए, हालांकि, हो सकता है कि यह रिश्ता उतना फलदायी न हो जितना आप उम्मीद कर रहे थे। आपके व्यावसायिक लेन-देन में कुछ देरी हो सकती है। बस चीजों को सही दिशा में ले जाएं समय के साथ स्थिति बदल जाएगी।

आज का करियर कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal Career )

खासकर छोटे व्यवसायों में कार्यरत लोगों को आज अपने नियोक्ता के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आप बहुत ज्यादा प्रलोभन में होंगे फिर भी फिलहाल किसी भी तरह का नकारात्मक निर्णय लेने से बचें। वित्त उद्योग में कार्यरत लोगों को आज अपने लक्ष्य पूरे करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

आज का लव कुंभ राशिफल (Aaj ka Kumbh Rashifal Love)

आज आप पाएंगे कि आप किसी नए प्रेमी से नियमित रूप से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं जो शायद आपसे बहुत दूर रहता है। अभी चीजों को स्वाभाविक रूप से चलने दें और देखें कि वे कहां तक पहुंचती हैं, क्योंकि अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं हैं कि आपको इसे शुरू होने से पहले ही रोक देना चाहिए। आखिरकार, यह आपके क्षितिज का विस्तार कर सकता है।

आज का स्वास्थ्य कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal Health)

कोई नया व्यायाम आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकता है। आपको सकारात्मक परिणाम दिखेंगे और आप सामान्य से कहीं बेहतर महसूस करेंगे। आपकी कमर के आसपास कुछ इंच कम होने की संभावना है। लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपके स्वास्थ्य में आए बदलावों को नोटिस करेंगे।

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

