Tarot Rashifal 17 August 2025 : 17 अगस्त को चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत, जानें किसे मिलेगा धन और किसे सम्मान

Tarot Rashifal 17 August 2025 : अगस्त 17, 2025, रविवार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है। यह सप्ताह टैरो कार्ड्स के अनुसार सभी राशियों के लिए नए अनुभव और अलग-अलग अवसर लेकर आया है। मेष राशि वालों को संतान सुख और पारिवारिक आनंद की प्राप्ति होगी तो वृषभ को करियर में पद-प्रतिष्ठा और तरक्की के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने और अपने खानपान पर नियंत्रण की जरूरत होगी, तो कर्क को आलोचना या अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। तुला सहित कई राशियों के लिए यह समय नई योजनाओं और रचनात्मक कार्यों में सफलता का संकेत दे रहा है। आर्थिक क्षेत्र में लाभ के साथ-साथ भावनाओं पर नियंत्रण रखने की भी सलाह दी गई है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आत्मविश्वास, धैर्य और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर जीवन में प्रगति करने का संदेश देता है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए कैसा रहेगा अगस्त महीने के ये नया सप्ताह।