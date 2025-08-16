Patrika LogoSwitch to English

Tarot Rashifal 17 August 2025 : 17 अगस्त को चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत, जानें किसे मिलेगा धन और किसे सम्मान

Tarot Rashifal 17 August 2025 : 17 अगस्त, 2025 का दिन टैरो कार्ड्स के अनुसार आपके लिए क्या लेकर आया है? आइए जानें, प्रेम, स्वास्थ्य, और करियर के क्षेत्र में, आपके सितारे क्या कहते हैं। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने कहा टैरो की दुनिया में यह सप्ताह आपके लिए नई संभावनाओं और अवसरों के द्वार खोल रहा है।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 16, 2025

Tarot Rashifal 17 August 2025
Tarot Rashifal 17 August 2025

Tarot Rashifal 17 August 2025 : अगस्त 17, 2025, रविवार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है। यह सप्ताह टैरो कार्ड्स के अनुसार सभी राशियों के लिए नए अनुभव और अलग-अलग अवसर लेकर आया है। मेष राशि वालों को संतान सुख और पारिवारिक आनंद की प्राप्ति होगी तो वृषभ को करियर में पद-प्रतिष्ठा और तरक्की के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने और अपने खानपान पर नियंत्रण की जरूरत होगी, तो कर्क को आलोचना या अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। तुला सहित कई राशियों के लिए यह समय नई योजनाओं और रचनात्मक कार्यों में सफलता का संकेत दे रहा है। आर्थिक क्षेत्र में लाभ के साथ-साथ भावनाओं पर नियंत्रण रखने की भी सलाह दी गई है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आत्मविश्वास, धैर्य और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर जीवन में प्रगति करने का संदेश देता है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए कैसा रहेगा अगस्त महीने के ये नया सप्ताह।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mesh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के कुछ राशि के जातकों को संतान सुख प्राप्त होगा। इस राशिवालों को मित्रों और रिश्तेदारों से अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करना होगा। साथ ही आज आपकी धार्मिक आस्था भी बढ़ेगी।

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishabh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशिवाले नौकरीपेशा लोगों को पद प्रतिष्ठा आदि का लाभ होगा। कार्य व्यापार में वृद्धि व लगभग सभी तरह के कार्यां में सफलता प्राप्त होगी। नए कामों की शुरुआत संभव है।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mithun)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच लें, सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। अपनी खानपान की आदतों पर काबू रखें।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kark)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि किसी नई योजना पर विचार मग्न होंगे, आपको आलोचना और अपने शुभचिंतकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

सिंह टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशिवालों को जीवन के लिए अपने दृष्टिकोण में व्यावहारिक बनने की कोशिश करें। उच्च महत्वाकांक्षा ऊंची प्रगति के लिए प्रेरित करेगी।

कन्या टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आलस्य का त्याग कर समय उचित प्रयोग करें इससे आप अपने कार्यक्षेत्र और रचनात्मक क्षेत्र में सुर्खियां बटोरेंगे। आज आपका स्वास्थ्य भी पहले के मामले में काफी अच्छा रहने वाला है।

तुला टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Tula)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशिवालों को राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद स्थितियों के आसार है। आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishchik)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक दायित्वों की समयानुकूल पूर्ति हेतु प्रयत्नशील रहे। आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशनुमा दिन बीतेगा।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Dhanu)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशिवालों को नौकरीपेशा जातकों को वातावरण काफी सुखद रहने वाला है। असामाजिक तत्वों से दूरी बनाये रखें। परिजनों की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें।

मकर टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Makar)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों आज सहयोगियों के साथ काम करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करे। सम्बन्धों में नैतिक कर्तव्यों से विमुख न हो। अपने संबंधों में बिल्कुल भी खटास न आने दें।

कुंभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kumbh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उधार लेना पड़ सकता है। भावुकता व्यवहारिक जगत के अनुकूल चलने में बाधक होगी।

मीन टैरो मीन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Meen)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, नए कार्यों में संलग्न से लाभ प्राप्त होगा, आज शाम आप बच्चों के साथ समय बिताने का आनंद ले पाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार है।

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

राशिफल

tarot card rashifal

Published on:

16 Aug 2025 02:47 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Tarot Rashifal 17 August 2025 : 17 अगस्त को चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत, जानें किसे मिलेगा धन और किसे सम्मान

