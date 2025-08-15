Saptahik Rashifal 17 to 23 August 2025 : जानें इस हफ्ते क्या कहती है आपकी राशि, धन और करियर पर क्या होगा असर?, साप्ताहिक राशिफल

कारोबार : मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। इस सप्ताह मकर राशि के जातकों को किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। यदि आप व्यवसायी हैं तो धन का लेनदेन बेहद सावधानी के साथ करें। सप्ताह की शुरुआत में कारोबार में लाभ होगा लेकिन उसके मुकाबले व्यय की अधिकता रहेगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको कामकाज से जुड़ी अत्यधिक व्यस्तता बनी रहेगी। इस दौरान छोटे-छोटे कार्यों को भी पूरा करने के लिए आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह कुछेक कार्य समय पर मनमुताबिक न पूरे होने पर आप कई बार व्यग्र हो सकते हैं।



इस सप्ताह नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में विरोधियों से बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। गुप्त शत्रु आपके काम को बिगाड़ने के लिए षडयंत्र रच सकते हैं। सप्ताह के मध्य में परिवार के किसी सदस्य के साथ अनबन होने की आशंका है। इस दौरान माता-पिता से अपेक्षित सहयोग और समर्थन न मिलने के कारण मन दुखी रहेगा।



लव लाइफ : रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको इस सप्ताह कुछेक चीजों से समझौता करना पड़ सकता है। लव पार्टनर से मेल-मिलाप में मुश्किलें आ सकती हैं।



उपाय: शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीया जलाएं।