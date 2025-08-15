Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राशिफल

Saptahik Rashifal 17 to 23 August 2025 : जानें इस हफ्ते क्या कहती है आपकी राशि, धन और करियर पर क्या होगा असर?, साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope (17 to 23 August 2025) : अगस्त महीने का यह नया सप्ताह धनु और मीन राशि के लिए सौभाग्य और सफलत लेकर आ रहा है। लेकिन तुला और मीन राशि वाले सतर्क रहें। जानें ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास से अपनी राशि का साप्ताहिक राशिफल।

भारत

Dr. Anish Vyas

Aug 15, 2025

Saptahik Rashifal 17 to 23 August 2025
Saptahik Rashifal 17 to 23 August 2025

Saptahik Rashifal 17 to 23 August 2025 : अगस्त का यह सप्ताह आपके लिए कई नई उम्मीदें और चुनौतियां लेकर आया है। जहां धनु और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय शुभता और सफलता से भरा रहने वाला है, वहीं तुला और मकर राशि वालों को थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों को मिले-जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। इस सप्ताह आपको अपने निर्णय सोच-समझकर लेने होंगे। चाहे वह करियर से जुड़ा कोई कदम हो, रिश्तों में सामंजस्य बैठाना हो या फिर अपनी सेहत का ध्यान रखना हो, ग्रहों की चाल इन सभी पहलुओं पर प्रभाव डालेगी।

आइए, जानें ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास से आपकी राशि के अनुसार यह सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है और आप कैसे हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Weekly Horoscope (17 to 23 August 2025): इस सप्ताह इन 5 राशियों को मिलेगा अप्रत्याशित धन लाभ, अगले 7 दिन बदलेंगे किस्मत
राशिफल
Weekly Horoscope 17 to 23 August 2025

साप्ताहिक राशिफल तुला (Saptahik Rashifal Tula)

तुला राशि के जातकों को मई महीने का यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातकों को सावधानी हटी, दुर्घटना घटी स्लोगन हर समय याद रखना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आवेश में आकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको दूसरों के भरोसे रहने के बजाय स्वयं अपनी चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। सोचे हुए कार्यों को समय पर पूरा करने तथा किसी भी प्रकार की दिक्कत से बचने के लिए अपनी उर्जा, समय एवं धन का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा।

तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में लोगों का उपहास उड़ाने अथवा लूज टॉक करने से बचना चाहिए अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही करने से बचें अन्यथा आप अपने सीनियर के गुस्से के शिकार हो सकते हैं।

स्वास्थ : सेहत और संबंध की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय अत्यंत ही प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। ऐसे में लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं और स्वजनों के साथ संवाद बनाए रखें।

उपाय: प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ्य दें।

साप्ताहिक राशिफल वृश्चिक (Saptahik Rashifal Vrishchik)

वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह नया नौ दिन, पुराना सौ दिन कहावत याद रखनी चाहिए क्योंकि यदि आपने नये लोगों के चक्कर में पुराने संबंधों को इग्नोर करने की कोशिश की तो आप दोनों से हाथ धो बैठेंगे। इस सप्ताह आपकी महत्वाकांक्षा काफी बढ़ी रहेगी। कामकाज के सिलसिले में आप जोड़-तोड़ या फिर कहें तिकड़म का सहारा ले सकते हैं। कार्यो को मनचाहे तरीके से पूरा करने के लिए शार्टकट अपनाने या फिर नियम-कानून की अवहेलना करने से बचें अन्यथा बेवजह की परेशानी के साथ आर्थिक हानि भी झेलनी पड़ सकती है।

सोचे हुए कार्यों को समय से पूरा करने के लिए आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान भूमि-भवन अथवा पैतृक संपत्ति् से जुड़े मामले आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकते हैं। रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको लोगों की छोटी-मोटी बातों को तूल देने से बचना चाहिए। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए दिखावा करने से बचें तथा अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें।

उपाय: मंगलवार के दिन सिंदूर का चोला चढ़ाएं।

साप्ताहिक राशिफल धनु (Saptahik Rashifal Dhanu)

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह लंबे समय से चली आ रही किसी बड़ी समस्या के समाधान का कारण बनेगा। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। यदि आप लंबे समय से बेरोजगार चल रहे हैं तो आपके लिए यह सप्ताह कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है।

रोजी-रोजगार की दिशा में किए गये प्रयास सफल होंगे, वहीं पहले से कार्यरत लोगों के पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी संभव है। नौकरीपेशा लोगों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे। आर्थिक दिक्कतें दूर होंगी। सप्ताह के मध्य में अचानक से किसी तीर्थ स्थान की यात्रा अथवा धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा।

इस सप्ताह आर्थिक मामलों को योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर विशेष लाभ और उन्नति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर-कारोबार से जुड़ी यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी।

लव-लाइफ : परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। यदि किसी बात को लेकर लव पार्टनर अथवा लाइफ पार्टनर के साथ तकरार चल रही थी तो इस सप्ताह संवाद के जरिए सारी गलतफहमियां दूर होंगी। प्रेम और आपसी विश्वास बढ़ेगा। आप घर-परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निर्वहन करेंगे।

उपाय: गुरुवार के दिन किसी मंदिर में धार्मिक पुस्तकें दान करें।

साप्ताहिक राशिफल मकर राशि (Saptahik Rashifal Makar)

कारोबार : मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। इस सप्ताह मकर राशि के जातकों को किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। यदि आप व्यवसायी हैं तो धन का लेनदेन बेहद सावधानी के साथ करें। सप्ताह की शुरुआत में कारोबार में लाभ होगा लेकिन उसके मुकाबले व्यय की अधिकता रहेगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको कामकाज से जुड़ी अत्यधिक व्यस्तता बनी रहेगी। इस दौरान छोटे-छोटे कार्यों को भी पूरा करने के लिए आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह कुछेक कार्य समय पर मनमुताबिक न पूरे होने पर आप कई बार व्यग्र हो सकते हैं।

इस सप्ताह नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में विरोधियों से बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। गुप्त शत्रु आपके काम को बिगाड़ने के लिए षडयंत्र रच सकते हैं। सप्ताह के मध्य में परिवार के किसी सदस्य के साथ अनबन होने की आशंका है। इस दौरान माता-पिता से अपेक्षित सहयोग और समर्थन न मिलने के कारण मन दुखी रहेगा।

लव लाइफ : रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको इस सप्ताह कुछेक चीजों से समझौता करना पड़ सकता है। लव पार्टनर से मेल-मिलाप में मुश्किलें आ सकती हैं।

उपाय: शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीया जलाएं।

साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि (Saptahik Rashifal Kumbh)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में समय आपके पक्ष में रहने वाला है। इस दौरान आपको कामकाज में अनुकूलता बनी रहेगी। रोजी-रोजगार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर अधिक धन खर्च होगा। भूमि-भवन और वाहन आदि का सुख मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन के साथ कुछेक अनचाही जिम्मेदारी भी उठानी पड़ सकती है। कामकाजी महिलाओं को घर और कार्यक्षेत्र के बीच तालमेल बिठाने में कुछेक मुश्किलें आ सकती हैं।

करियर-कारोबार : जो लोग विदेश में अपने करियर-कारोबार के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें इस दिशा में मनचाही सफलता पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। व्यवसाय को विस्तार देने की योजना बनाते समय अपने शुभचिंतकों की राय लेना न भूलें। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य साबित होगा। घर-परिवार एवं रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध सामान्य बने रहेंगे।

लव लाइफ : लव लाइफ को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको अपने पार्टनर की भावनाओं को नजरंदाज करने से बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। किसी बड़े निर्णय को लेते समय जीवनसाथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा।

उपाय: भगवान शिव की पूजा करें।

साप्ताहिक राशिफल मीन राशि (Saptahik Rashifal Meen)

करियर-कारोबार : मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होने जा रहा है। इस सप्ताह आपको करियर-कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको मनचाहा रोजगार मिल सकता है। सप्ताह का पूर्वार्ध उत्तरार्ध के मुकाबले कहीं ज्यादा शुभता और लाभ लिए रहने वाला है। ऐसे में आपको अपने करियर-कारोबार से जुड़े फैसले इसी दौरान लेने का प्रयास करना चाहिए।

नौकरीपेशा लोगों के द्वारा कार्यक्षेत्र में अपनी जूनियर और सीनियर के साथ तालमेल बिठाते हुए कार्य को करने पर लाभ की संभावना बनेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में इस राशि के जातकों को भावनाओं में बहने की बजाय विवेक से कार्य करने की आवश्यता रहेगी। इस दौरान यदि आप सूझबूझ से कारोबारी निर्णय लेते हैं तो आपको उम्मीद से कहीं लाभ हो सकता है।

सेहत की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं।

लव लाइफ : रिश्ते-नाते की दृष्टि से पूरा सप्ताह आपके पक्ष में है। पूरे सप्ताह आपको स्वजनों से सहयोग और स्नेह मिलेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।

उपाय: गुरुवार के दिन पुजारी को गुड़ और चने की दाल दान करें।

ये भी पढ़ें

Krishna Janmashtami 2025 : मथुरा-वृंदावन में कब मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी? जानें ठाकुर जी की आरती का सही समय
धर्म और अध्यात्म
Janmashtami 2025: रोहिणी नक्षत्र के साथ खास बनेगा इस बार का जन्मोत्सव, दही हांडी की तैयारी शुरू...(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

राशिफल

weekly horoscope

Published on:

15 Aug 2025 02:10 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Saptahik Rashifal 17 to 23 August 2025 : जानें इस हफ्ते क्या कहती है आपकी राशि, धन और करियर पर क्या होगा असर?, साप्ताहिक राशिफल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.