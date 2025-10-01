Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Rashifal 1 October 2025 : नौकरी में बदलाव के योग, कोर्ट-कचहरी में हो सकता है खर्च – जानिए आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal : आज का राशिफल जानें। अपनी राशि (Zodiac Sign) के अनुसार जानें कि आपके लिए क्या है खास। मेष से मीन तक, नौकरी, करियर, प्रेम, और स्वास्थ्य, कोर्ट-कचहरी पर भविष्यवाणियां। Daily Horoscope Predictions for Aries to Pisces.

2 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Chandan Shyamnarayan Vyas

Oct 01, 2025

Aaj Ka Rashifal 1 October

आज का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope) जानें : (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 1 October 2025 : आज का राशिफल आपके लिए क्या लेकर आया है? जानें कि आपकी राशि (Zodiac Sign) के अनुसार नौकरी में बदलाव, कोर्ट-कचहरी , करियर, प्रेम, परिवार और आर्थिक स्थिति के मोर्चे पर सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। मेष से मीन तक, जानिए किसके लिए है खुशखबरी और किसे रहना होगा सावधान। ज्योतिष पंडित चंदन श्यामनारायण व्यास से जानिए कैसा रहेगा मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का राशिफल। (Daily Horoscope Predictions for Aries to Pisces)

मेष राशि - जिम्मेदारी समझें, सफलता पास है

अपनी जिम्मेदारी को समझें और कार्य करें। विरोधी सक्रिय होंगे। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। भाइयों से संबंध मजबूत होंगे।

वृषभ राशि - संतान से शुभ समाचार की उम्मीद

संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। परिजनों का साथ एवं सहयोग आगे बढ़ने में सहायक होगा। कोर्ट-कचहरी के कार्य में धन लगेगा।

मिथुन राशि - निजी बातें गुप्त रखना ज़रूरी

निजी जीवन की बातों को सार्वजनिक न करें अन्यथा परिणाम अनुकूल नहीं रहेंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मियों द्वारा सहयोग मिलेगा।

कर्क राशि - नौकरी परिवर्तन के योग प्रबल हैं

परिजनों का व्यवहार नाखुश करेगा। संतान के विवाह में हो रहे विलंब से चिंता बढ़ेगी। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं।

सिंह राशि - अचानक बड़ा खर्च होने की आशंका

सामाजिक आलोचना का सामना करना पड़ेगा। व्यापार में अनुबंध निरस्त होंगे। आकस्मिक किसी बड़े खर्च की आशंका है। न्याय पक्ष उत्तम रहेगा।

कन्या राशि - आमदनी बढ़ाने के प्रयास सफल

आलस्य की अधिकता से कार्य बाधित होंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आमदनी बढ़ाने के प्रयास सफल रहेंगे। बैंक से जुड़े कार्य पूरे होंगे।

तुला राशि - मेहमानों का आगमन सुखद रहेगा

संतान के व्यवहार से नाखुश रहेंगे। क्रोध की अधिकता से बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। वाहन/मशीनरी पर खर्च बढ़ेगा। मेहमानों का आगमन सुखद रहेगा।

वृश्चिक राशि - नौकरी में सहयोग मिलेगा

समय पर काम होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी में सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। जमीन-जायदाद से जुड़े मामले यथावत रहेंगे।

धनु राशि - व्यापार विस्तार के नए अवसर मिलेंगे

व्यापार विस्तार के योग हैं। कानूनी अड़चनें दूर होंगी। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में समझौता ही एकमात्र समाधान है। यात्रा सुखद रहेगी।

मकर राशि - अचानक बड़ा बदलाव संभव है

मनचाहा जीवनसाथी मिलने से प्रसन्न रहेंगे। आकस्मिक किसी बड़े बदलाव के योग हैं। सामाजिक पूछ-परख बढ़ेगी। शासन-प्रशासन से सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशि - नौकरी परिवर्तन के अवसर बनेंगे

आमदनी बढ़ाने वाले नए प्रयोग सफल रहेंगे। राजकीय कार्य सफल रहेंगे। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा।

मीन राशि - वैवाहिक चर्चाएं सफल रहेंगी

अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। सामाजिक आयोजनों में सहभागिता करेंगे। धार्मिक आस्था बढ़ेगी। पिता से संबंध मधुर होंगे। वैवाहिक चर्चाएं सफल रहेंगी।

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

01 Oct 2025 06:00 am

