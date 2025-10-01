Aaj Ka Rashifal 1 October 2025 : नौकरी में बदलाव के योग, कोर्ट-कचहरी में हो सकता है खर्च – जानिए आज का राशिफल

आज का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope) जानें : (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj Ka Rashifal 1 October 2025 : आज का राशिफल आपके लिए क्या लेकर आया है? जानें कि आपकी राशि (Zodiac Sign) के अनुसार नौकरी में बदलाव, कोर्ट-कचहरी , करियर, प्रेम, परिवार और आर्थिक स्थिति के मोर्चे पर सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। मेष से मीन तक, जानिए किसके लिए है खुशखबरी और किसे रहना होगा सावधान। ज्योतिष पंडित चंदन श्यामनारायण व्यास से जानिए कैसा रहेगा मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का राशिफल। (Daily Horoscope Predictions for Aries to Pisces)
अपनी जिम्मेदारी को समझें और कार्य करें। विरोधी सक्रिय होंगे। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। भाइयों से संबंध मजबूत होंगे।
संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। परिजनों का साथ एवं सहयोग आगे बढ़ने में सहायक होगा। कोर्ट-कचहरी के कार्य में धन लगेगा।
निजी जीवन की बातों को सार्वजनिक न करें अन्यथा परिणाम अनुकूल नहीं रहेंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मियों द्वारा सहयोग मिलेगा।
परिजनों का व्यवहार नाखुश करेगा। संतान के विवाह में हो रहे विलंब से चिंता बढ़ेगी। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं।
सामाजिक आलोचना का सामना करना पड़ेगा। व्यापार में अनुबंध निरस्त होंगे। आकस्मिक किसी बड़े खर्च की आशंका है। न्याय पक्ष उत्तम रहेगा।
आलस्य की अधिकता से कार्य बाधित होंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आमदनी बढ़ाने के प्रयास सफल रहेंगे। बैंक से जुड़े कार्य पूरे होंगे।
संतान के व्यवहार से नाखुश रहेंगे। क्रोध की अधिकता से बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। वाहन/मशीनरी पर खर्च बढ़ेगा। मेहमानों का आगमन सुखद रहेगा।
समय पर काम होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी में सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। जमीन-जायदाद से जुड़े मामले यथावत रहेंगे।
व्यापार विस्तार के योग हैं। कानूनी अड़चनें दूर होंगी। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में समझौता ही एकमात्र समाधान है। यात्रा सुखद रहेगी।
मनचाहा जीवनसाथी मिलने से प्रसन्न रहेंगे। आकस्मिक किसी बड़े बदलाव के योग हैं। सामाजिक पूछ-परख बढ़ेगी। शासन-प्रशासन से सहयोग मिलेगा।
आमदनी बढ़ाने वाले नए प्रयोग सफल रहेंगे। राजकीय कार्य सफल रहेंगे। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा।
अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। सामाजिक आयोजनों में सहभागिता करेंगे। धार्मिक आस्था बढ़ेगी। पिता से संबंध मधुर होंगे। वैवाहिक चर्चाएं सफल रहेंगी।
