Aaj Ka Rashifal, 10 October 2025 : करवा चौथ राशिफल : इस शुक्रवार 10 अक्टूबर को 3 राशियों के लिए धन लाभ के योग

Aaj Ka Rashifal 10 October 2025 : करवा चौथ विशेष भविष्यफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj Ka Rashifal, 10 October 2025 : 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार का दिन है, जब सुहागिनों का पावन पर्व करवा चौथ मनाया जाएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर ग्रह-नक्षत्रों का विशेष संयोग बन रहा है। आज मेष और तुला राशि वालों के लिए भूमि-भवन से जुड़े बड़े आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। वृषभ को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, जबकि कर्क की कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए संपर्क लाभ देंगे। पंडित मुकेश भारद्वाज से अपनी राशि का भविष्यफल जानें: प्यार, करियर, स्वास्थ्य, शुभ रंग और अंक।
भूमि और भवन निर्माण से लोगों को अच्छे आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है। कार्यस्थल पर वार्तालाप में संयम दिखाना होगा। पर थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं. बचत उधार देने से बचना होगा। धन लंबे समय के लिए उलझ सकता है।
लकी कलर - क्रीम कलर
लकी अंक - 4
उत्साह और आनंद से परिपूर्ण दिन रह सकता है। मानव को व्यक्त करते समय थोड़ा संतुलन दिखाना होगा। पेरेंट्स के साथ बातचीत तनाव पूर्ण हो सकती है। जीवनसाथी का सहयोग कठिनाइयों से बाहर लाने में मददगार साबित होगा।
लकी कलर - ग्रे कलर
लकी अंक - 8
आवश्यक कार्य में रुकावट आ सकती है। भावनात्मक मुद्दे हावी रहेंगे। आलोचनाओं को ध्यान से सुनना होगा। अपना पक्ष मजबूती से रखें । वाहन के रखरखाव पर धन खर्च हो सकता है । भावनात्मक संबंधों पर धन और समय खर्च हो सकते हैं ।
लकी कलर - डार्क ब्राउन कलर
लकी अंक - 6
विवादित विषयों पर भावुक प्रतिक्रिया देने से बचना होगा । कार्य स्थल पर प्रशंसा मिलेगी प्रतिष्ठा बढ़ेगी । नए संपर्कों का लाभ मिलेगा । मार्केटिंग से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलने की संभावना है। शिक्षा से जुड़े कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
लकी कलर -पीच कलर
लकी अंक - 9
प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम सकारात्मक हो सकते हैं । लंबी दूरी की यात्रा टालना श्रेष्ठ रहेगा। भावनात्मक संबंधों में एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा । व्यवसाय में साझेदारों के साथ बातचीत के ठोस परिणाम निकलेंगे।
लकी कलर -ऑरेंज कलर
लकी अंक - 1
कठिन परिस्थितियों के बीच भी रास्ते निकलेंगे । भाग्य का समर्थन मिलेगा । मित्रों की मदद मिल सकती है । व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पेरेंट्स से आर्थिक मदद पर बातचीत सकारात्मक रहेगी। न्यायालय में आपका पक्ष मजबूत होगा ।
लकी कलर -पिंक कलर
लकी अंक - 2
आकस्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं । मित्रों का साथ आनंददाई रहेगा । भूमि और भवन से जुड़े मुद्दों में बड़े आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य के मुद्दे पर लापरवाही परेशानी में डाल सकती है ।
लकी कलर - ब्राईटव्हाईट
लकी अंक - 4
परिश्रम से भरा दिन रह सकता है व्यस्तता के बावजूद भावनात्मक मुद्दों पर साथी को समय देना होगा साझेदारी व्यवसाय में किसी भी समस्या पर त्वरित प्रतिक्रिया देने से बचना होगा जीवनसाथी से पारिवारिक विषयों पर सहयोग मिलना थोड़ा कठिन रहेगा
लकी कलर - रेड कलर
लकी अंक - 1
व्यवस्थाओं पर नियंत्रण बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। साथी कर्मी असहयोग कर सकते हैं। पुराने स्नेह संबंधों से मुलाकात सकारात्मक रहेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने से कुछ लोग ईर्ष्या ग्रस्त हो सकते हैं। सजग रहना होगा।
लकी कलर - यलो कलर
लकी अंक -5
पूर्व में दिए गए परिश्रम के आधार पर शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन रह सकता है। तकनीकी पर आधारित जॉब्स में बदलाव की संभावना है। प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास बढ़ेगा पर बड़े आश्वासन देने से बचना होगा।
लकी कलर - लाईट ब्ल्यू
लकी अंक - 8
सार्वजनिक कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ सकती है। मेहनत और प्रबंधकीय दक्षता की सर्वत्र प्रशंसा होगी। पेरेंट्स के साथ छोटी यात्रा की संभावना है। पारस्परिक स्नेह पुनर्स्थापित होगा
लकी कलर - महरून
लकी अंक - 3
विशेष जिम्मेदारियां के लिए तैयार रहे। अविवाहितों के लिए मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। खर्चो पर नियंत्रण रखना होगा। परिवार में भाई बहनों के साथ वार्तालाप सुखद रहेगी ।
लकी कलर - कॉपर
लकी अंक - 7
