Aaj Ka Rashifal, 10 October 2025 : करवा चौथ राशिफल : इस शुक्रवार 10 अक्टूबर को 3 राशियों के लिए धन लाभ के योग

Aaj Ka Rashifal, 10 October 2025 : 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार का दिन है, जब सुहागिनों का पावन पर्व करवा चौथ मनाया जाएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर ग्रह-नक्षत्रों का विशेष संयोग बन रहा है। आज मेष और तुला राशि वालों के लिए भूमि-भवन से जुड़े बड़े आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। वृषभ को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, जबकि कर्क की कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए संपर्क लाभ देंगे। पंडित मुकेश भारद्वाज से अपनी राशि का भविष्यफल जानें: प्यार, करियर, स्वास्थ्य, शुभ रंग और अंक।