आज का राशिफल 11 नवंबर 2025 : मंगल का दिन, जानें मेष से मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए क्या है शुभ रंग, अंक और सुझाव

Aaj Ka Rashifal 11 November 2025 : 11 नवंबर 2025 का राशिफल: 11 नवंबर 2025 मंगलवार का दिन है, जो मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का सातवां दिन है। आज ग्रहों की स्थिति में विशेष योग बन रहे हैं। सूर्य देव तुला राशि में और चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में विराजमान रहेंगे। जो कई राशियों के लिए बड़े फैसले लेने और धन लाभ के संकेत दे रहा है। मिथुन और वृश्चिक राशि वालों के लिए कर्मक्षेत्र में बदलाव के आसार हैं। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य डॉ. अल्पना मिश्रा से यह शुभ दिन आपकी राशि के लिए क्या लेकर आया है।