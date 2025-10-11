Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Rashifal, 11 October 2025 : भाग्य का साथ और आर्थिक लाभ के योग, पंडित मुकेश भारद्वाज का आज का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal, 11 October 2025 :पंडित मुकेश भारद्वाज से जानें आज का राशिफल। 11 अक्टूबर 2025 का दिन भावनात्मक संबंधों, आर्थिक लाभ और नए अवसरों से भरपूर रह सकता है। जानें शुभ रंग व अंक।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Oct 11, 2025

Aaj Ka Rashifal, 11 October 2025

Aaj Ka Rashifal, 11 October 2025 : मेष से मीन तक (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal, 11 October 2025 : आज का दिन भावनात्मक संबंधों में मधुरता और सकारात्मकता की ओर झुकाव दर्शाता है। कई राशियों के लिए नई योजनाओं का शुभारंभ और आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे उन्हें लक्ष्यों की दिशा में प्रयास करने होंगे और भाग्य का समर्थन मिलेगा। विशेषकर नाट्य कला, संगीत और राजनीतिक जीवन से जुड़े लोगों के लिए बेहतर अवसर सामने आ सकते हैं। पंडित मुकेश भारद्वाज से अपनी राशि का भविष्यफल जानें: प्यार, करियर, स्वास्थ्य, शुभ रंग और अंक।

मेष राशि (Aries)

भावनात्मक संबंधों में मधुरता बढ़ सकती हैं। कार्यक्रम में आकस्मिक बदलाव के लिए तैयार रहे। पुराने विवाद सामने आने से कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। व्यवहार में संयम रखना होगा। आवश्यक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रह सकते हैं।

लकी कलर - डार्क यलो कलर
लकी अंक - 3

वृषभ राशि (Taurus)

सकारात्मक दिन है भावनात्मक संबंधों के प्रति झुकाव बढ़ेगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की रूपरेखा बदल सकती है। आर्थिक मोर्चे पर थोड़ी परेशानियां अनुभव करेंगे। समय पर मदद मिलने से उत्साहित रहेंगे

लकी कलर - पीच कलर
लकी अंक - 5

मिथुन राशि (Gemini)

शब्दों पर भावनाएं हावी हो सकती हैं। दैनिक कार्यों में थोड़ी समस्या महसूस करेंगे। विरोधियों से सावधान रहें। कूटनीतिक प्रयास करने होंगे। आकस्मिक खर्च व्यवस्था पर दबाव बना सकते हैं।

लकी कलर - कॉपर कलर
लकी अंक - 1

कर्क राशि (Cancer)

नई योजनाओं का शुभारंभ हो सकता है। किसी खास कार्य के पूर्ण होने पर राहत महसूस करेंगे। नई जिम्मेदारियां के लिए मानसिक तौर पर तैयारी रखनी होगी। विलासिता की वस्तुओं पर बचत खर्च हो सकती है। पुराने मित्रों से मुलाकात आनंदित कर सकती।

लकी कलर - क्रीम कलर
लकी अंक - 8

सिंह राशि (Leo)

कार्यस्थल पर पूर्व निर्धारित योजनाओं में बदलाव आ सकता है। उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहना होगा। विरोधी परास्त होंगे। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा।

लकी कलर - सिल्वर कलर
लकी अंक - 7

कन्या राशि (Virgo)

मधुर भाषा और मिलन सारिता से व्यवसाय और निजी जीवन में प्रतिष्ठा पाने का समय है। राजनीतिक जीवन में सफलता के योग बन रहे हैं। प्रयास करने होंगे भाग्य का समर्थन मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है।

लकी कलर - लाइट ग्रीन कलर
लकी अंक - 3

तुला राशि (Libra)

नाट्य कला और संगीत से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ के अवसर बन रहे हैं। घर के रखरखाव पर धन खर्च हो सकता है। परिवार में बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही परेशानी में डाल सकती है। धार्मिक यात्रा पर जाने के कार्यक्रम बन सकते हैं।

लकी कलर - ऑरेंज कलर
लकी अंक - 9

वृश्चिक राशि (Scorpio)

जीवनसाथी से समन्वय बेहतर होगा। मानसिक शांति के साथ काम करने के अवसर मिलेंगे। उच्च अधिकारियों के प्रति व्यवहार सम्मानजनक रखना होगा। दूसरों के कार्य में दखलअंदाजी करने से बचे।

लकी कलर - महरून कलर
लकी अंक - 2

धनु राशि (Sagittarius)

टीम भावना से कार्य करना अच्छे परिणाम दिला सकता है। आर्थिक जोखिम में ना उलझे। उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करना होगा। अनुभवी लोगों की सलाह से महत्वपूर्ण निर्णय लेना अच्छा रहेगा।

लकी कलर - गोल्डन ग्रीन
लकी अंक - 6

मकर राशि (Capricorn)

संसाधनों के आधुनिकरण पर धन खर्च होने की संभावना है। नई तकनीकी सीखने के लिए तत्पर रहना होगा। भावनात्मक संबंधो में रूखापन महसूस करेंगे।योजनाओं की गति धीमी हो सकती है।

लकी कलर - ब्राइट व्हाइट
लकी अंक - 7

कुंभ राशि (Aquarius)

प्रेम संबंधों में अस्थिरता अनुभव करेंगे। शिक्षा संबंधी कार्यों के लिए एकाग्रता बनाए रखना मुश्किल रहेगा। मित्रों का साथ लक्ष्यों से भटकाव के रूप में हो सकता है। धन लाभ के खास योग बन रहे हैं। इस दिशा में प्रयास करने होंगे।

लकी कलर - स्काई ब्ल्यू कलर
लकी अंक - 5

मीन राशि (Pisces)

नए विचारों को प्राथमिकता देनी होगी। व्यवस्था परिवर्तन का समय है। राजनीतिक से जुडे लोगों के लिए बेहतर अवसर मिल सकते हैं। परिवारिक जीवन में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप कम करने के प्रयास आपसी सद्भाव के लिए बेहतर रहेगा।

लकी कलर - पिस्ता ग्रीन
लकी अंक - 3

