Aaj Ka Rashifal, 17 August 2025 : इन 5 राशियों को मिलेगा धन लाभ और सफलता, पढ़ें अपना आज का राशिफल

Today Horoscope 17 August 2025 : रविवार 17 अगस्त 2025 का दिन सूर्य देव की कृपा से सभी 12 राशियों के लिए कुछ नया लेकर आया है। मेष, मिथुन और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में नई ताजगी और आर्थिक लाभ लेकर आएगा, वहीं वृषभ और धनु राशि वालों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कर्क, सिंह और मकर राशि वालों के लिए करियर और व्यापार में उन्नति के योग हैं, जबकि कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य और व्यवहार पर ध्यान देने की जरूरत होगी। कुंभ राशि के लोग अपने आसपास के लोगों से सहयोग पाकर रुके हुए कामों को पूरा कर पाएंगे। कुल मिलाकर, यह दिन हर राशि के लिए कुछ न कुछ सीख और अवसर लेकर आया है। आइए जानते हैं पं. चंदनश्याम नारायण व्यास से आपके सितारे क्या कहते हैं।
आज नए दोस्त बनेंगे । किसी अनजान पर विश्वास करने की भूल न करें। परिवार के कार्यक्रमों में व्यस्तता रहेगी। बैंक के वित्तीय सहयोग से व्यापार में विस्तार होगा। पुराना रुका पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी।
जिन्हें अब तक आप अपना मान रहे थे वे आप के विरोधी हो जाएंगे। आपकी आमदनी के अलावा आय का स्रोत मिलने से आय बढ़ेगी। मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। कार्य में परिवार का पूर्ण सहयोग रहेगा।
आज आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। जोखिम के कार्यो से बचे। समाज में कद बढ़ेगा। राजनीतिक प्रभाव से सप्लाई का आदेश मिलेगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। पारिवारिक समस्याएं सूझ-बूझ से निपटाएं।
संतान के करियर में आ रहे उतार चढ़ाव से तनाव रहेगा । धन लाभ के अवसर आएंगे। व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं। नई योजनाओं का सूत्रपात होगा। निवेश में वृद्धि होगी। रचनात्मक रुचि बढ़ेगी।
खान-पान में सावधानी रखें पेट सम्बंधित तकलीफ हो सकती है। जमीन जायदाद के कार्यो में अटकले आ सकती है। इच्छित कार्य पूर्ण होंगे। रिश्तेदारों से भेंट होगी। व्यापार अच्छा चलेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे।
अपनी आदतों में सुधार करें। अध्यन के लिए विदेश जाना हो सकता है । दुसरो की खुसी के लिए परेशान होना पड़ेगा। भौतिक सुख के साधन मिलेंगे। अपने प्रयासों से उन्नति पथ प्रशस्त करेंगे। आय से अधिक व्यय नहीं करें। दूसरों से बिना कारण नहीं उलझें।
घर परिवार में बूजुर्गो के स्वास्थ की चिंता रहेगी। नए वस्त्र आभूषण की प्राप्ति सम्भव है । व्यापार में लाभदायी अनुबंध होंगे। अधीनस्थों के मध्य आपका महत्व कम होगा। घर-परिवार की परेशानी से दुख होगा।
व्यर्थ विवादों से दूर रहें। भूल करने से विरोधी बढ़ेंगे। आर्थिक मामले सुलझाने में लगे रहेंगे। वाहन सुख की संभावना है। कार्यक्षेत्र में बाधाएं आ सकती हैं। यात्रा संभव है।
अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। अपने रहस्य दूसरों न बताएं अन्यथा मुसीबत आ सकती है। दांपत्य सुख में कमी आएगी। व्यर्थ समय नष्ट न करें। खर्चों में कमी करने का प्रयत्न आवश्यक है। मांगलिक उत्सवों में शामिल होने के अवसर आएंगे।
राजनीति में नए संबंधों के प्रति सतर्क रहना होगा। आजीविका के नए रास्ते खुलेंगे। सुख वृद्धि एवं पारिवारिक उन्नति होगी। विरोधी परास्त होंगे। नौकरी में कार्य की प्रशंसा के योग हैं।
बोलचाल में विशेष ध्यान दें। मित्रों से सहयोग लेना पड़ेगा। अल्प परिश्रम से ही लाभ होगा। रुका कार्य होने से हर्ष होगा। नए विचार, योजना पर चर्चा संभव है। आपसी संबंधों को महत्व दें।
आप के व्यवहार से सहकर्मी खुश होंगे। जीवन में नई उड़ान भरने का समय आया है। इसका लाभ लें । पारिवारिक लोगों से भेट होगी। अनायास खर्च हो सकता है। समाजिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं।