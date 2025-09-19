Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Rashifal 19 September 2025 : इन 5 राशियों को रहना होगा सावधान, बाकी के लिए है शुभ संकेत

Aaj Ka Rashifal 19 September 2025: जानें आज का दैनिक राशिफल आपके लिए क्या खास लेकर आया है। पं. चंदन श्यामनारायण व्यास से जानें करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों से जुड़े ज्योतिषीय संकेत।"

भारत

Manoj Vashisth

Sep 19, 2025

Aaj Ka Rashifal 19 September 2025
Aaj Ka Rashifal 19 September 2025

Aaj Ka Rashifal 19 September 2025 : आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है, यह जानने के लिए अपने राशिफल पर एक नजर डालें। मेष राशि वालों को निजी मामलों में सतर्क रहना होगा, जबकि वृषभ राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होंगे। मिथुन राशि वालों को अपनी लापरवाही से बचना होगा और कर्क राशि वालों के मतभेद खत्म होंगे। सिंह राशि वाले जल्दबाज़ी से बचें, जबकि कन्या राशि वाले अपनी दिनचर्या में सुधार करके लाभ उठा सकते हैं। तुला राशि के जातकों को अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। वृश्चिक राशि वालों को अपनी कार्यशैली में बदलाव करना होगा, वहीं धनु राशि के लिए दिन की शुरुआत शुभ होगी। मकर राशि वालों को परिवार और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि वाले अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करेंगे, और मीन राशि वालों को आलस से बचना होगा ताकि कोई नुकसान न हो। पं. चंदन श्यामनारायण व्यास के अनुसार, जानें कि सितारे आपके करियर, स्वास्थ्य, और रिश्तों के बारे में क्या संकेत दे रहे हैं ।

आज का मेष राशिफल (Today Vrishabh Rashifal)

अपने निजी मामलों में सतर्क रहें, क्योंकि आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक नुकसान के योग हैं, लेकिन धार्मिक आस्था बढ़ेगी।

आज का वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope Today)

लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। आजीविका के नए साधन स्थापित होंगे और विदेश जाने के योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक परेशानी दूर होगी।

आज का मिथुन राशिफल (Today Mithun Rashifal)

लापरवाही के कारण किसी बड़े नुकसान की आशंका है। चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को ख्याति मिलेगी। पिता के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे।

आज का कर्क राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आपसी मतभेद समाप्त होंगे। आजीविका के नए साधन स्थापित होंगे और यात्रा के योग बन रहे हैं। वैवाहिक चर्चाएं सफल रहेंगी और न्याय पक्ष आपके लिए उत्तम रहेगा।

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

जल्दबाजी में किए गए काम गलत साबित हो सकते हैं। शासन-प्रशासन से जुड़े लोगों को ख्याति मिलेगी। जमीन-जायदाद में आ रही रुकावटें दूर होंगी।

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं। प्रेम-प्रसंग में चल रही कड़वाहट दूर होगी. विवाह योग्य जातकों के लिए यह समय अनुकूल है।

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

किसी की सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास करके अपने निजी संबंधों को कमजोर न करें। आप पारिवारिक आयोजनों में व्यस्त रहेंगे और पिता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे।

आज का वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं और कर्मचारियों से नरमी से पेश आएं। कार्यस्थल पर बदलाव के योग हैं, लेकिन पारिवारिक कलह के कारण तनाव रहेगा।

आज का धनु राशिफल (Today Dhanu Rashifal)

दिन की शुरुआत शुभ संकल्पों से होगी। जीवनसाथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और धन कोष में वृद्धि होगी। कानूनी अड़चनें दूर होंगी और दोस्तों का सहयोग मिलेगा।

आज का मकर राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा। कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा और आपके काम पूरे होंगे। भाइयों के साथ संबंध मधुर होंगे और माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपकी धार्मिक आस्था बढ़ेगी।

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आप अपने दम पर सफलता हासिल करेंगे। कला जगत से जुड़े लोगों के लिए यह समय शुभ और लाभकारी साबित होगा। भवन और भूमि में निवेश करना शुभ रहेगा।

आज का मीन राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आलस के कारण आपके निजी काम प्रभावित होंगे। भाइयों के बीच चल रहे विवाद समाप्त होंगे। आपको शारीरिक थकावट का अनुभव हो सकता है और न्याय पक्ष सामान्य रहेगा।

पं. चंदन श्यामनारायण व्यास

Surya Grahan 2025 : 21 सितंबर का महासंयोग, सूर्य ग्रहण से पहले 4 ग्रहों की बदलेगी चाल, इन 5 राशियों के लिए भाग्योदय के संकेत
धर्म और अध्यात्म
Surya Grahan 2025

