Aaj Ka Rashifal, 2 November 2025 : रविवार को चंद्रमा कुंभ राशि में, जानें आपकी राशि के लिए क्या लेकर आया है भाग्य

Aaj Ka Rashifal, 2 November 2025 : कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे कई राशियों के जीवन में परिवर्तन की संभावना बन रही है। पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र और व्याघात योग के संयोग से यह रविवार कुछ के लिए सौभाग्यशाली तो कुछ के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। प्रेम, करियर और आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए क्या संकेत दे रहा है, जानिए पंडित मुकेश भारद्धाज से मेष से मीन तक का सटीक दैनिक राशिफल।