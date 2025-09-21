Aaj Ka Rashifal 21 September 2025 : सूर्य ग्रहण व सर्वार्थ सिद्धि योग में सभी राशियों का भविष्य

Aaj Ka Rashifal 21 September 2025 : आज 21 सितंबर के राशिफल में सर्व पितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का साया और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है। आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। मेष राशि वालों को धन लाभ होगा, वहीं मिथुन राशि वाले अपने खर्चों पर ध्यान दें। कर्क और सिंह राशि के जातक अपने प्रयासों से सफलता पाएंगे। तुला और कन्या राशि के लोग सावधानी बरतें, जबकि वृश्चिक राशि वालों को परिवार का साथ मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए यात्रा के योग हैं और मकर राशि वालों को तनाव का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि के जातकों को अचानक खर्च का सामना करना पड़ सकता है, जबकि मीन राशि वालों की आमदनी में वृद्धि होगी। आइए जानते हैं पं. चंदन श्यामनारायण व्यास से आपकी राशि के लिए क्या खास है।