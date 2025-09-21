Aaj Ka Rashifal 21 September 2025 : सूर्य ग्रहण व सर्वार्थ सिद्धि योग में सभी राशियों का भविष्य

Aaj Ka Rashifal 21 September 2025 : आज 21 सितंबर के राशिफल में सर्व पितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का साया और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है। आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। मेष राशि वालों को धन लाभ होगा, वहीं मिथुन राशि वाले अपने खर्चों पर ध्यान दें। कर्क और सिंह राशि के जातक अपने प्रयासों से सफलता पाएंगे। तुला और कन्या राशि के लोग सावधानी बरतें, जबकि वृश्चिक राशि वालों को परिवार का साथ मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए यात्रा के योग हैं और मकर राशि वालों को तनाव का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि के जातकों को अचानक खर्च का सामना करना पड़ सकता है, जबकि मीन राशि वालों की आमदनी में वृद्धि होगी। आइए जानते हैं पं. चंदन श्यामनारायण व्यास से आपकी राशि के लिए क्या खास है।
झूठ बोलने से बचें, वरना परेशानी बढ़ सकती है. धन कोष में वृद्धि होगी, लेकिन आप कर्मचारियों से परेशान रहेंगे. राजनीति से जुड़े लोगों को नया दायित्व मिल सकता है.
आप कम समय में काम पूरा करेंगे. परिवार के सदस्यों का साथ आगे बढ़ने में सहायक होगा. आलस की अधिकता रहेगी और न्याय पक्ष उत्तम रहेगा.
आपको अपने हुनर को दिखाने का अवसर मिलेगा. अपने स्वार्थी स्वभाव को छोड़ें और सबका हित सोचें. खर्च की अधिकता से आपका बजट बिगड़ सकता है.
आप संतान की जरूरतों को पूरा करने में लगे रहेंगे. प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी और वैवाहिक चर्चा सफल रहेगी. व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी.
आपके व्यावसायिक प्रयास सफल रहेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और भावुकता में आकर निर्णय लेने से बचें. वाहन सुख मिलने वाला है और न्यायालय से जुड़े मामले यथावत रहेंगे.
मानसिक परेशानी बढ़ती जाएगी. जीवनसाथी से मतभेद समाप्त होंगे और आजीविका के साधनों में वृद्धि होगी. अचानक किसी बड़े खर्च की आशंका है.
रचनात्मक कार्यों में आपका मन लगेगा. भाइयों से विवाद बढ़ सकता है. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. शासन-प्रशासन से जुड़े लोगों की व्यस्तता रहेगी.
पिता के सहयोग से आपके कार्य पूरे होंगे. रिश्तों में चल रही कड़वाहट दूर होगी. सामाजिक आयोजनों में आपकी सहभागिता बढ़ेगी.
विरोधी सक्रिय रहेंगे और व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी. स्वास्थ्य में सुधार होगा और बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा. धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं.
आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. विरोधी सक्रिय रहेंगे. कार्यस्थल पर सहकर्मियों का साथ मिलेगा. माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी.
आप अपने निजी कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे. दोस्तों का सहयोग मिलेगा. अचानक किसी बड़े खर्च की आशंका है. प्रेम-प्रसंग के कारण तनाव बढ़ सकता है.
आपकी आमदनी में वृद्धि होगी. सामाजिक आलोचना हो सकती है. व्यावसायिक यात्रा के योग हैं. कला जगत से जुड़े लोग ख्याति प्राप्त करेंगे.
ज्योतिषाचार्य: पं. चंदन श्यामनारायण व्यास