Today Tarot Rashifal, 21 सितंबर 2025 : साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और सर्वार्थ सिद्धि योग में इन 4 राशियों पर शनि देव की विशेष कृपा

TodayTarot Rashifal, 21 September 2025 : 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण इस साल का आख़िरी ग्रहण होगा। इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। यह ग्रहण आश्विन अमावस्या को कन्या राशि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। ग्रहण के समय सूर्य, चंद्रमा और बुध तीनों कन्या राशि में रहेंगे और मीन राशि में बैठे शनि देव उन पर पूरी नज़र रखेंगे। इस खास योग से कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है। खासतौर पर मेष, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोगों को धनलाभ और कारोबार में तरक्की मिलेगी। मन भी प्रसन्न रहेगा। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से आज की लकी राशियां कौन सी है। (Tarot Horoscope)