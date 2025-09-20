Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राशिफल

Today Tarot Rashifal, 21 सितंबर 2025 : साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और सर्वार्थ सिद्धि योग में इन 4 राशियों पर शनि देव की विशेष कृपा

Tarot Rashifal 21 September 2025 : 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण साल का आखिरी ग्रहण है। आश्विन अमावस्या पर कन्या राशि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में लगने वाले इस ग्रहण के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। जानें टैरो राशिफल और लकी राशियां – मेष, मिथुन, तुला, कुंभ को मिलेगा धनलाभ और तरक्की।

भारत

Manoj Vashisth

Nitika Sharma

Sep 20, 2025

Today Tarot Rashifal 21 September 2025
Tarot Rashifal 21 September 2025 : साल का आखिरी सूर्य ग्रहण: किसे मिलेगा धन और तरक्की? (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

TodayTarot Rashifal, 21 September 2025 : 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण इस साल का आख़िरी ग्रहण होगा। इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। यह ग्रहण आश्विन अमावस्या को कन्या राशि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। ग्रहण के समय सूर्य, चंद्रमा और बुध तीनों कन्या राशि में रहेंगे और मीन राशि में बैठे शनि देव उन पर पूरी नज़र रखेंगे। इस खास योग से कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है। खासतौर पर मेष, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोगों को धनलाभ और कारोबार में तरक्की मिलेगी। मन भी प्रसन्न रहेगा। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से आज की लकी राशियां कौन सी है। (Tarot Horoscope)

मेष टैरो राशिफल (Mesh Today Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। आज आपका कहीं बाहर जाने के कार्यक्रम भी बन सकता है। जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाने के लिए आप किसी विशेष तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जो कि भविष्य की योजनाओं हेतु लाभप्रद होगा।

ये भी पढ़ें

Weekly Horoscope 21 to 27 September 2025: सूर्य ग्रहण लाएगा मेष, सिंह और मिथुन के लिए खुशखबरी, जानें इस हफ्ते कैसा रहेगा आपका करियर, कारोबार और लव लाइफ
राशिफल
Weekly Horoscope

वृषभ टैरो राशिफल (Vrishabh Today Tarot Rashifal​)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को कोई नया सौदा करते समय कागजात की अच्छी तरह से जांच-पड़ताल करने की जरूरत है। आज आपको कामकाज में अडचन का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको सलाह है कि फिलहाल, अपने जीवनसाथी की बातों पर थोड़ा ध्यान दें।

मिथुन टैरो राशिफल (Mithun Today Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन कानूनी मामलों में काफी अच्छा रहने वाला है। शत्रु पक्ष आपकी गतिविधियों व ऊर्जा को देखकर ही परास्त हो जाएगा। ऋणों का पुर्ण भुगतान भी होगा।

कर्क टैरो राशिफल (Kark Today Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि जातकों के जीवन में आज तेजी से परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस हफ्ते यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो मित्रवर्ग से आपकी सहायता के लिए खुलकर आगे आएगा।

सिंह टैरो राशिफल (Today Singh Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को फिलहाल, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। आपको इस अवधि में आमदनी को उच्च बनाने में समय लग सकता है। आर्थिक स्थिति कमजोर होते हुए भी काम चलता रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।

कन्या टैरो राशिफल (Kanya TodayTarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के मन में आज काफी उत्साह रहने वाला है। लेकिन, मन में आशंका की स्थिति बनी रहेगी। आपको सलाह है कि अपने क्रोध पर थोड़ा काबू पखें आपका क्रोध बनी बनाई बात को बिगाड़ सकता है।

तुला टैरो राशिफल (Tula Today Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों को वर्तमान स्थितिनुसार आपके व्यवसाय में उन्नति होती दिखाई देगी। इस दौरान आप कुछ भूमी भवन से संबंधित खरीद फरोख्त कर सकते हैं। आज आपके आकर्षण से दूसरे लोग प्रभावित होंगे।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Vrishchik Today Tarot Rashifal​)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को पारिवारिक मामलों में समझदारी से कार्य करने की जरूरत है। आज वैवाहिक संबंधों में कटुता आ सकती है। मदिरापान से दूर रहना आपके लिए हितकारी साबित हो सकता है।

धनु टैरो राशिफल (Dhanu Today Tarot Rashifal​​)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि जातकों को थोड़ा व्यावहारिक होने की जरूरत है। अति भावुकता आपको नुकसान पहुंचा सकती है। असंतुलित भोजन आहार के कारण, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आयेगी।

मकर टैरो राशिफल (Makar Today Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को नौकरी और व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित समय का सामना करना पड़ सकता है। किसी विशेष कार्य में विफलता के कारण मन में खिन्नता रहेंगी।

कुंभ टैरो राशिफल (Kumbh Today Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को आज ऐसा महसूस होगा की परिस्थितियां आपके हाथ से निकलती जा रही है। सब कुछ आपके अनुकूल रहने वाला है। मांगलिक आयोजनों में भाग लेंगे।

मीन टैरो राशिफल (Meen Today Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोग फिलहाल, खुद को नई चीजों को लेकर उत्साहित नहीं कर पाएंगे। आपको की गयी गलती का अहसास होने लगेगा। स्वास्थ्य नरम रहेगा।

ये भी पढ़ें

Saptahik Rashifal (21- 27 September) : सूर्य ग्रहण का असर, तुला से मीन राशि तक, कैसा रहेगा नया सप्ताह
राशिफल
Saptahik Rashifal (14- 20 September):

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

tarot card rashifal

Published on:

20 Sept 2025 04:49 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Today Tarot Rashifal, 21 सितंबर 2025 : साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और सर्वार्थ सिद्धि योग में इन 4 राशियों पर शनि देव की विशेष कृपा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.