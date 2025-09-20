Today Tarot Rashifal, 21 सितंबर 2025 : साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और सर्वार्थ सिद्धि योग में इन 4 राशियों पर शनि देव की विशेष कृपा

TodayTarot Rashifal, 21 September 2025 : 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण इस साल का आख़िरी ग्रहण होगा। इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। यह ग्रहण आश्विन अमावस्या को कन्या राशि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। ग्रहण के समय सूर्य, चंद्रमा और बुध तीनों कन्या राशि में रहेंगे और मीन राशि में बैठे शनि देव उन पर पूरी नज़र रखेंगे। इस खास योग से कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है। खासतौर पर मेष, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोगों को धनलाभ और कारोबार में तरक्की मिलेगी। मन भी प्रसन्न रहेगा। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से आज की लकी राशियां कौन सी है। (Tarot Horoscope)
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। आज आपका कहीं बाहर जाने के कार्यक्रम भी बन सकता है। जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाने के लिए आप किसी विशेष तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जो कि भविष्य की योजनाओं हेतु लाभप्रद होगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को कोई नया सौदा करते समय कागजात की अच्छी तरह से जांच-पड़ताल करने की जरूरत है। आज आपको कामकाज में अडचन का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको सलाह है कि फिलहाल, अपने जीवनसाथी की बातों पर थोड़ा ध्यान दें।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन कानूनी मामलों में काफी अच्छा रहने वाला है। शत्रु पक्ष आपकी गतिविधियों व ऊर्जा को देखकर ही परास्त हो जाएगा। ऋणों का पुर्ण भुगतान भी होगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि जातकों के जीवन में आज तेजी से परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस हफ्ते यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो मित्रवर्ग से आपकी सहायता के लिए खुलकर आगे आएगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को फिलहाल, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। आपको इस अवधि में आमदनी को उच्च बनाने में समय लग सकता है। आर्थिक स्थिति कमजोर होते हुए भी काम चलता रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के मन में आज काफी उत्साह रहने वाला है। लेकिन, मन में आशंका की स्थिति बनी रहेगी। आपको सलाह है कि अपने क्रोध पर थोड़ा काबू पखें आपका क्रोध बनी बनाई बात को बिगाड़ सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों को वर्तमान स्थितिनुसार आपके व्यवसाय में उन्नति होती दिखाई देगी। इस दौरान आप कुछ भूमी भवन से संबंधित खरीद फरोख्त कर सकते हैं। आज आपके आकर्षण से दूसरे लोग प्रभावित होंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को पारिवारिक मामलों में समझदारी से कार्य करने की जरूरत है। आज वैवाहिक संबंधों में कटुता आ सकती है। मदिरापान से दूर रहना आपके लिए हितकारी साबित हो सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि जातकों को थोड़ा व्यावहारिक होने की जरूरत है। अति भावुकता आपको नुकसान पहुंचा सकती है। असंतुलित भोजन आहार के कारण, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आयेगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को नौकरी और व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित समय का सामना करना पड़ सकता है। किसी विशेष कार्य में विफलता के कारण मन में खिन्नता रहेंगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को आज ऐसा महसूस होगा की परिस्थितियां आपके हाथ से निकलती जा रही है। सब कुछ आपके अनुकूल रहने वाला है। मांगलिक आयोजनों में भाग लेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोग फिलहाल, खुद को नई चीजों को लेकर उत्साहित नहीं कर पाएंगे। आपको की गयी गलती का अहसास होने लगेगा। स्वास्थ्य नरम रहेगा।