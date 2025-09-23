Aaj Ka Rashifal 23 September 2025 : शारदीय नवरात्रि में मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से इन 5 राशियों के लिए रह सकता है बेहद खास, जानें अपनी राशि का हाल

Aaj Ka Rashifal 23 September 2025 : आज का दिन मंगलवार शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिनमां ब्रह्मचारिणी की कृपा से मेष के लिए दिन लाभकारी, प्रेम और मनोरंजन बढ़ेगा। वृषभ को व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे, नए संबंध व दायित्व मिलेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए निवेश शुभ। कन्या के लिए व्यवसाय परिवर्तन के योग,आर्थिक संकट दूर होंगे। वृश्चिक वालों का पिता-भाइयों से मेलबढ़ेगा, आर्थिक सुधार। मकर राशि वालों की धार्मिक आस्था बढ़ेगी। आइए जानते हैं पं. चंदन श्यामनारायण व्यास से आपकी राशि के लिए क्या खास है।
आज का दिन आपके लिए उपयोगी रहेगा। निजी संबंधों में प्रेम बढ़ेगा और मनोरंजन के कार्यों में समय व्यतीत होगा। नौकरी में काम की अधिकता रहेगी।
आप अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लेंगे। व्यावसायिक नए संबंध स्थापित होंगे। राजनीति में नया दायित्व मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे।
पारिवारिक चिंता बढ़ सकती है। वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन आगे बढ़ने में सहायक होगा। पूर्व में किए गए निवेश शुभ रहेंगे, लेकिन पेट से संबंधित रोग होने की संभावना है।
आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करें, इससे आपको लाभ होगा। मनपसंद भोजन की प्राप्ति होगी और पारिवारिक माहौल सहयोगी रहेगा।
व्यवसाय में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में चल रहे विवाद बड़ा रूप ले सकते हैं, इसलिए कानूनी मामलों से दूर रहें।
व्यवसाय परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी परिजन की मदद करनी पड़ सकती है। आपके आर्थिक संकट दूर होंगे। खान-पान का विशेष ध्यान रखें।
पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। नए व्यावसायिक संपर्क स्थापित होंगे। संतान के विवाह में हो रहे विलंब से चिंता बढ़ेगी। न्याय पक्ष मध्यम रहेगा।
आप सामाजिक आयोजनों में सहभागिता करेंगे। धार्मिक आस्था बढ़ेगी। पिता से तालमेल स्थापित होगा और भाइयों से सुलह होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
पारिवारिक विवाद के कारण तनाव रहेगा। पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। विरोधियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी।
आपकी धार्मिक आस्था बढ़ेगी और यात्रा के योग बन रहे हैं। बहनों से सहायता मिलेगी और आपके कार्य पूरे होंगे। कर्मचारियों से सहयोग न मिलने के कारण आप परेशान रहेंगे।
आपकी दिनचर्या में बदलाव होगा और कार्य की अधिकता रहेगी। नौकरी में अधिकारी वर्ग से आपके संबंध मधुर होंगे। वाहन और मशीनरी पर खर्च होगा।
ज्योतिषाचार्य: पं. चंदन श्यामनारायण व्यास