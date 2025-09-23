Aaj Ka Rashifal 23 September 2025 : शारदीय नवरात्रि में मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से इन 5 राशियों के लिए रह सकता है बेहद खास, जानें अपनी राशि का हाल

Aaj Ka Rashifal 23 September 2025 : आज का दिन मंगलवार शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिनमां ब्रह्मचारिणी की कृपा से मेष के लिए दिन लाभकारी, प्रेम और मनोरंजन बढ़ेगा। वृषभ को व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे, नए संबंध व दायित्व मिलेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए निवेश शुभ। कन्या के लिए व्यवसाय परिवर्तन के योग,आर्थिक संकट दूर होंगे। वृश्चिक वालों का पिता-भाइयों से मेलबढ़ेगा, आर्थिक सुधार। मकर राशि वालों की धार्मिक आस्था बढ़ेगी। आइए जानते हैं पं. चंदन श्यामनारायण व्यास से आपकी राशि के लिए क्या खास है।