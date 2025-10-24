Aaj Ka Rashifal 24 October 2025 :   आज का राशिफल : सौभाग्य योग से 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, धन लाभ और सफलता के प्रबल योग

Aaj Ka Rashifal 24 October 2025 : कार्तिक शुक्ल तृतीया: 24 अक्टूबर को बन रहा 'सौभाग्य' का महासंयोग
Aaj Ka Rashifal 24 October 2025 : आज, शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 को ज्योतिषीय दृष्टि से एक विशेष दिन है। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसमें अनुराधा नक्षत्र और सौभाग्य योग का शुभ संयोग बना हुआ है। ग्रहों और पंचांग की यह विशेष स्थिति सभी 12 राशियों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। यह समय आपके प्रयासों को सही दिशा देने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने और व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करने का अवसर लेकर आया है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से यह विशेष योग आपके लिए कैसा रहेगा और आज का दिन आपको कौन से शुभ परिणाम देने वाला है।
विवादित विषयों पर बातचीत किसी और दिन के लिए टाल दें। आर्थिक गतिविधियों को बेहतर करने के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। परिवार में एक दूसरे के प्रति सद्भाव और विश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा।
लकी कलर- पीच कलर
लकी अंक - 7
कार्यस्थल पर व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। आकस्मिक घटनाक्रम से गुजर सकते हैं।
लकी कलर- पिंक कलर
लकी अंक - 8
पिछले किए कार्यों की अच्छे फल मिलने से उत्साहित रहेंगे राजकीय मामलों में आपका पक्ष मजबूत होगा कारोबार के विस्तार के लिए प्रयासरत रहेंगे परिवार का समर्थन मिलेगा संतान पक्ष से उत्साहवर्धक समाचार मिलेंगे
लकी कलर-डार्क ब्राऊन
लकी अंक - 6
कार्य कुशलता बढ़ाने और कार्यों में श्रेष्ठ परिणाम लाने के लिए प्रयास रत रहेंगे साथी कर्मियों का सहयोग मिलेगा खोजपूर्ण प्रवृत्ति से विशिष्ट परिणाम पा सकते हैं विदेशी शिक्षा से जुड़े शिक्षार्थियों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी
लकी कलर-ग्रे कलर
लकी अंक -2
क्रियाकलापों में नवीनता आएगी अचानक कार्यों की दिशा बदल सकती है आर्थिक रूप से सक्षम अनुभव करेंगे विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च होने के योग बन रहे हैं परिवार जनों के सहयोग से मांगलिक कार्यों के आयोजन होंगे
लकी कलर-ग्रीन कलर
लकी अंक - 1
क्रियाशीलता में वृद्धि होगी एक साथ कई कार्यो की जिम्मेदारी मिल सकती है उच्च अधिकारियों का दबाव रहेगा व्यवसाय में साझेदारों से वार्तालाप सुखद रहेगी शीघ्रता में लिए फैसले बदलने पड़ सकते हैं
लकी कलर-डार्क ब्राऊन
लकी अंक - 3
दुविधा से बाहर आकर कार्यों के प्रति एकाग्रता बढ़ानी होगी अधिकारियों से निकटता का लाभ मिलेगा कटु सत्य कहने से बचना होगा अन्यथा मित्र दूर जा सकते हैं परिवार में आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है अतिथियों के स्वागत के लिए तैयार रहे
लकी कलर-ब्रायट व्हाइट
लकी अंक -5
कार्य योजना बदलने से परिणाम शीघ्रता से मिलेंगे नए लोगों से मुलाकात उत्साहित करेगी भावनात्मक संबंधों में आपसी सद्भाव बढ़ेगा आर्थिक मामलों में विशेषज्ञों की राय लेकर ही बड़े फैसले लेना हितकर रहेगा
लकी कलर-कॉफी कलर
लकी अंक -4
परिवारजन का साथ आनंदित करेगा धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में शामिल होकर संतुष्ट अनुभव करेंगे परिवार के बुजुर्गों का सानिध्य मिलेगा उनकी मदद से आर्थिक चिंताएं दूर होगी नए वाहन या घर की खरीद की योजना बन सकती है
लकी कलर-यलो कलर
लकी अंक -1
महत्वपूर्ण कार्यों को टालने की प्रवृत्ति से बचना होगा शीघ्रता से लिए निर्णय सफलता के निकट पहुंचाएंगे सहकर्मी तनाव दे सकते हैं पारिवारिक जीवन में जीवनसाथी की बातों को महत्व देना होगा
लकी कलर-नेवी ब्ल्यू
लकी अंक -8
नौकरी में बदलाव के अवसर बन रहे हैं। बेहतर प्रस्ताव मिल सकते हैं ।उच्च अधिकारियों से तनाव बढ़ने से रोकना होगा। भाई बहनों के साथ वार्तालाप सुखद रहेगी। आतिथ्य् सत्कार पर अतिरिक्त धन खर्च हो सकता है
लकी कलर- सिल्वर कलर
लकी अंक -6
शैक्षणिक कार्यों को सुव्यवस्थित करना होगा। भावनात्मक संबंध एकाग्रता में बड़ा प्रस्तुत कर सकते हैं। व्यवसाय में आकस्मिक आय के योग बन रहे हैं। प्रयत्नों को सही दिशा में लगाना होगा। यात्रा टालना श्रेष्ठ रहेगा।
लकी कलर-गोल्डल कलर
लकी अंक -3
