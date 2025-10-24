Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Rashifal 24 October 2025 :   आज का राशिफल : सौभाग्य योग से 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, धन लाभ और सफलता के प्रबल योग

Aaj Ka Rashifal 24 October 2025 :  आज, 24 अक्टूबर 2025 का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) विस्तार से जानें। कार्तिक शुक्ल तृतीया, अनुराधा नक्षत्र और सौभाग्य योग का सभी 12 राशियों (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन) पर क्या पड़ेगा प्रभाव? करियर, प्रेम, स्वास्थ्य, वित्त के लिए भविष्यवाणियाँ, शुभ रंग और लकी अंक।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Oct 24, 2025

Aaj Ka Rashifal 24 October 2025

Aaj Ka Rashifal 24 October 2025 : कार्तिक शुक्ल तृतीया: 24 अक्टूबर को बन रहा 'सौभाग्य' का महासंयोग

Aaj Ka Rashifal 24 October 2025 : आज, शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 को ज्योतिषीय दृष्टि से एक विशेष दिन है। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसमें अनुराधा नक्षत्र और सौभाग्य योग का शुभ संयोग बना हुआ है। ग्रहों और पंचांग की यह विशेष स्थिति सभी 12 राशियों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। यह समय आपके प्रयासों को सही दिशा देने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने और व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करने का अवसर लेकर आया है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से यह विशेष योग आपके लिए कैसा रहेगा और आज का दिन आपको कौन से शुभ परिणाम देने वाला है।

आज का मेष राशिफल (Aaj ka Mesh Rashifal)

विवादित विषयों पर बातचीत किसी और दिन के लिए टाल दें। आर्थिक गतिविधियों को बेहतर करने के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। परिवार में एक दूसरे के प्रति सद्भाव और विश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा।
लकी कलर- पीच कलर
लकी अंक - 7

आज का वृषभ राशिफल राशि (Aaj ka Vrishabh Rashifal)

कार्यस्थल पर व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। आकस्मिक घटनाक्रम से गुजर सकते हैं।
लकी कलर- पिंक कलर
लकी अंक - 8

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

पिछले किए कार्यों की अच्छे फल मिलने से उत्साहित रहेंगे राजकीय मामलों में आपका पक्ष मजबूत होगा कारोबार के विस्तार के लिए प्रयासरत रहेंगे परिवार का समर्थन मिलेगा संतान पक्ष से उत्साहवर्धक समाचार मिलेंगे
लकी कलर-डार्क ब्राऊन
लकी अंक - 6

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

कार्य कुशलता बढ़ाने और कार्यों में श्रेष्ठ परिणाम लाने के लिए प्रयास रत रहेंगे साथी कर्मियों का सहयोग मिलेगा खोजपूर्ण प्रवृत्ति से विशिष्ट परिणाम पा सकते हैं विदेशी शिक्षा से जुड़े शिक्षार्थियों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी
लकी कलर-ग्रे कलर
लकी अंक -2

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

क्रियाकलापों में नवीनता आएगी अचानक कार्यों की दिशा बदल सकती है आर्थिक रूप से सक्षम अनुभव करेंगे विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च होने के योग बन रहे हैं परिवार जनों के सहयोग से मांगलिक कार्यों के आयोजन होंगे
लकी कलर-ग्रीन कलर
लकी अंक - 1

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

क्रियाशीलता में वृद्धि होगी एक साथ कई कार्यो की जिम्मेदारी मिल सकती है उच्च अधिकारियों का दबाव रहेगा व्यवसाय में साझेदारों से वार्तालाप सुखद रहेगी शीघ्रता में लिए फैसले बदलने पड़ सकते हैं
लकी कलर-डार्क ब्राऊन
लकी अंक - 3

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

दुविधा से बाहर आकर कार्यों के प्रति एकाग्रता बढ़ानी होगी अधिकारियों से निकटता का लाभ मिलेगा कटु सत्य कहने से बचना होगा अन्यथा मित्र दूर जा सकते हैं परिवार में आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है अतिथियों के स्वागत के लिए तैयार रहे
लकी कलर-ब्रायट व्हाइट
लकी अंक -5

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

कार्य योजना बदलने से परिणाम शीघ्रता से मिलेंगे नए लोगों से मुलाकात उत्साहित करेगी भावनात्मक संबंधों में आपसी सद्भाव बढ़ेगा आर्थिक मामलों में विशेषज्ञों की राय लेकर ही बड़े फैसले लेना हितकर रहेगा
लकी कलर-कॉफी कलर
लकी अंक -4

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

परिवारजन का साथ आनंदित करेगा धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में शामिल होकर संतुष्ट अनुभव करेंगे परिवार के बुजुर्गों का सानिध्य मिलेगा उनकी मदद से आर्थिक चिंताएं दूर होगी नए वाहन या घर की खरीद की योजना बन सकती है
लकी कलर-यलो कलर
लकी अंक -1

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

महत्वपूर्ण कार्यों को टालने की प्रवृत्ति से बचना होगा शीघ्रता से लिए निर्णय सफलता के निकट पहुंचाएंगे सहकर्मी तनाव दे सकते हैं पारिवारिक जीवन में जीवनसाथी की बातों को महत्व देना होगा
लकी कलर-नेवी ब्ल्यू
लकी अंक -8

