Aaj Ka Rashifal, 5 November 2025 : कार्तिक पूर्णिमा पर कौन पाएगा सौभाग्य, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal, 5 November 2025 : 5 नवंबर 2025, बुधवार का दिन विशेष रूप से शुभ माना गया है क्योंकि आज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के साथ देव दिवाली और त्रिपुरारी पूर्णिमा का संयोग बन रहा है। यह दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना का प्रतीक है। आज के दिन गंगा स्नान, दीपदान और धार्मिक कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे शुभ दिन पर ग्रहों की चाल हर राशि के जीवन में क्या प्रभाव डाल रही है, जानें पंडित मुकेश भारद्वाज से आज का राशिफल- प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़ी भविष्यवाणियों के साथ।