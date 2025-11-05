Aaj Ka Rashifal, 5 November 2025 : कार्तिक पूर्णिमा पर कौन पाएगा सौभाग्य, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal : 5 नवंबर का राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj Ka Rashifal, 5 November 2025 : 5 नवंबर 2025, बुधवार का दिन विशेष रूप से शुभ माना गया है क्योंकि आज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के साथ देव दिवाली और त्रिपुरारी पूर्णिमा का संयोग बन रहा है। यह दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना का प्रतीक है। आज के दिन गंगा स्नान, दीपदान और धार्मिक कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे शुभ दिन पर ग्रहों की चाल हर राशि के जीवन में क्या प्रभाव डाल रही है, जानें पंडित मुकेश भारद्वाज से आज का राशिफल- प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़ी भविष्यवाणियों के साथ।
भाग्य का समर्थन मिलेगा। अनायास की गई यात्रा के परिणाम सुखद रहेंगे। पारिवारिक कार्यों में जिम्मेदारी निभानी होगी। आर्थिक रूप से व्यव भार बढ़ सकते हैं। भूमि भवन के लिए किए गए प्रयास सफल रह सकते हैं।
लकी कलर- ग्रे कलर
लकी अंक - 6
कार्यों की अधिकता से थकान महसूस करेंगे। भावनात्मक संबंधों से मेल मिलाप मानसिक शांति देगा। धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है। विरोधी छोटी बातों को मुद्दा बनाकर परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं।
लकी कलर- क्रीम कलर
लकी अंक - 8
आपकी ओर से किए गए नई मित्रता या साझेदारी के प्रस्ताव स्वीकार हो सकते हैं। आर्थिक चिंताएं कम होगी। भूमि और भवन में किए गए निवेश लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को पूर्व अनुमान से अधिक लाभ हो सकते हैं।
लकी कलर- ओरेंज कलर
लकी अंक - 1
स्वास्थ्य का पाया कमजोर रह सकता है। भुगतान के लिए किए गए वादों को पूरा करना मुश्किल रहेगा। जीवनसाथी से मदद लेनी पड़ सकती है। सरकार से जुड़े कार्यों में प्रगति की संभावना रहेगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं।
लकी कलर- डार्क ब्राऊन
लकी अंक - 8
तकनीकी दक्षता बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। आगामी प्रगति इसी पर निर्भर रहेगी। प्रेम संबंधों को लेकर निर्णायक स्थिति बन सकती है। साझेदारी से जुड़े कार्यों में आपसी समझ बढ़ेगी। व्यापार में इसका लाभ मिलेगा।
लकी कलर- सिलवर कलर
लकी अंक - 2
पुरानी व्यवस्थाओं को बदलने या सुधारने के लिए श्रम और धन खर्च होगा। विरोधी बाधा डालने का प्रयास करेंगे। प्रेम संबंधों में मुलाकात की संभावना से उत्साहित रहेंगे। धन उधार लेने से बचे।
लकी कलर- रेड कलर
लकी अंक - 5
परिश्रम से अधिक लाभ मिलने की संभावना है। शिक्षा में अनुसंधान से जुड़े कार्यों में रुचि बढ़ेगी। इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। बेरोजगारों को नए अवसर की संभावना से उत्साहित रहेंगे।
लकी कलर- यलो कलर
लकी अंक - 3
कृषि और भूमि से जुड़े कार्यों में रुचि बढ़ेगी। सरकारी मदद मिलने से उत्साहित रहेंगे। जोड़-तोड़ से कार्य निपटाने की मंशा से बचना होगा। आलोचनात्मक व्यवहार करने से बचे। भावनात्मक संबंधों के लिए समय निकालना मुश्किल रहेगा।
लकी कलर- पिकॉक ब्ल्यू
लकी अंक - 7
नए लाभ कमाने की स्थितियां बन रही है। परिस्थितियों का सही आकलन करना होगा। सहयोगियों की पहचान की दक्षता लाभ में वृद्धि करेगी। भावनात्मक संबंधों में निकटता महसूस करेंगे।
लकी कलर- गोल्डन कलर
लकी अंक - 8
परिस्थितियों में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। समय के साथ सही संतुलन बनाना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखकर चलना होगा। भावनात्मक संबंधों से ज्यादा अपेक्षा रखना तनाव में डाल सकता है।
लकी कलर- ऑफ़ व्हाइट
लकी अंक - 2
