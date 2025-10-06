Aaj Ka Rashifal 6 October 2025 : शरद पूर्णिमा का महायोग : 6 अक्टूबर को इन 5 राशियों पर हो सकती है महालक्ष्मी की विशेष कृपा, खुलेंगे धन-प्रगति के द्वार

Sharad Purnima 2025 Horoscope: 6 October Rashifal : आज का राशिफल 6 अक्टूबर 2025 शरद पूर्णिमा का दिन मां महालक्ष्मी की कृपा से धन -लाभ और प्रगति का मिलाजुला परिणाम लेकर आ रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह दिन तुला के लिए नए निवेश की योजना बनाने और कर्क के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार लाने वाला है। वहीं, कन्या के लिए पूर्व में किए गए निवेश लाभप्रद होंगे, लेकिन वृश्चिक और मकर को फिजूलखर्ची और लापरवाही से बचने की सलाह दी जाती है। धनु राशि के लिए यह दिन शुभ समाचार और नए व्यवसाय की शुरुआत का योग बना रहा है, जबकि वृषभ के लिए यह सकारात्मक ऊर्जा और धार्मिक कार्यों में मन लगने का दिन है। कुंभ राशि के जातक संबंधों में मधुरता और ख्याति प्राप्त करेंगे।