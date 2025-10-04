Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल : धन, तरक्की और अवसरों का सप्ताह – 5 से 11 अक्टूबर तक इन राशियों पर बरस सकती है कृपा

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आपको बड़बोलेपन से बचते हुए अपनी योजनाओं का खुलासा करने से बचना होगा अन्यथा आपके विरोधी उसमें बाधा डाल सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक हानि का योग बन रहा है। इस दौरान आपको किसी कार्य विशेष के लिए बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। जिसके कारण आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। हालांकि व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए थोड़ा अनुकूल रहेगा। जिसमें होने वाले लाभ से आप काफी हद तक आर्थिक संतुलन बनाने में कामयाब हो जाएंगे।

सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जिसे समय पर बेहतर तरीके से पूरा करने की चुनौती बनी रहेगी। इस दौरान आपको अपने छिपे हुए शत्रुओं से खूब सावधान रहने की आवश्कता रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने संबध और सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी।