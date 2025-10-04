Patrika LogoSwitch to English

Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल : धन, तरक्की और अवसरों का सप्ताह – 5 से 11 अक्टूबर तक इन राशियों पर बरस सकती है कृपा

Saptahik Rashifal : जानें 5 से 11 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल में क्या है खास। तुला से मीन राशि तक किसे मिल सकता है धन लाभ, करियर सफलता और कौन रखे सावधानी। ज्योतिष डा. अनीष व्यास से जानिए क्या कहते हैं आपकी किस्मत के तारे।

6 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Oct 04, 2025

Saptahik Rashifal

Saptahik Rashifal : 5 से 11 अक्टूबर 2025 का साप्ताहिक राशिफल बताएगा आपका भविष्य (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Saptahik Rashifal 5 to 11 October 2025 : 5 से 11 अक्टूबर 2025 का साप्ताहिक राशिफल: तुला से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए, 5 से 11 अक्टूबर 2025 का यह सप्ताह जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मिश्रित प्रभाव लेकर आ रहा है। यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए करियर और कारोबार में परिश्रम के अनुरूप बड़ी सफलता और नए लाभ के स्रोत खोलने वाला है। जहां तुला राशि के जातक अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा से हर क्षेत्र में प्रशंसा बटोरेंगे और रुका हुआ धन प्राप्त करेंगे, धनु राशि के लिए यह सप्ताह खास तौर पर उत्तरार्ध में खासा लाभदायक रहेगा, जिससे कार्यक्षमता और आय के नए स्रोत उभरेंगे।

यह सप्ताह सभी के लिए चुनौतियों से रहित नहीं है। वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों को विशेष रूप से आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने और अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की सलाह दी जाती है। वृश्चिक राशि वालों को बड़बोलेपन से बचना होगा, जबकि कुंभ राशि वालों को यात्रा के दौरान सेहत और सामान का विशेष ध्यान रखना होगा।

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य गति से चलता रहेगा, जहां वे जोखिम उठाकर लीक से हटकर काम करने का प्रयास कर सकते हैं, पर नियम-कानून का पालन करना अनिवार्य है। वहीं, मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह अहंकार और अतिविश्वास से बचते हुए सूझबूझ से निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से भूमि-भवन से जुड़े मामलों में।

साप्ताहिक राशिफल तुला (Tula Rashi Saptahik Rashifal​)

तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। इस सप्ताह आप अपने करियर और कारोबार के लिए जितना परिश्रम और प्रयास करेंगे आपको उतनी ही ज्यादा सफलता हासिल होगी। इस पूरे सप्ताह आप पर ईश्वर की कृपा बरसती नजर आएगी। कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा उठाए गये कदमों की प्रशंसा होगी। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे और कनिष्ठ लोगों का पूरा सहयोग-समर्थन मिलता रहेगा। सप्ताह के मध्य में आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे।

यदि आप कांट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं तो आपके हाथ कोई बड़ा कांट्रैक्ट लग सकता है। भूमि-भवन से जुड़े कार्य करने वालों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही लाभदायक रहने वाला है। सप्ताह के उत्तरार्द्ध में आपकी व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी। इस दौरान किसी योजना अथवा किसी व्यक्ति विशेष के पास फंसे हुए धन की प्राप्ति होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों की बाजार में साख बढ़ेगी। दैनिक आय के आधार पर आप अपने कार्यक्रमों में इस दौरान बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

आपके विरोधी आपकी शक्ति और सफलता से अचंभित रहेंगे। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। इस सप्ताह आपको परिजनों के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के खूब अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के मध्य में घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। प्रेम संबंध और दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा।

उपाय: प्रतिदिन स्फटिक से बने शिवलिंग की विधि-विधान से पूजा तथा शिव चालीसा का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल वृश्चिक (Vrishchik Saptahik Rashifal)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आपको बड़बोलेपन से बचते हुए अपनी योजनाओं का खुलासा करने से बचना होगा अन्यथा आपके विरोधी उसमें बाधा डाल सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक हानि का योग बन रहा है। इस दौरान आपको किसी कार्य विशेष के लिए बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। जिसके कारण आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। हालांकि व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए थोड़ा अनुकूल रहेगा। जिसमें होने वाले लाभ से आप काफी हद तक आर्थिक संतुलन बनाने में कामयाब हो जाएंगे।
सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जिसे समय पर बेहतर तरीके से पूरा करने की चुनौती बनी रहेगी। इस दौरान आपको अपने छिपे हुए शत्रुओं से खूब सावधान रहने की आवश्कता रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने संबध और सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी।

सप्ताह के उत्तरार्ध में गलतफहमी के चलते किसी प्रिय व्यक्ति के साथ तकरार हो सकती है। प्रेम-प्रसंग में भी आपको अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता के लिए अथक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल धनु (Dhanu Saptahik Rashifal)

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल है लेकिन फिर भी आपको इस सप्ताह कोई भी कदम जल्दबाजी अथवा आवेश में आकर उठाने से बचना चाहिए अन्यथा आपको मिलने वाली सफलता और लाभ का प्रतिशत कम हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपके कर्मक्षेत्र में अचानक ही आपको कोई लाभ होगा अथवा किसी कार्य में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है लेकिन इस दौरान आपको छिपे हुए शत्रुओं से सतर्क रहने की जरूरत रहेगी क्योकि वे आपको अपमानित करने के लिए षडयंत्र रच सकते हैं।

करियर और कारोबार की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध कहीं ज्यादा उत्तम रहने वाला है। इस दौरान किसी महिला मित्र की मदद से लंबे समय से अटका काम पूरा हो सकता है। बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है तो वहीं पहले से कार्यरत लोगों की कार्यक्षमता उभर कर आएगी। आप कार्यक्षेत्र में अपना बेस्ट देने में कामयाब होंगे।

व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान खासा लाभ होने की संभावना है। व्यवसाय के विस्तार की योजना फलीभूत होती नजर आएगी। इस संबंध में धन प्रबंधन करना भी आसान हो जाएगा। नौकरीपेशा लोगों की आय के नये स्रोत बनेंगे। इस सप्ताह आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने की भरसक कोशिश करेंगे। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी। जीवनसाथी की तरफ से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी।

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल मकर राशि (Makar rashi saptahik Rashifal​)

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। आपके कार्य यथावत चलते रहेंगे और कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं नये संबंधों को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। इस सप्ताह आप अपने आजीविका के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने की योजना बना सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से पहले आपको अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए।

इस सप्ताह आपकी कामकाज की शैली में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। खास बात ये कि ऐसा करने पर आपको शुभ फल की प्राप्ति भी होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप थोड़ा जोखिम उठाते हुए लीक से अलग हटकर कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करते समय आपको नियम-कानून का उल्लंघन अथवा शार्टकट अपनाने से बचना चाहिए अन्यथा लाभ की जगह हानि उठाना पड़ सकता है।

रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। घर-परिवार से जुड़े बड़े निर्णय लेते समय आपको स्वजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। कुटुम्ब में आपकी पूछ बढ़ेगी। विवाह योग्य युवक एवं युवतियों का रिश्ता तय हो सकता है। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। खानपान एवं दिनचर्या सही रखें अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि (Kumbh Rashi Saptahik Rashifal​)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते सप्ताह के मुकाबले थोड़ा बेहतर रहने वाला है। इस सप्ताह नौकरीपेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे, जिससे उनकी आर्थिक हालात में सुधार देखने को मिलेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में आप अपने कार्य विशेष में सफलता और कारोबार में होने वाले लाभ को लेकर काफी आशान्वित रहेंगे। काफी हद तक आपके द्वारा किये गये प्रयास सफल भी होंगे लेकिन सप्ताह के मध्य में अचानक से किसी समस्या के आने से आप लक्ष्य से थोड़ा भटक सकते हैं। इस दौरान आपको जीवन में िलने वाले अवसरों को हाथ से नहीं निकलने देना है, अन्यथा बाद में पछतावा करना पड़ सकता है।

कुंभ राशि के जातकों को सप्ताह के मध्य में किसी दूर स्थान की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान सावधान रहें और अपनी सेहत और सामान का ख्याल रखे अन्यथा शारीरिक एवं आर्थिक पीड़ी झेलनी पड़ सकती है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो अपने कागजी काम निबटाते हुए आगे बढ़े तथा धन के लेनदेन में सावधानी बरतें।

कुंभ राशि के जातकों के सामने इस सप्ताह अपने आत्मीय रिश्तों के बीच प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने की चुनौती रहेगी। इस सप्ताह लोग आपके द्वारा कही गई बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। लव पार्टनर से मेल-मिलाप में अड़चनें आ सकती हैं, जिसके कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा।
उपाय: शनिवार के दिन पीपल के नीचे आटे से बना चौमुखा दीया जलाएं।

साप्ताहिक राशिफल मीन राशि (Meen Saptahik Rashifal)

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह मीन राशि के लोगों को अहं और वहम से बचना होगा। जीवन में सभी पर विश्वास करना उचित नहीं है लेकिन यदि किसी पर विश्वास करना भी गलत होता है। घर और बाहर दोनों जगह लोगों के साथ प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको इस सप्ताह बड़ी सूझबूझ के साथ निर्णय लेने होंगे। सप्ताह की शुरुआत में भूमि-भवन से जुड़े विवाद आपकी चिंता का कारण बनेंगे। जिसका समाधान खोजने के लिए आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान आप ऐसे मामलों को लेकर अधिक व्यग्रता दिखायंगे लेकिन आपको समझना होगा कि सभी समस्याओं का हल तुरंत नहीं निकलता है। कुछ चीजों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आपको कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों के साथ सामंजस्य बनाकर चलना उचित रहेगा। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए अधिक शुभता लिए हुए है। यदि आप किसी नये व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर पुराने कारोबार को ही विस्तार देना चाहते हैं तो आपको ऐसा करने से पहले अपने शुभचिंतकों की राय जरूर लेनी चाहिए। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। हालांकि आपकी अपने लव अथवा लाइफ पार्टनर से अपेक्षाएं थोड़ी ज्यादा रह सकती हैं।

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

