Saptahik Tarot Rashifal 5-11 October 2025: नवपंचम राजयोग में इन 5 राशियों को मिल सकता है धन-लाभ, क्या आपकी राशि के लिए है बड़ी तरक्की का योग

Tarot Weekly Horoscope, 5 to 11 October 2025:टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि 5 से 11 अक्टूबर 2025 का यह सप्ताह कई राशियों के लिए नई शुरुआत, सफलता और ज्ञान के अवसर लेकर आ रहा है, तो कुछ को तनाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 5 से 11 अक्टूबर तक नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। सूर्य कन्या राशि में रहेंगे। ऐसे में शुक्र के इस राशि में आने से शुक्रादित्य योग का निर्माण होगा।