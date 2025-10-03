Patrika LogoSwitch to English

Saptahik Tarot Rashifal 5-11 October 2025: नवपंचम राजयोग में इन 5 राशियों को मिल सकता है धन-लाभ, क्या आपकी राशि के लिए है बड़ी तरक्की का योग

Saptahik Rashifal Tarot : टैरो साप्ताहिक राशिफल 5 से 11 अक्टूबर 2025: जानिए नवपंचम राजयोग और शुक्रादित्य योग का आपकी राशि पर क्या असर होगा। वृश्चिक-मकर को सफलता, धनु-कुंभ को नई शुरुआत और तुला-मीन को सावधानी की सलाह।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Oct 03, 2025

Saptahik Rashifal Tarot

Saptahik Rashifal Tarot : साप्ताहिक टैरो राशिफल: (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Weekly Horoscope, 5 to 11 October 2025:टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि 5 से 11 अक्टूबर 2025 का यह सप्ताह कई राशियों के लिए नई शुरुआत, सफलता और ज्ञान के अवसर लेकर आ रहा है, तो कुछ को तनाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 5 से 11 अक्टूबर तक नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। सूर्य कन्या राशि में रहेंगे। ऐसे में शुक्र के इस राशि में आने से शुक्रादित्य योग का निर्माण होगा।

इन 2 योगों के प्रभाव से वृश्चिक और मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सौम्य साबित होगा, जिसमें रुके हुए काम पूरे होंगे, व्यापार में तरक्की मिलेगी और नई जिम्मेदारियां लाभ देंगी, वहीं धनु और कुंभ राशि के लोगों को मन की शांति, विद्यार्थी जीवन में सफलता और नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। तुला राशि वालों को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना होगा और कार्यस्थल पर तनाव व निराशा का सामना करना पड़ सकता है।

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा आक्रामक व्यवहार और अशांति ला सकता है, जहां उन्हें अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। यह सप्ताह मिश्रित फल लेकर आया है, जहां सफलता के लिए पुरानी आदतों को छोड़ने और प्रतिभा के परीक्षण के लिए तैयार रहने की जरूरत है। जानिए टैरोकार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार यह सप्ताह आपके लिए कितना खास रहने वाला है।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Tula Saptahik Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों के लिए सप्ताह सामान्य से निम्न रहने वाला है। आपको इस सप्ताह ध्यान रखना है कि आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन न करें। करियर की बात करें तो आपको इस सप्ताह कार्यस्थल पर थोड़ा तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने काम को लेकर इस सप्ताह निराशा हाथ लग सकती है।

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल (Vrishchik Saptahik Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सप्ताह सौम्य और ज्ञान से भरा रहने वाला है। इस हफ्ते आपको अपने करियर से जुड़ी नई जानकारी हासिल होंगी। व्यापारियों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको व्यापार में नई कामयाबी और तरक्की मिलेगी। आपके सभी रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन, आपको अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। आपके उच्च अधिकारी आपकी प्रतिभा का परीक्षण कर सकते हैं।

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल (Dhanu Saptahik Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों के लिए सप्ताह मन को शांति और सुकून देने वाला साबित होगा। अपनी समस्याएं अपने मित्रों के साथ बांटने और उनकी सलाह से आपको काफी मदद मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह सफलता दिलाने वाला रहेगा। लेकिन, पारिवारिक समस्याओं के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बात करें आपके वैवाहिक जीवन की तो आपकी लाइफ में थोड़ी अशांति रह सकती है।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Makar Saptahik Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों के लिए सप्ताह आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। दरअसल, इस सप्ताह व्यापार और नौकरी में तरक्की मिलती जाएगी। आपके सभी रुके हुए काम इस सप्ताह एक के बाद एक पूरे होते जाएंगे। कार्यस्थल पर अधिकारी आप पर कोई नई जिम्मेदारी डाल सकते हैं लेकिन, इसका लाभ आपको भविष्य में मिलेगा।

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Kumab Saptahik Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए सप्ताह जीवन की एक नई शुरुआत कराने वाला रहेगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। जिन लोगों को साहित्य संगीत में दिलचस्पी है उससे आपको फायदा मिलेगा। संपत्ति और घर गृहस्थी के मामलों में आप नई शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि, जो आपके काम रुके हुए हैं वह कार्य पूरे होने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है।

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Meen Saptahik Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों के लिए सप्ताह में आपका व्यवहार काफी आक्रामक रहने वाला है। वैवाहिक जीवन भी कुछ खट्टा और कुछ मीठा रहने वाला है। विद्यार्थियों को इस दौरान बहुत ही अधिक मेहनत करने की जरूरत है। इस सप्ताह के मध्य में आपके रिश्ते, अवसर और विरोध एक साथ आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। जिस वजह से आप थोड़ा अशांत हो सकते हैं।

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Saptahik Tarot Rashifal 5-11 October 2025: नवपंचम राजयोग में इन 5 राशियों को मिल सकता है धन-लाभ, क्या आपकी राशि के लिए है बड़ी तरक्की का योग

