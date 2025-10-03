Weekly Tarot Horoscope: साप्ताहिक टैरो राशिफल (5-11 अक्टूबर): मेष पर ईश्वर की कृपा, वृषभ को मिल सकता है संपत्ति लाभ, जानें आपकी राशि का हाल

Weekly Horoscope Tarot , टैरो साप्ताहिक राशिफल 5 से 11 अक्टूबर 2025 : यह नया सप्ताह 5 से 11 अक्टूबर 2025 आपके जीवन में नई दिशा और ऊर्जा लेकर आ रहा है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए कि यह सप्ताह आपके लिए क्या विशेष लेकर आया है। मेष राशि के जातकों पर ईश्वर की विशेष कृपा बरसने वाली है, जो उन्हें करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी, जबकि वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं होगा, जहां घर-परिवार में महत्वपूर्ण बदलाव और संपत्ति से लाभ के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह बुद्धिमानी से धन का उपयोग करने और अविवाहितों के लिए विवाह के नए अवसरों का संकेत दे रहा है। कन्या राशि के लोगों को अपनी कड़ी मेहनत का मीठा फल मिलेगा और उनका लव-लाइफ रोमांटिक रहेगा।