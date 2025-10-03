Patrika LogoSwitch to English

Weekly Tarot Horoscope: साप्ताहिक टैरो राशिफल (5-11 अक्टूबर): मेष पर ईश्वर की कृपा, वृषभ को मिल सकता है संपत्ति लाभ, जानें आपकी राशि का हाल

Weekly Horoscope Tarot : टैरो राशिफल 5 से 11 अक्टूबर 2025: जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए प्यार, करियर और धन संबंधी भविष्यवाणियां। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से सटीक साप्ताहिक मार्गदर्शन।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Oct 03, 2025

Weekly Horoscope Tarot

Weekly Horoscope Tarot : मेष से मीन तक 12 राशियों का टैरो भविष्यफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Weekly Horoscope Tarot , टैरो साप्ताहिक राशिफल 5 से 11 अक्टूबर 2025 : यह नया सप्ताह 5 से 11 अक्टूबर 2025 आपके जीवन में नई दिशा और ऊर्जा लेकर आ रहा है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए कि यह सप्ताह आपके लिए क्या विशेष लेकर आया है। मेष राशि के जातकों पर ईश्वर की विशेष कृपा बरसने वाली है, जो उन्हें करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी, जबकि वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं होगा, जहां घर-परिवार में महत्वपूर्ण बदलाव और संपत्ति से लाभ के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह बुद्धिमानी से धन का उपयोग करने और अविवाहितों के लिए विवाह के नए अवसरों का संकेत दे रहा है। कन्या राशि के लोगों को अपनी कड़ी मेहनत का मीठा फल मिलेगा और उनका लव-लाइफ रोमांटिक रहेगा।

कर्क राशि के जातकों को सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्यार और रिश्तों के मामले में बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, जहां नए अवसर सफलता दिलाएंगे। पढ़िए आपकी राशि के लिए टैरो का विस्तृत साप्ताहिक भविष्यफल, ताकि आप अपने हर कदम को सोच-समझकर उठा सकें।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए सप्ताह आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। यह सप्ताह नौकरीपेशा लोगों के लिए किसी आशीर्वाद से कम साबित नहीं होगा। इस हफ्ते आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर की कृपा आप पर है। आपको करियर में तरक्की मिलने के नए रास्ते खुलेंगे। इस सप्ताह आपके जो भी संपर्क बनेंगे वह भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित होने वाले हैं। आपको सलाह है कि अपनी सेहत का विशेष, ख्याल रखें। इस सप्ताह उसे आपकी जरूरत पड़ सकती है।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह घर परिवार में किसी परिवर्तन करने को लेकर बात हो सकती है। यह सप्ताह आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। संपत्ति के माध्यम से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। लेकिन, आपको अपने किसी रिश्तेदार के कारण मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन, माता पिता को अपनी संतान से सुखद समाचार सुनने को मिलेगा।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को सप्ताह में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। आपको इस हफ्ते बुद्धिमानी से अपने पैसे का उपयोग करने की जरूरत है। आपमें अपने सपनों को साकार करने की क्षमता है, इस बार आपके करियर में उन्नति संभव है। इस राशि के जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके विवाह के नए अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह वह पहले से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों के लिए सप्ताह थोड़ा परेशानी वाला रहेगा। दरअसल, आपको इस सप्ताह अपने साथियों के साथ तालमेल बनाने में थोड़ी परेशानियां होंगी। सप्ताह के अंत में यानी रविवार को आपको किसी विशेष कार्य में निराशा हाथ लग सकती है। लेकिन, सप्ताह की शुरुआत में ही आपके अनुभव आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। आप अपने अनुभव के आधार पर कई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए सप्ताह लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप को इस दौरान कोई विपरीत लिंग का व्यक्ति आपको आकर्षित कर सकता है। आपको सलाह है कि अपने अतीत को भूलने और वर्तमान में जीने की कोशिश करें। कार्यक्षेत्र में नए अवसरों में सफलता मिलेंगी। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में पूरा धन नहीं दे पाएंगे, प्रेम सम्बंदो में भी कसा-कसी बनी रहेगी।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों के लिए सप्ताह आपको आपकी मेहनत का फल दिलाएगा। इस सप्ताह आपका ध्यान व्यावहारिक और प्रतिष्ठित लक्ष्यों पर रहेगा। आप अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा भावुक हो सकते हैं। लेकिन, आपको अपनी भावनाओं पर थोड़ा काबू रखना होगा। सप्ताह का मध्य भाग लव लाइफ के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। यह सप्ताह रोमांटिक और प्यार भरा बीतेगा।

