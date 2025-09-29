Monthly Horoscope October 2025: 4 राशियों को मिल सकती है अप्रत्याशित सफलता और आर्थिक लाभ

Monthly Rashifal October 2025 : अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल बारहों राशियों के लिए नए अवसरों और चुनौतियों का संदेश लेकर आया है। इस महीने करियर, कारोबार, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य और धन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो सकती हैं। कुछ राशियों को अप्रत्याशित सफलता और आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, तो वहीं कुछ को प्रतिस्पर्धा और पारिवारिक मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। October 2025 Horoscope के अनुसार, महीने की शुरुआत कई राशियों के लिए शुभ फल देने वाली होगी, जबकि मध्य का समय सावधानी और धैर्य से काम लेने की सलाह देता है। प्रेम और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना तथा करियर में सही समय पर निर्णय लेना अत्यंत लाभकारी साबित होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान और दिनचर्या को सही रखना जरूरी होगा। जयोतिष डा. अनीष व्यास से जानते हैं सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर 2025 का महीना।