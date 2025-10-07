Aaj Ka Rashifal, 7 October 2025 : मंगलवार का राशिफल: आपकी किस्मत में क्या? आकस्मिक धन, रुके काम या नया वाहन? 

Aaj ka Rashifal 7 अक्टूबर 2025, Horoscope Today:: आज का राशिफल 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार का यह दिन आपके लिए अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण लेकर आया है। जहां एक ओर मेष राशि वालों को अपने व्यवहार पर ध्यान देने की आवश्यकता है और वृषभ राशि के लोग आकस्मिक धन लाभ की संभावना देख रहे हैं, वहीं कर्क राशि के जातकों के लम्बे समय से रुके कार्य पूरे होने वाले हैं। कन्या राशि के जातक आज विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं ।