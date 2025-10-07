Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Rashifal, 7 October 2025 : मंगलवार का राशिफल: आपकी किस्मत में क्या? आकस्मिक धन, रुके काम या नया वाहन? 

आज का राशिफल (Aaj ka Rashifal) 7 अक्टूबर 2025 : पंडित श्यामनारायण व्यास से जानें आज का राशिफल। देखें 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार को कौन सी राशि रहेगी भाग्यशाली और किसे रखना होगा सतर्क।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Chandan Shyamnarayan Vyas

Oct 07, 2025

Aaj Ka Rashifal 7 October 2025

Aaj Ka Rashifal 7 October 2025 – आज के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj ka Rashifal 7 अक्टूबर 2025, Horoscope Today:: आज का राशिफल 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार का यह दिन आपके लिए अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण लेकर आया है। जहां एक ओर मेष राशि वालों को अपने व्यवहार पर ध्यान देने की आवश्यकता है और वृषभ राशि के लोग आकस्मिक धन लाभ की संभावना देख रहे हैं, वहीं कर्क राशि के जातकों के लम्बे समय से रुके कार्य पूरे होने वाले हैं। कन्या राशि के जातक आज विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं ।

तुला राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति सुधरने के योग हैं। आज धनु और मकर राशि के लिए धार्मिक आस्था मजबूत होगी, जबकि मीन राशि के लोग अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली से अधिकारियों को प्रभावित करेंगे और नया वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं। आइए जानते हैं, पंडित श्यामनारायण व्यास से आज मंगलवार को आपके सितारे क्या कहते हैं और आपके लिए शुभ रंग व अंक क्या है।

मेष राशि (Aries)

आज का हाल: सामाजिक कार्यों को लेकर आपको कुछ निंदा का सामना करना पड़ सकता है। यह समय है कि आप अपने व्यवहार और चरित्र पर ध्यान दें। पढ़ाई में मन कम लगेगा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आप उन्नति महसूस करेंगे।

  • सलाह: अपने आचरण को उत्तम रखें।
  • शुभ रंग: नारंगी
  • शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

आज का हाल: आप काम की तलाश में सक्रिय रहेंगे। कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ मनमुटाव की संभावना है, अतः संयम रखें। हालांकि, आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। आप सामाजिक आयोजनों में हिस्सा लेंगे।

  • सलाह: वाद-विवाद से बचें।
  • शुभ रंग: सफेद
  • शुभ अंक: 6

मिथुन राशि (Gemini)

आपको समय की प्रतिकूलता का अहसास होगा, यानी चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं होंगी। धार्मिक आयोजनों में आपकी सहभागिता बढ़ेगी। जमीन-जायदाद के व्यापार से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ सकती है।

  • सलाह: धैर्य बनाए रखें और धार्मिक कार्यों में मन लगाएं।
  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

आज का हाल: लम्बे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे, जिससे राहत मिलेगी। वाहन या मशीनरी का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतें। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। संतान के व्यवहार से थोड़ी नाखुशी रह सकती है।

  • सलाह: मशीनों का उपयोग सावधानी से करें।
  • शुभ रंग: क्रीम
  • शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)

आज का हाल: आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी आ सकती है। राजकीय (सरकारी) कार्यों को पूरा होने में विलंब होगा। भवन और भूमि से जुड़े कार्य पूरे होने के योग हैं। न्याय पक्ष (कानूनी मामले) में परिणाम मध्यम रहेगा।

  • सलाह: धैर्य से काम लें और प्रतिष्ठा बनाए रखने पर ध्यान दें।
  • शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

आज का हाल: आप विपरीत परिस्थितियों का सामना करेंगे, जहाँ आप जो करना चाहेंगे उसके बजाय कुछ और हो जाएगा। आपको लगेगा कि 'करते कुछ हैं, होता कुछ और है'। इस समय में, जीवनसाथी का साथ आपकी समस्याओं के समाधान में सहायक सिद्ध होगा।

  • सलाह: जीवनसाथी से विचार-विमर्श करें।
  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 3

तुला राशि (Libra)

आज का हाल: आलस की अधिकता के कारण आपके कार्य विलंब से पूरे होंगे। भाइयों का सहयोग आपको मिलेगा। मकान या दुकान बदलने के योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा।

  • सलाह: आलस त्याग कर कार्यों को समय पर पूरा करें।
  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ अंक: 7

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का हाल: कार्य की अधिकता के चलते तनाव महसूस करेंगे। व्यवसाय के विस्तार से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, जो एक सकारात्मक पक्ष है। जीवनसाथी के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी आ सकती है। दोस्तों का साथ मिलेगा।

  • सलाह: काम के बीच आराम के लिए समय निकालें।
  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ अंक: 8

धनु राशि (Sagittarius)

आज का हाल: प्रेम-प्रसंग के कारण पारिवारिक माहौल थोड़ा बिगड़ सकता है, सतर्क रहें। अध्ययन (पढ़ाई) में आपकी रुचि बढ़ेगी। सामाजिक आयोजनों में आपकी सहभागिता रहेगी और आपकी धार्मिक आस्था मजबूत होगी।

  • सलाह: व्यक्तिगत रिश्तों और पारिवारिक शांति के बीच संतुलन बनाएँ।
  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 3

मकर राशि (Capricorn)

आज का हाल: आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता पूर्वक होगी। आपकी धार्मिक आस्था और बढ़ेगी। किसी योग्य महापुरुष के दर्शन संभव हैं। आप किसी बड़े आयोजन की तैयारी में लगे रह सकते हैं। धार्मिक कार्यों में धन खर्च होगा।

  • सलाह: धार्मिक और बड़े कार्यों में सक्रियता बनाए रखें।
  • शुभ रंग: नीला
  • शुभ अंक: 4

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का हाल: आकस्मिक रूप से किसी बड़े खर्च की आशंका है, अपने बजट पर ध्यान दें। आपके व्यवसाय में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शासन-प्रशासन (सरकारी) से जुड़े लोग ख्याति (प्रसिद्धि) प्राप्त करेंगे।

  • सलाह: खर्चों पर नियंत्रण रखें और व्यवसाय परिवर्तन पर विचार करें।
  • शुभ रंग: आसमानी
  • शुभ अंक: 4

मीन राशि (Pisces)

आज का हाल: आपकी कार्यशैली से अधिकारी वर्ग प्रभावित होंगे और आपको सराहना मिलेगी। भाइयों से संबंध मधुर होंगे। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। नया वाहन या मशीनरी खरीदने के योग बन रहे हैं।

  • सलाह: अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें, सफलता मिलेगी।
  • शुभ रंग: समुद्री हरा
  • शुभ अंक: 9

ज्योतिष: पं. श्यामनारायण व्यास

