आज का राशिफल 8 नवंबर 2025 : संकष्टी चतुर्थी पर शनिदेव बरसाएंगे कृपा, मेष-मिथुन समेत ये 3 राशियां हो सकती हैं मालामाल? जानें अपना लकी अंक

Aaj Ka Rashifal 8 November 2025 : आज, 8 नवंबर 2025, शनिवार के दिन, मार्गशीर्ष मास का तीसरा दिन है और आज गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का पावन पर्व भी है। न्याय के देवता, शनि देव को समर्पित इस दिन सूर्य देव तुला राशि में और चंद्रमा वृषभ के बाद मिथुन राशि में गोचर करेंगे। यह खास संयोग सभी 12 राशियों के लिए कुछ विशेष लेकर आया है। क्या मेष को परिश्रम का लाभ मिलेगा? मिथुन के लिए दोपहर बाद का समय कैसा रहेगा? या सिंह राशि वाले सामूहिक निर्णय से सफलता पा सकेंगे? पंडित मुकेश भारद्वाज से अपनी राशि के अनुसार जानें आज का हाल, शुभ रंग और लकी अंक।