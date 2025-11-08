Patrika LogoSwitch to English

आज का राशिफल 8 नवंबर 2025 : संकष्टी चतुर्थी पर शनिदेव बरसाएंगे कृपा, मेष-मिथुन समेत ये 3 राशियां हो सकती हैं मालामाल? जानें अपना लकी अंक

आज का राशिफल 8 नवंबर 2025 (Aaj Ka Rashifal 8 November 2025): गणाधिप संकष्टी चतुर्थी और शनिवार का शुभ संयोग! जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन का प्रेम, करियर, स्वास्थ्य और शुभ रंग। वृषभ यात्रा टालें, कर्क की जीत सुनिश्चित है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Nov 08, 2025

Aaj Ka Rashifal 8 November 2025

Aaj Ka Rashifal 8 November 2025 : आज का राशिफल 8 नवंबर (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 8 November 2025 : आज, 8 नवंबर 2025, शनिवार के दिन, मार्गशीर्ष मास का तीसरा दिन है और आज गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का पावन पर्व भी है। न्याय के देवता, शनि देव को समर्पित इस दिन सूर्य देव तुला राशि में और चंद्रमा वृषभ के बाद मिथुन राशि में गोचर करेंगे। यह खास संयोग सभी 12 राशियों के लिए कुछ विशेष लेकर आया है। क्या मेष को परिश्रम का लाभ मिलेगा? मिथुन के लिए दोपहर बाद का समय कैसा रहेगा? या सिंह राशि वाले सामूहिक निर्णय से सफलता पा सकेंगे? पंडित मुकेश भारद्वाज से अपनी राशि के अनुसार जानें आज का हाल, शुभ रंग और लकी अंक।

आज का मेष राशिफल राशि (Aaj ka Mesh Rashifal)

मिलाजुला दिन है परिश्रम से लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी पर विनम्र रहना होगा। उत्साह और ऊर्जा बढी हुई महसूस करेंगे। पुराने संपर्कों का लाभ मिलेगा। धार्मिक आयोजनों का हिस्सा हो सकते हैं।
लकी कलर- ग्रीन कलर
लकी अंक - 3

आज का वृषभ राशिफल राशि (Aaj ka Vrishabh Rashifal)

खर्चो की कटौती की अपेक्षा भव्यता पर ज्यादा केंद्रित रह सकते हैं। कार्यस्थल पर व्यवस्था से निराशा महसूस करेंगे। भावनात्मक संबंधों से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। यात्रा टालना ठीक रहेगा।
लकी कलर- ओरेंज कलर
लकी अंक - 5

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

कार्यों के परिणाम लाने के लिए प्रयत्नशील दिखाई देंगे। दूसरों पर निर्भरता कम होगी। दोपहर बाद भुगतान संतुलन आपके पक्ष में रहेगा। परिवार में वैचारिक मतभेद दूर होंगे और प्रसन्नता का वातावरण बनेगा।
लकी कलर- ब्राईट व्हाइट
लकी अंक - 2

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

भावनात्मक संबंधों में बढ़ी हुई अपेक्षाओं का दबाव रह सकता है। खर्चो को नियंत्रण में रखने के प्रयास विफल साबित होंगे। विरोधी तनाव देने का प्रयास करेंगे। पर आपकी जीत सुनिश्चित है।
लकी कलर- क्रीम कलर
लकी अंक - 2

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

सफलता के संयोग बन रहे हैं उनका लाभ उठाने के लिए परिश्रम करना होगा। सामूहिक निर्णय और टीमवर्क से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। राजकाज से लाभान्वित होने का समय चल रहा है।
लकी कलर- महरुन कलर
लकी अंक - 1

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

अनुभवी लोगों का साथ मिलेगा। बैंकिंग और निवेश से जुड़े कार्यों में लगे लोगों को परिश्रम के बाद बड़ी सफलता की योग बन रहे हैं। परिवार में मिलजुल कर फैसला लेने से वैचारिक तनाव दूर होंगे।
लकी कलर- सिल्वर कलर
लकी अंक - 5

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

भावनात्मक संबंधों से अपेक्षाओं का दबाव रह सकता है। कार्यस्थल पर व्यवस्था सुधार के लिए किए गए प्रयास सफल रहेंगे। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ महसूस करेंगे। भाग्य का समर्थन मिलने से रुके हुए कार्यों में गति आएगी।
लकी कलर- डार्क ब्राऊन
लकी अंक - 1

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लापरवाही आगे चलकर परेशानी में बदल सकती है। पुराने भूमि विवाद सुलझने की संभावना बन रही है। प्रयत्न शील रहना होगा। यात्रा पर जानें की योजना बन सकती है।
लकी कलर- रेड कलर
लकी अंक - 5

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

नए विचारों पर कार्य करने की स्वतंत्रता मिलेगी। अभिभावकों का भरोसा बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। भावनात्मक संबंधों से सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है। विरोधियों से उलझने से बचे।
लकी कलर- गोल्डन कलर
लकी अंक - 3

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

पुरानी गलतियों के लिए तनाव झेलना पड़ सकता है। जल्दबाजी में गलत फैसला लेना भारी पड़ सकता है। प्रेम संबंधों से सकारात्मक साथ मिलेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है।
लकी कलर- कॉफी कलर
लकी अंक - 4

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

शिक्षार्थियों को मेहनत का फल मिलने का समय है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी होगी। न्यायालय में पक्ष मजबूत होगा। भावनात्मक संबंधों में एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ेगी यात्रा टाले।
लकी कलर- पिकॉक ब्ल्यू
लकी अंक - 6

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

व्यवस्था बदलाव में आपका प्रभाव बढ़ेगा। नए लोगों से संपर्क बनेंगे। इसका लाभ अर्थव्यवस्था में दिखाई देगा। मांगलिक कार्यों के लिए की गई यात्रा के सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए समय अभाव रहेगा।
लकी कलर- सैफ़्रॉन कलर
लकी अंक - 8

