Aaj Ka Rashifal 9 August 2025 : सावन का आखिरी दिन, 9 अगस्त को महादेव बरसाएंगे इन 6 राशियों पर कृपा! जानिए आपकी किस्मत में क्या?

Horoscope Today, 9 August 2025 : आज 9 अगस्त 2025 सावन महीने का आखिरी दिन भगवान महादेव की कृपा बरसेगी। मेष वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वृषभ राशि को कार्यस्थल पर किसी के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है, भाग्य आपका साथ देगा। मिथुन राशि वालों को नया व्यवसाय शुरू करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। कर्क राशि वालों का सुख-सुविधाओं पर खर्च संभव है। सिंह वालों को व्यापार में नए सौदे लाभदायक होंगे। कन्या राशि वालों की तरक्की से आपके विरोधी परेशान हो सकते हैं। वृश्चिक को व्यापार में लाभ होगा। धनु राशि के लिए आय के नए स्रोत बनेंगे। मकर वाले अपने इष्टदेव पर भरोसा रखें। कुम्भ वालों के नए संपर्क आपको प्रसिद्धि दिला सकते हैं। ज्योतिष पं. चंदनश्याम नारायण व्यास से जानिए मेष से लेकर कन्या तक का राशिफल।