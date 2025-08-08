Saptahik Rashifal 10 to 16 August 2025 : 10 अगस्त से शुरू हो रहे सप्ताह में इन राशियों को मिलेगी जबरदस्त सफलता, इन 3 को होगा भारी नुकसान 

Saptahik Rashifal 10 to 16 August 2025 : 10 अगस्त से शुरू हो रहा नया सप्ताह सभी राशि के लोगों के लिए मिश्रित फल लेकर आ रहा है। कुछ राशियों को करियर और कारोबार में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं कुछ के लिए धन लाभ और सफलता के योग बन रहे हैं। तुला और मकर राशि वालों को अपने काम में सावधानी रखने और धैर्य रखने की जरूरत की सलाह है। धनु और मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा, जिसमें उन्हें मेहनत का पूरा फल मिलेगा। वृश्चिक और कुंभ राशि के लोगों को भी इस सप्ताह मिले-जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जहां उन्हें व्यक्तिगत संबंधों और वित्तीय मामलों में सावधानी बरतनी होगी। कुल मिलाकर इस हफ्ते सबके लिए हालात ऐसे रहेंगे कहीं सावधानी रखनी पड़ेगी तो कहीं अच्छे मौके भी मिलेंगे। ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास से जानते हैं कि तुला से लेकर मीन राशि वालों के लिए यह नया सप्ताह कैसा रहेगा। (Weekly Horoscope 10 to 16 August 2025)