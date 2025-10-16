Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Rashifal Tarot 17 October 2025 : 17 अक्टूबर को धन लाभ के संकेत! मेष, कर्क, सिंह और कन्या समेत 8 राशियों के लिए महत्वपूर्ण दिन

Tarot Rashifal 17 October 2025 : अक्तूबर 17, 2025 का टैरो राशिफल: जानिए टैरो रीडर नीतिका शर्मा से मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का भविष्यफल। धन, करियर और सुख के योग बन रहे हैं।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Oct 16, 2025

Aaj Ka Rashifal Tarot 17 October 2025

Aaj Ka Rashifal Tarot 17 October 2025

Aaj Ka Rashifal Tarot17 October 2025 : अक्तूबर 17, 2025, शुक्रवार का दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर और शुभ समाचार लेकर आया है। टैरो रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार, मेष राशि के विद्यार्थियों को सफलता का संकेत मिल सकता है, जबकि कर्क राशि के जातकों को रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। सिंह राशि वालों के लिए नई आय के स्रोत खुलेंगे और कन्या राशि के जातकों को कारोबार में विस्तार के योग हैं। तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशिवालों के लिए भी आज का दिन करियर और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। आइए जानें, आज टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आप अपनी बुद्धिमानी से स्थिति सुदृढ़ बना सकेंगे। संतान उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होगी।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Rashifal Taurus)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का आज ख्याल रखने की जरुरत है। बदलता मौसम सेहत खराब कर सकता है, माता- पिता से अनबन होने की संभावना है, अनावश्यक क्रोध न करें। मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर काम करें।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों को फिलहाल, सोच समझकर बोलने की जरूरत है। इस बात का ध्यान रखें की आपकी वाणी से कोई आहत न हो यदि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप अच्छे अवसर खो सकते हैं।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Rashifal Cancer)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशिवालों को अपना रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। हालांकि संतान पक्ष की ओर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कुल मिलाकर यह एक मिश्रित समय है।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Rashifal Leo Tarot)

सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन आय के नए स्रोत खुलेंगे। आपका शांत चित्त आपको आज कई परेशानियों से बचाएगा। साथ ही आपके यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशिवालों के लिए आज व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहेगी, किसी नए उत्पाद या सेवा को शुरू करने में सफल हो सकते हैं, कारोबार का विस्तार करने के लिए समय अनुकूल है।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशिवालों के लिए समय बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। व्यापार मालिकों और नौकरी पेशा दोनों के लिए धन लाभ का समय है, इस अवधि में आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशिवालों को पारिवारिक सुख व धन बढ़ेगा, इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और काफी समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Rashifal Sagittarius)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए आज नए कार्य संपादित होंगे। साथ ही आज आपको जटिल समस्याओं का समाधान मिलेगा, बिगड़ती हुई धन की स्थिति अब थोड़ी राहत देने वाली हो जाएगी।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशिवालों को घर, गृहस्थी, दाम्पत्य से संबंधित मामलों का तनाव भी ठीक होगा। नवीन कार्यों में मित्र वर्ग से वांछित सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों का मानसिक तनाव भी कुछ कम होगा। संतान से संबंधित समस्याएं भी काफी कम हो जाएंगी। राजकीय कार्यों में लाभ होगा।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशिवालों का आज भाग्य और धर्म आदि बातों पर ध्यान केंद्रित होगा। आजीविका के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। उत्तरार्द्ध में लोकप्रियता पुनः बुलंदियों पर होगी।

ये भी पढ़ें

Premanand Ji Maharaj Health Update : धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात के बाद प्रेमानंद महाराज ने बताई अपनी चौंकाने वाली इच्छा
धर्म और अध्यात्म
Premanand Ji Maharaj Health Update
#Rashifal-2025में अब तक
Aaj Ka Rashifal Tarot 17 October 2025

Aaj Ka Rashifal Tarot 17 October 2025 : 17 अक्टूबर को धन लाभ के संकेत! मेष, कर्क, सिंह और कन्या समेत 8 राशियों के लिए महत्वपूर्ण दिन

Aaj Ka Rashifal 16 October 2025

Aaj Ka Rashifal 16 October 2025 : बड़े लाभ का योग, वृषभ, सिंह और धनु को मिल सकता है धन-लाभ, जानें आपकी राशि का हाल

Tarot Horoscope 16 October 2025

Tarot Horoscope 16 October 2025: टैरो राशिफल 16 अक्टूबर 2025: प्रेम, करियर और भाग्य पर आज क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स

Aaj Ka Rashifal 15 October 2025

Aaj Ka Rashifal 15 October 2025 : मेष राशि को संघर्ष से मिल सकती है सफलता, मिथुन को नए अवसर, मीन राशि के छात्रों के लिए शुभ संकेत

Tarot Horoscope 15 October 2025

Tarot Horoscope 15 October 2025: 15 अक्टूबर का टैरो भविष्यफल: नई शुरुआत, रिश्तों में सुधार और आर्थिक उन्नति के संकेत

Aaj Ka Rashifal 14 October 2025

Aaj Ka Rashifal 14 October 2025 : जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का भविष्य, लकी कलर और लकी नंबर

Tarot Horoscope 14 October 2025

Tarot Horoscope 14 October 2025: 14 अक्टूबर 2025 का टैरो राशिफल: जानें आज के टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपकी किस्मत के बारे में

Aaj Ka Rashifal

Aaj Ka Rashifal, 13 October 2025 : मेष, सिंह और मीन को आज मिल सकती है सफलता, इंटरव्यू और प्रतियोगी परीक्षा में लाभ के योग, 13 अक्टूबर राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal

Aaj Ka Tarot Rashifal : प्रेम, करियर और स्वास्थ्य में क्या है आपके लिए संकेत – टैरो रीडर नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal

Aaj Ka Rashifal, 12 October 2025 : मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल, पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए आपकी राशि का भाग्यफल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

tarot card rashifal

Published on:

16 Oct 2025 05:04 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal Tarot 17 October 2025 : 17 अक्टूबर को धन लाभ के संकेत! मेष, कर्क, सिंह और कन्या समेत 8 राशियों के लिए महत्वपूर्ण दिन

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 16 October 2025 : बड़े लाभ का योग, वृषभ, सिंह और धनु को मिल सकता है धन-लाभ, जानें आपकी राशि का हाल

Aaj Ka Rashifal 16 October 2025
राशिफल

Tarot Horoscope 16 October 2025: टैरो राशिफल 16 अक्टूबर 2025: प्रेम, करियर और भाग्य पर आज क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स

Tarot Horoscope 16 October 2025
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 15 October 2025 : मेष राशि को संघर्ष से मिल सकती है सफलता, मिथुन को नए अवसर, मीन राशि के छात्रों के लिए शुभ संकेत

Aaj Ka Rashifal 15 October 2025
राशिफल

Tarot Horoscope 15 October 2025: 15 अक्टूबर का टैरो भविष्यफल: नई शुरुआत, रिश्तों में सुधार और आर्थिक उन्नति के संकेत

Tarot Horoscope 15 October 2025
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 14 October 2025 : जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का भविष्य, लकी कलर और लकी नंबर

Aaj Ka Rashifal 14 October 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.