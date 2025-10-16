Aaj Ka Rashifal Tarot 17 October 2025 : 17 अक्टूबर को धन लाभ के संकेत! मेष, कर्क, सिंह और कन्या समेत 8 राशियों के लिए महत्वपूर्ण दिन

Aaj Ka Rashifal Tarot17 October 2025 : अक्तूबर 17, 2025, शुक्रवार का दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर और शुभ समाचार लेकर आया है। टैरो रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार, मेष राशि के विद्यार्थियों को सफलता का संकेत मिल सकता है, जबकि कर्क राशि के जातकों को रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। सिंह राशि वालों के लिए नई आय के स्रोत खुलेंगे और कन्या राशि के जातकों को कारोबार में विस्तार के योग हैं। तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशिवालों के लिए भी आज का दिन करियर और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। आइए जानें, आज टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं।