Aaj Ka Rashifal, 8 October 2025 : आर्थिक सफलता का महायोग, आज आपकी राशि के लिए क्या है खास? जानें पंडित मुकेश भारद्वाज से

Aaj ka Rashifal 8 अक्टूबर 2025, Horoscope Today : ज्योतिर्विद व वास्तुविद् पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार, आज का दिन मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए परिश्रम, अवसरों की पहचान और भावनात्मक संतुलन की ओर संकेत कर रहा है। आज के दिन कई राशियों के लिए आर्थिक सफलता और मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं।