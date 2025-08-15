Aaj Ka Tula Rashifal 15 August 2025 : तुला राशि के जातक आज करेंगे नई शुरुआत, धन और करियर में मिलेगी सफलता

LibraToday Horoscope, 15 August 2025 : आज चंद्रमा के मेष राशि में होने के कारण तुला राशि वाले कई तरह की परस्पर विरोधी भावनाओं का अनुभव करेंगे। आप मनोरंजक गतिविधियों में शामिल हों और उन मनोदशाओं से दूर रहें जो आपको तनाव दे सकती हैं। सावधान रहें क्योंकि आपको हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हर कीमत पर तनाव से बचें और सकारात्मक रहने की कोशिश करें। अपने खर्चों पर नजर रखें क्योंकि आज कुछ अतिरिक्त खर्चे हो सकते हैं। अपने पैसों का उचित प्रबंधन करें। शांति बनाए रखने के लिए आज फिरोजी रंग पहनें और दोपहर 3 से 4 बजे के बीच का समय आप के लिए शुभ नहीं है।