Aaj Ka Tula Rashifal 15 August 2025 : तुला राशि के जातक आज करेंगे नई शुरुआत, धन और करियर में मिलेगी सफलता

LibraToday Horoscope, 15 August 2025 : आज चंद्रमा के मेष राशि में होने के कारण तुला राशि वाले कई तरह की परस्पर विरोधी भावनाओं का अनुभव करेंगे। आप मनोरंजक गतिविधियों में शामिल हों और उन मनोदशाओं से दूर रहें जो आपको तनाव दे सकती हैं। सावधान रहें क्योंकि आपको हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हर कीमत पर तनाव से बचें और सकारात्मक रहने की कोशिश करें। अपने खर्चों पर नजर रखें क्योंकि आज कुछ अतिरिक्त खर्चे हो सकते हैं। अपने पैसों का उचित प्रबंधन करें। शांति बनाए रखने के लिए आज फिरोजी रंग पहनें और दोपहर 3 से 4 बजे के बीच का समय आप के लिए शुभ नहीं है।
आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा और ऐसा लगेगा कि आपके सभी व्यावसायिक विचार सफल होने ही वाले हैं। आज किसी नए कारोबार में कुछ जोखिम उठाएं। अगर आप किसी पेशेवर की सलाह लेना चाहते हैं तो विकल्पों पर चर्चा करने से पहले यह जरूर जान लें कि किससे बात करनी है।
आपकी सफलता आपके साथियों में ईर्ष्या और जलन पैदा करती है। इस नकारात्मकता को खुद पर हावी न होने दें क्योंकि सच तो यह है कि अब आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हुए समय बिताना चाहिए। बस अपनी मनोदशा को प्रभावित करने वाली किसी भी ईर्ष्या को दूर भगाएं और अपने बारे में अच्छा महसूस करें।
अगर आपकी सगाई या शादी की कोई बात अटकी हुई है तो आज का दिन उसे अंतिम रूप देने का है। ऐसी बातचीत के लिए आज का दिन अच्छा है क्योंकि अगर इस समय पूरी हो जाए तो ये फलदायी होंगी।
अगर आप पिछले कुछ समय से पीठ या कूल्हे की समस्या से जूझ रहे हैं तो आज आपको कुछ राहत मिलेगी। हाल ही में लिए गए कुछ आराम से मांसपेशियों पर दबाव कम हुआ है और इससे आपको गतिशीलता में वृद्धि और दर्द में कमी महसूस हो रही है। आज आराम जारी रखें और आप पाएंगे कि आपकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है।