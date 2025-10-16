Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 16 October 2025 : बड़े लाभ का योग, वृषभ, सिंह और धनु को मिल सकता है धन-लाभ, जानें आपकी राशि का हाल

Aaj Ka Rashifal 16 October 2025 : 16 अक्टूबर 2025 का राशिफल: पंडित मुकेश भारद्वाज से जानें मेष, सिंह, वृश्चिक समेत सभी 12 राशियों का भविष्य। सरकारी कार्य, संपत्ति विवाद, नौकरी के अवसर और प्रेम संबंध में कैसा रहेगा आज का दिन? अपने लकी कलर और अंक जानें।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Oct 16, 2025

Aaj Ka Rashifal 16 October 2025

Aaj Ka Rashifal 16 October 2025 आज का राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 16 October 2025 : आज 16 अक्टूबर को आपकी राशि के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए प्रेम, करियर, स्वास्थ्य और धन के मामले में दिन कैसा रहने वाला है? आज का दिन कुछ राशियों के लिए सरकारी कार्यों में प्रगति और पुराने निवेश से लाभ (वृषभ) ला रहा है, तो वहीं कुछ के लिए पारिवारिक संपत्ति विवाद (मिथुन) सुलझने के योग बन रहे हैं। सिंह राशि वालों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जबकि कन्या राशि वालों को खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ सकता है। बेरोजगारों को नौकरी के अवसर (वृश्चिक) मिलेंगे या धनु राशि का रुका हुआ धन वापस आएगा? तुला राशि वालों के लिए विलासिता में वृद्धि और कुंभ राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में सकारात्मकता है। कर्क राशि वालों को अपनी कार्यकुशलता बढ़ानी होगी और मीन राशि वालों को अपने विरोधियों से सतर्क रहना होगा। अपने लकी कलर और लकी अंक के साथ पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए, आज 16 अक्टूबर का दैनिक राशिफल आपके लिए कौन से शुभ और चुनौतीपूर्ण क्षण लेकर आ रहा है।

मेष राशि (Aries)

दिन के उत्तरार्ध में संकल्प सिद्ध हो सकते हैं। प्रयासरत रहना होगा। सरकारी तंत्र से जुड़े कार्यों में विशेष प्रगति के योग बन रहे हैं। परिवार में बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। पर्यटन से जुड़ी यात्रा आनंद दाई रहेगी।

लकी कलर - रेड कलर
लकी अंक - 5

वृषभ राशि (Taurus)

मिला-जुला दिन रहने की संभावना है। भावनाओं की अपेक्षा कर्म की प्रधानता से जुड़ा समय है। सामाजिक कार्यों में समय और धन दोनों खर्च हो सकते हैं। पुराने निवेश लाभकारी सिद्ध होंगे। यात्रा योजनाएं टालना श्रेय स्कर रहेगा।

लकी कलर - ब्राइट व्हाइट
लकी अंक - 7

मिथुन राशि (Gemini)

पारिवारिक संपत्ति विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं। यात्रा और परिवहन से जुड़े लोगों को अच्छे लाभ की संभावना है। नए भावनात्मक संबंधों में आपसी विश्वास बढ़ेगा। आकस्मिक आय के योग बन रहे हैं।

लकी कलर - ग्रीन कलर
लकी अंक - 6

कर्क राशि (Cancer)

कार्य कुशलता बढ़ानी होगी। नई तकनीकी और विचारों से जुड़ने का सही समय है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में शिथिलता आगामी परिणाम को प्रभावित कर सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा। खर्चों में कटौती करनी होगी।

लकी कलर - पीच कलर
लकी अंक - 8

सिंह राशि (Leo)

कार्यों की गति दोपहर बाद सुधरेगी। तेज गति से लिए गए निर्णय के कारण शीघ्र परिणाम मिलेंगे। समाजिक तौर पर प्रशंसा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी संपत्ति से संबंधित मामले सुलझेंगे।

लकी कलर - डार्क ब्राऊन
लकी अंक - 9

कन्या राशि (Virgo)

कार्यों में थोड़ा विलंब हो सकता है। आकस्मिक घटनाक्रमों के बीच अधिक व्यस्त रह सकते हैं। परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल रहेगा। बच्चों की शिक्षा से संबंधित कार्यों पर योजना से अधिक धन खर्च हो सकता है।

लकी कलर - कैमल कलर
लकी अंक - 2

तुला राशि (Libra)

आर्थिक प्रगति के बावजूद मन में आशंका जनित भय रह सकता है। उच्च अधिकारी से वार्ता में सामंजस्य बेहतर बनाने अवसर मिल सकते हैं। भावनात्मक रिश्तों में निकटता आएगी। विलासिता की वस्तुओं में वृद्धि होने की संभावना है।

लकी कलर - सैफ़्रॉन कलर
लकी अंक - 5

वृश्चिक राशि (Scorpio)

बेरोजगारों को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में आर्थिक मामलों में एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जिम्मेदारी और दैनिक कार्यों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल रहेगा। धैर्य रखना होगा।

लकी कलर - महरून कलर
लकी अंक - 4

धनु राशि (Sagittarius)

स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार आएगा। पुराना रुका धन मिलने की संभावना बन रही है। प्रयास करने होंगे। किसी खास मुद्दे पर मन चिंतित रह सकता है ।भावनात्मक संबंधों में बहस में उलझने से बचना होगा।

लकी कलर - क्रीम कलर
लकी अंक - 3

मकर राशि (Capricorn)

दायित्व की पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिए सावधानी रखनी होगी। धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा पर जाने के अवसर बने रहे हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भागीदारी रहेगी ।

लकी कलर - कॉपर कलर
लकी अंक - 1

कुंभ राशि (Aquarius)

प्रेम सम्बन्धों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने से प्रसन्नता रहेगी। आगामी दिनों के लिए विशेष कार्यक्रम बन सकते हैं। आर्थिक मामलों में सभी का सहयोग मिलेगा। मशीनरी और तकनीकी से जुड़े मामले सुलझेंगे।

लकी कलर - स्काई ब्ल्यू कलर
लकी अंक - 7

मीन राशि (Pisces)

आपको राजनीति या सामाजिक मामलों में मजबूती दिखाने के मौके मिलेंगे। ऊंचे लोगों या बड़े संपर्कों से फायदा भी हो सकता है। लेकिन पैसों के मामलों में थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। कुछ लोग आपके खिलाफ मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क रहना बेहतर रहेगा।

लकी कलर - ग्रे कलर
लकी अंक - 9

ये भी पढ़ें

Premananda Maharaj का सबसे उत्तम मंत्र, क्या इस मंत्र से बदल सकती है आपकी किस्मत
धर्म और अध्यात्म
Premananda Maharaj
#Rashifal-2025में अब तक
Aaj Ka Rashifal 16 October 2025

Aaj Ka Rashifal 16 October 2025 : बड़े लाभ का योग, वृषभ, सिंह और धनु को मिल सकता है धन-लाभ, जानें आपकी राशि का हाल

Tarot Horoscope 16 October 2025

Tarot Horoscope 16 October 2025: टैरो राशिफल 16 अक्टूबर 2025: प्रेम, करियर और भाग्य पर आज क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स

Aaj Ka Rashifal 15 October 2025

Aaj Ka Rashifal 15 October 2025 : मेष राशि को संघर्ष से मिल सकती है सफलता, मिथुन को नए अवसर, मीन राशि के छात्रों के लिए शुभ संकेत

Tarot Horoscope 15 October 2025

Tarot Horoscope 15 October 2025: 15 अक्टूबर का टैरो भविष्यफल: नई शुरुआत, रिश्तों में सुधार और आर्थिक उन्नति के संकेत

Aaj Ka Rashifal 14 October 2025

Aaj Ka Rashifal 14 October 2025 : जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का भविष्य, लकी कलर और लकी नंबर

Tarot Horoscope 14 October 2025

Tarot Horoscope 14 October 2025: 14 अक्टूबर 2025 का टैरो राशिफल: जानें आज के टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपकी किस्मत के बारे में

Aaj Ka Rashifal

Aaj Ka Rashifal, 13 October 2025 : मेष, सिंह और मीन को आज मिल सकती है सफलता, इंटरव्यू और प्रतियोगी परीक्षा में लाभ के योग, 13 अक्टूबर राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal

Aaj Ka Tarot Rashifal : प्रेम, करियर और स्वास्थ्य में क्या है आपके लिए संकेत – टैरो रीडर नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal

Aaj Ka Rashifal, 12 October 2025 : मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल, पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए आपकी राशि का भाग्यफल

Saptahik Rashifal

Saptahik Rashifal (12 -18 October) : साप्ताहिक राशिफल : तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन के लिए बड़े बदलाव के संकेत

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

Published on:

16 Oct 2025 05:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 16 October 2025 : बड़े लाभ का योग, वृषभ, सिंह और धनु को मिल सकता है धन-लाभ, जानें आपकी राशि का हाल

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Tarot Horoscope 16 October 2025: टैरो राशिफल 16 अक्टूबर 2025: प्रेम, करियर और भाग्य पर आज क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स

Tarot Horoscope 16 October 2025
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 15 October 2025 : मेष राशि को संघर्ष से मिल सकती है सफलता, मिथुन को नए अवसर, मीन राशि के छात्रों के लिए शुभ संकेत

Aaj Ka Rashifal 15 October 2025
राशिफल

Tarot Horoscope 15 October 2025: 15 अक्टूबर का टैरो भविष्यफल: नई शुरुआत, रिश्तों में सुधार और आर्थिक उन्नति के संकेत

Tarot Horoscope 15 October 2025
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 14 October 2025 : जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का भविष्य, लकी कलर और लकी नंबर

Aaj Ka Rashifal 14 October 2025
राशिफल

Tarot Horoscope 14 October 2025: 14 अक्टूबर 2025 का टैरो राशिफल: जानें आज के टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपकी किस्मत के बारे में

Tarot Horoscope 14 October 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.