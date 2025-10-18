Patrika LogoSwitch to English

टैरो राशिफल, 19 अक्टूबर 2025 : छोटी दिवाली पर टैरो कार्ड्स बता रहे हैं किस राशि की चमक सकती है किस्मत और किसे मिलेगी खुशखबरी

Tarot Card Reading 19 October 2025 : टैरो कार्ड्स के अनुसार 19 अक्टूबर 2025 का राशिफल जानें — आज कौन सी राशि होगी भाग्यशाली और किसे रखना होगा सावधान, पढ़ें सभी 12 राशियों का टैरो भविष्यफल।

4 min read

जयपुर

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Oct 18, 2025

Tarot Card Reading 19 October 2025

Tarot Card Reading 19 October 2025(फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Card Reading 19 October 2025 : आज 19 अक्टूबर को छोटी दिवाली मनाई जा रही है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। इसी वजह से इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन यमराज के लिए दीपदान करने की परंपरा है, ताकि घर में सुख-समृद्धि और दीर्घायु बनी रहे। साथ ही, हनुमान जी की पूजा भी इस दिन बेहद शुभ मानी जाती है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन बारहों राशियों के लिए नए अवसर और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। कुछ लोगों के लिए यह दिन धन लाभ और रिश्तों में सुधार का संकेत दे रहा है, जबकि कुछ को धैर्य और सावधानी से काम लेना होगा। आइए, जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से कि 19 अक्टूबर 2025 का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

मेष राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए खास होगा। भाई-बहनों के साथ बेहतर सामंजस्य होने से राहत मिलेगी। चीजें आपकी इच्छा के अनुसार चलेंगी, जिसके परिणामस्वरूप आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। यह समय सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, व्यापार मालिकों और नौकरीपेशा दोनों के लिए धन लाभ का समय है, इस अवधि में आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

वृष राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है। बुजुर्ग लोग आपके द्वारा की जा रही सेवा से खुश होंगे। पारिवारिक सुख व धन बढ़ेगा, इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और काफी समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। कुछ नए लोग आपसे मिल सकते हैं, लेकिन दोस्ती करने से पहले उनके बारे में ठीक से विचार कर लें और तब कोई फैसला लें।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

मिथुन राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए हर मामले में धैर्य से काम लेने का है। इस समय विवादों और गलतफहमियों को शांति से सुलझाएं और किसी प्रकार के झगड़े में न पड़ें। आप अधिकतर समय अपने काम में ध्यान देने से ज्यादा अपने कार्य के विषय में या अपने कार्य स्थान के बारे में अनावश्यक ही चर्चा करते रहेंगे। इसमें आपका वक्त भी बर्बाद होगा और आप अपना सौ प्रतिशत नहीं दे पाएंगे।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

कर्क राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है। आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है और आज हर क्षेत्र से आपके लिए अच्छी खबर आएगी। प्रेम संबंधों के प्रति आपका झुकाव अधिक रहेगा। छात्र अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, या अपने पसंदीदा विश्वविद्यालय में अपने दाखिले की खबर पा सकते हैं।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

सिंह राशि वालों के लिए दिन शुभ परिणाम देने वाला है और आज आप काफी बिजी भी रहेंगे। अपने बिजनस अथवा ऑफ़िस की ओर से लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। आपकी यह यात्रा विदेश से जुड़ी हो सकती है। पुराने विवादों में सुलह होने के योग बन रहे हैं। यदि साथी से बातचीत बंद है, तो अपनी ओर से प्रयास करें। रिश्ते में मनमुटाव दूर हो सकता है।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for today)

कन्या राशि वालों का दिन शुभ है और आज सब कुछ आपकी सोच के हिसाब से पूरा होगा। जीवनसाथी की भावनाओं को समझें, किस्मत का सितारा बदल रहा है, लेकिन मजबूत इच्छाशक्ति के बिना आप कामयाबी नहीं पा सकेंगे। तनाव आपके स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। इससे दूर रहने के लिए थोड़ा मेडिटेशन जरूरी है।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा। किसी भी कार्य में प्रमाद आपके लिए हानिकारक होगा। जल्दी में कोई फैसला न करें और हर काम को दिमाग लगाकर सोचविचाकर कर आराम से करें। आपको अपने परिवार के स्वास्थ्य, बीमारी या अन्य किसी क्षति पर कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है। हताश न हों और सही वक्त आने का वेट करें।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

वृश्चिक राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन शुभ है और आज आपके लिए विदेश यात्रा के संबंध में कोई अच्छी सूचना आ सकती है। जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा, किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। आपका अधिकांश समय प्रियजनों के साथ अच्छे समय का आनंद लेने में व्यतीत होगा।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

धनु राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि भाग्य आज साथ देगा और विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है। संतान की ओर से भी शुभ समाचार मिल सकता है, वाद-विवाद से मानसिक कष्ट बढ़ेगा। अपने आप को किसी गलत चीज से दूर रखें। वरना परेशानी में फंस सकते हैं। खुद को बड़ी मुसीबतों में डाल लेंगे। आज कोई भी फैसला लेने से पहले अनुभवी लोगों से बात कर लें।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

मकर राशि के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज आपका भाग्य साथ दे रहा है और सभी कार्य सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी ना करें, सभी पक्षों का सही से मूल्यांकन करें उसके पश्चात ही कोई निर्णय करें। एलर्जी वाले लोगों के लिए विशेष सावधानी रखने का समय है। आज आपको स्किन की कोई समस्या हो सकती है।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

कुंभ राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हें कि आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली है। आपको भरपूर भाग्य का सहारा मिलेगा। व्यापार अथवा कार्यक्षेत्र में दिन लाभप्रद रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाएंगे। हल्का व्यायाम और योगासन बहुत जरूरी है। नई कार खरीदने के लिए लोन का आवेदन आज कर सकते हैं। समय अनुकूल है और भाग्य का साथ आपको मिलेगा।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

मीन राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन धन के मामले में आपके लिए लाभपूर्ण है। अविवाहितों के लिए अनुकूल समय है, विवाह के योग बनेंगे। आपकी अपनों से भेंट होगी। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह दिन अच्छा रहेगा। मेहनत का पूरा परिणाम पाने के लिए धैर्य के साथ काम लें, इससे आपको अधिकतम लाभ मिलेगा। भाग्य आपका साथ देगा और सब कुछ आपके फेवर में होगा।

