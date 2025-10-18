टैरो राशिफल, 19 अक्टूबर 2025 : छोटी दिवाली पर टैरो कार्ड्स बता रहे हैं किस राशि की चमक सकती है किस्मत और किसे मिलेगी खुशखबरी

Tarot Card Reading 19 October 2025 : आज 19 अक्टूबर को छोटी दिवाली मनाई जा रही है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। इसी वजह से इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन यमराज के लिए दीपदान करने की परंपरा है, ताकि घर में सुख-समृद्धि और दीर्घायु बनी रहे। साथ ही, हनुमान जी की पूजा भी इस दिन बेहद शुभ मानी जाती है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन बारहों राशियों के लिए नए अवसर और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। कुछ लोगों के लिए यह दिन धन लाभ और रिश्तों में सुधार का संकेत दे रहा है, जबकि कुछ को धैर्य और सावधानी से काम लेना होगा। आइए, जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से कि 19 अक्टूबर 2025 का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है।