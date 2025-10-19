टैरो राशिफल, 20 अक्टूबर 2025 : कन्या में चंद्रमा के संचार से दिवाली की अमावस्या पर बदल सकता हैं सभी 12 राशियों के भाग्य

Tarot Card Reading 20 October 2025 : 20 अक्टूबर 2025, सोमवार का दिन खास है क्योंकि यह दिवाली अमावस्या का पावन योग लेकर आ रहा है। चंद्रमा कन्या राशि में संचार करेगा, जिससे हर राशि की ऊर्जा और भाग्य में बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज कुछ राशियों के लिए नई शुरुआत के संकेत हैं, वहीं कुछ को अपनी भावनाओं और निर्णयों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। आइए जानते हैं कि इस शुभ दिन पर 12 राशियों का टैरो राशिफल क्या कहता है।