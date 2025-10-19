Patrika LogoSwitch to English

टैरो राशिफल, 20 अक्टूबर 2025 : कन्या में चंद्रमा के संचार से दिवाली की अमावस्या पर बदल सकता हैं सभी 12 राशियों के भाग्य

Tarot Card Reading 20 October 2025 : 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को दिवाली अमावस्या पर चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा। टैरो कार्ड्स के अनुसार जानें 12 राशियों के लिए आज का भाग्यफल — किसे मिलेगी सफलता, किसे रखना होगा सतर्कता, और किस राशि पर बरसेगी धन वर्षा।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Oct 19, 2025

Tarot Card Reading 20 October 2025

Tarot Card Reading 20 October 2025 : 20 अक्टूबर 2025 टैरो राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Card Reading 20 October 2025 : 20 अक्टूबर 2025, सोमवार का दिन खास है क्योंकि यह दिवाली अमावस्या का पावन योग लेकर आ रहा है। चंद्रमा कन्या राशि में संचार करेगा, जिससे हर राशि की ऊर्जा और भाग्य में बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज कुछ राशियों के लिए नई शुरुआत के संकेत हैं, वहीं कुछ को अपनी भावनाओं और निर्णयों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। आइए जानते हैं कि इस शुभ दिन पर 12 राशियों का टैरो राशिफल क्या कहता है।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के दिन बेहद खास रहेगा। दरअसल, आज आपकी मुलाकात अपनी किसी बहुत पुराने दोस्त से हो सकती है। आपको सलाह है कि फिलहाल, विपरीत लिंगी से उचित दूरी बनाये रखे अन्यथा किसी मुसीबत में पड़ सकते है।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि आज के दिन वृषभ राशि के लोगों को आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत होगी। आज कार्यस्थल पर किसी से उलझें नहीं वरना आपके लिए ही परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसलिए आपको सलाह है कि आज किसी के भी साथ अनावश्यक बातचीत न करें। घर परिवार में आज खुशी का माहौल रहेगा।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज मिथुन राशि के जातकों को पूरा धैर्य बनाकर रखना होगा। आज क्रोध आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। आपको गुस्सा करना नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आज किसी को भी उत्तर देते समय सावधानी बरतें। आज किसी भी काम को लेकर अधिक जोखिम न उठाएं।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि आज कर्क राशि के लोगों कामकाज में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। इसके अलावा आज आपको अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी से उधार भी लेना पड़ सकता है। इसलिए अपनी इच्छाओं पर काबू रखना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बुरी आदतों से खुद को दूर रखें।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन घर परिवार में माहौल बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। इस राशि के जो लोग धन संबंधी और वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इसलिए आप इस दिशा में आज आप प्रयास कर सकते हैं।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for today)

टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों के लिए दिन बड़ी सफलता दिलाने वाला रहेगा। इस राशि के जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उन लोगों को आज नई प्रेरणा दिखाई देगी। दरअसल, आज आपसे कोई नौकरी दिलवाने का वादा कर सकता है और वह अपने वादा पर भी खरा उतरेगा। आज किसी बात को लेकर भी अति लोभ से बचें।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि तुला राशि के लोग को आज पदोन्नति के कई अच्छे अवसर मिलेंगे। आज आप अपनी बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल करेंगे। आप अपनी बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ आज आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहेंगे।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स के मुताबिक वृश्चिक राशि के जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए फिलहाल, समय काफी अच्छा रहने वाला है। आज वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने भविष्य को लेकर कोई अहम फैसले लेने में भी कामयाब रहेंगे।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

टैरो कार्ड्स के मुताबिक धनु राशिवालों के लिए आज आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है। इसी के साथ आज जो लोग शादीशुदा है और जो लोग लव रिलेशन में हैं उनके लिए भी समय मिश्रित रहने वाला है। आज विद्यार्थी वर्ग के जातक समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

मकर राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन प्रेम संबंधों के प्रति लापरवाही बरतना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। आज आप अपने भविष्य को लेकर भी काफी सोच विचार में रहेंगे आज आप अपने भविष्य को लेकर जो भी योजना बनाएं वह बहुत ही सूझबूझ के साथ बनाएं।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन जीविका के क्षेत्र में लाभ के अवसर दिलाने वाला रहेगा। आप अपनी मधुर वाणी से संबंधों को मजबूत बनाएंगे। आज खुद पर आलस्य को हावी न होने दें क्योंकि, वरना आपके महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट पैदा हो सकती है।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज मीन राशि के लोगों के महत्वपूर्ण कार्य सार्थक होने के योग है। साथ ही आज आपको जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ प्राप्त हो सकता है।

Published on:

19 Oct 2025 04:21 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / टैरो राशिफल, 20 अक्टूबर 2025 : कन्या में चंद्रमा के संचार से दिवाली की अमावस्या पर बदल सकता हैं सभी 12 राशियों के भाग्य

