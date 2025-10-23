Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

टैरो राशिफल, 24 अक्टूबर 2025 : टैरो राशिफल : मेष, कर्क, तुला और सभी 12 राशियों के लिए क्या है खास?

Tarot Card Reading 24 October 2025 : टैरो राशिफल 24 अक्टूबर 2025: 24 अक्टूबर, शुक्रवार का टैरो रीडिंग (Tarot Reading) आपके करियर, लव लाइफ और स्वास्थ्य के बारे में क्या कहता है? जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन का विस्तृत राशिफल। यह दिन आपके लिए शुभ है या सावधानी बरतनी होगी?

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Oct 23, 2025

Tarot Card Reading 24 October 2025

Tarot Card Reading 24 October 2025 : जानें आपकी राशि के लिए करियर, लव और स्वास्थ्य का हाल

Tarot Card Reading 24 October 2025 : आज, शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 को कार्तिक माह, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अनुराधा नक्षत्र और सौभाग्य योग का शुभ संयोग बना हुआ है। ग्रहों और पंचांग की इस विशेष स्थिति में, टैरो कार्ड्स हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। टैरो की भविष्यवाणी के अनुसार, आज कुछ राशियों के लिए ऊर्जा, करिश्मा और निवेश के नए अवसर हैं, तो कुछ को स्वास्थ्य और साझेदारी में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। चाहे वह करियर में बदलाव की योजना हो या निजी संबंधों को मजबूत करने का मामला, आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से कार्ड्स आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं और आपको दिन को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। मेष से मीन तक, आपकी राशि के लिए टैरो की संपूर्ण भविष्यवाणियां यहाँ दी गई हैं।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

मेष राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज व्यापारिक कार्यों में प्रतिकूलता देखने को मिलेगी। आप महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। साझेदारी में कार्यों को लेकर सावधान रहें। माता-पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और उनकी मदद से कई कार्य पूरे होंगे।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

वृषभ राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आपका कार्य कौशल देखने लायक होगा। नई-नई योजनाओं के क्रियान्वन पर ध्यान केंद्रित रहेगा। बेहतर निवेश के लिए तुरंत कदम उठाएं। बिना वजह के खर्चों पर आपको ध्यान देना होगा अन्यथा बाद में आपको परेशानी हो सकती है।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

मिथुन राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आपकी ऊर्जा, करिश्मा और प्रभावशीलता इस समय शीर्ष स्तर पर बने हुए हैं। उदर विकार, पित्त विकार या ब्लड प्रेशर परेशान कर सकता है। कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर आप जीत हासिल करेंगे। नया वाहन खरीदने में सफल होंगे।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

कर्क राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों से जुझना पड़ सकता है। घरेलू और कार्यक्षेत्र के काम की वजह से निरंतर भागदौड़ की स्थितियां बन सकती हैं। आध्यात्मिक बने रहना आपके लिए लाभदायक रहेगा। लव लाइफ में आपका रिश्ता मजबूत होगा।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

सिंह राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आप उर्जा से भरे रहेंगे और कुछ नए साहसिक कदम उठाएंगे। सामाजिक कार्यों को करने से आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। इससे विरोधी पक्ष तिलमिला जाएगा। असंतुलित भोजन करने के आदत आपकी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ा सकता है।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for today)

कन्या राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आप आत्मसुधार और विकास पर कुछ धन खर्च कर सकते हैं। जीवनसाथी से संबंधों में किसी बात पर पर कटुता आ सकती है, जिस कारण मन परेशान रहेगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, जिससे शिक्षा में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

तुला राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज इस समय मकान और जमीन के सौदों से अच्छे मुनाफे की संभावना दिखाई दे रही है। व्यवसाय हो या नौकरी दोनो ही क्षेत्र में उन्नति के द्वार खुलेंगे। घर की साज-सज्जा पर धन खर्च होगा और पारिवारिक जीवन में संतुष्टि रहेगी।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

वृश्चिक राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आप कामकाज को अत्यंत युक्ति संगत व सुचारु करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुछ सामाजिक या धार्मिक सेवा के कार्य भी किए जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपका किसी से दिल लग सकता है। निजी जीवन में भी खुशियां आएंगी।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

धनु राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज घर, गृहस्थी और दाम्पत्य जीवन से संबंधित मामलों का तनाव ठीक होगा। नए कार्यों में मित्र वर्ग से वांछित सहयोग मिलेगा। नौकरी में बदलाव की योजना सफल होगी, कोई बड़ा अवसर आपको मिल सकता है। धार्मिक क्रियाकलापों में आपका मन लगेगा।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

मकर राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज किसी सरकारी काम के बन जाने से मानसिक तनाव कम होगा। संतान से संबंधित समस्याएं भी काफी कम हो जाएंगी। राजकीय कार्यों में लाभ होगा। किसी धार्मिक संस्था से जुड़े सकते हैं और सामाजिक कार्यों को करने में भी मन लगेगा।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

कुंभ राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज भाग्य और धर्म आदि बातों पर ध्यान केंद्रित होगा। आजीविका के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और जीवन में खुशियां आएंगी। भाई-बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

मीन राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाने के लिए आप किसी विशेष तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, जो भविष्य की योजनाओं के लिए लाभप्रद होगा। जीवनसाथी के साथ अच्छे संबंध रहेंगे और उनसे लाभ भी होगा।

ये भी पढ़ें

Grah Gochar Rashifal : राहु-केतु के नक्षत्र परिवर्तन का महासंयोग! इन 3 राशियों की चमक सकती है किस्मत
धर्म/ज्योतिष
Grah Gochar Rashifal
#Rashifal-2025में अब तक
Tarot Card Reading 24 October 2025

टैरो राशिफल, 24 अक्टूबर 2025 : टैरो राशिफल : मेष, कर्क, तुला और सभी 12 राशियों के लिए क्या है खास?

Aaj Ka Rashifal 23 October 2025

Aaj Ka Rashifal 23 October 2025 : दैनिक राशिफल: करियर, प्रेम, स्वास्थ्य… पंडित जी से जानें अपनी राशि के लकी कलर और अंक

Tarot Card Reading 23 October 2025

टैरो राशिफल, 23 अक्टूबर 2025 : जानिए आज क्या कहती हैं आपकी किस्मत और लव लाइफ

Aaj Ka Rashifal 22 October 2025

Aaj Ka Rashifal 22 अक्टूबर 2025 : जानें आज का मेष से मीन तक का राशिफल, लकी कलर और शुभ अंक

Tarot Card Reading 22 October

Tarot Horoscope : गोवर्धन पूजा पर जानें आपकी राशि का भविष्य – क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स?

Aaj Ka Rashifal 21 October 2025

Aaj Ka Rashifal, 21 October 2025 : धन, यश और सौभाग्य का अद्भुत महालक्ष्मी राजयोग, जानें किस राशि पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Tarot Card Reading 21 October 2025

टैरो राशिफल 21 अक्टूबर 2025 : दिवाली के बाद बन रहा है महालक्ष्मी राजयोग, इन राशियों को मिल सकता है धन और सौभाग्य

Aaj Ka Rashifal, 20 October 2025 :  20 अक्टूबर दिवाली राशिफल: अमावस्या पर पूरी हो सकती है एक बड़ी मनोकामना, जानें आपकी राशि की भविष्यवाणी

Aaj Ka Rashifal, 20 October 2025 :  20 अक्टूबर दिवाली राशिफल: अमावस्या पर पूरी हो सकती है एक बड़ी मनोकामना, जानें आपकी राशि की भविष्यवाणी

Tarot Card Reading 20 October 2025

टैरो राशिफल, 20 अक्टूबर 2025 : कन्या में चंद्रमा के संचार से दिवाली की अमावस्या पर बदल सकता हैं सभी 12 राशियों के भाग्य

Aaj Ka Rashifal 19 October 2025

Aaj Ka Rashifal, 19 October 2025 : आज का राशिफल : सिंह को सफलता, वृश्चिक-धनु को शुभ समाचार, जानिए सभी 12 राशियों का हाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

tarot card rashifal

Published on:

23 Oct 2025 04:18 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / टैरो राशिफल, 24 अक्टूबर 2025 : टैरो राशिफल : मेष, कर्क, तुला और सभी 12 राशियों के लिए क्या है खास?

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 23 October 2025 : दैनिक राशिफल: करियर, प्रेम, स्वास्थ्य… पंडित जी से जानें अपनी राशि के लकी कलर और अंक

Aaj Ka Rashifal 23 October 2025
राशिफल

टैरो राशिफल, 23 अक्टूबर 2025 : जानिए आज क्या कहती हैं आपकी किस्मत और लव लाइफ

Tarot Card Reading 23 October 2025
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 22 अक्टूबर 2025 : जानें आज का मेष से मीन तक का राशिफल, लकी कलर और शुभ अंक

Aaj Ka Rashifal 22 October 2025
राशिफल

Tarot Horoscope : गोवर्धन पूजा पर जानें आपकी राशि का भविष्य – क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स?

Tarot Card Reading 22 October
राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 21 October 2025 : धन, यश और सौभाग्य का अद्भुत महालक्ष्मी राजयोग, जानें किस राशि पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Aaj Ka Rashifal 21 October 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.